«Live in Blue Bay»: В Коктебель приедут исполнители из Италии и США

«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле

«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой