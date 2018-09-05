2018-09-05T17:32:27+03:00
Общество

«Live in Blue Bay»: В Коктебель приедут исполнители из Италии и США

Фестиваль джаза будет проходить с 7 по 9 сентября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Фото: Live in Blue Bay.Фото: Live in Blue Bay.
Изменить размер текста:

В Коктебеле пройдет 10 международный джазовый фестиваль Live in Blue Bay 2018. Выступления музыкантов с мировым именем будут проходить с 7 по 9 сентября.

- В этом году опен-эйр станет еще более масштабным - фестиваль продлится три дня, 100 артистов выступят на четырех разноформатных сценах, - говорят организаторы. – Выступят легенда отечественного джаза - Сергей Манукян, один из самых интересных джазовых вокалистов Итали - Fabio Lepore и зажигательный «Big Band» из Симферополя, Шола - Адиза Фаррар (Shola - Adisa Farrar) - принцесса джаза из Калифорнии, великолепная вокалистка из Италии лауреат премии JAZZIT AWARD - Грета Панетьери (Greta Panettieri), любимцы публики группа «Yalta Jazz», великолепный коллектив Антона Горбунова, харизматичные Гия Дзагнидзе и «Modern Blues Band», самобытный «Marcus Bona Quartet» и другие.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Сцена «Дельфин»

7 сентября

19.00 Fabio Lepore и Big Band (Италия, Симферополь)

20.30 Группа Антона Горбунова (Москва)

21.30 Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва)

8 сентября

20.00 Yalta Jazz (Ялта)

21.00 Shola - Adisa Farrar и трио Алексея Черемизова (США, Санкт-Петербург)

22.00 South Bank (Ялта)

9 сентября

19.00 Marcus Bona quartet (Москва)

20.00 Greta Panettieri (Италия)

21.00 Андрей Кондаков Electric Project и Shola - Adisa Farrar (Санкт-Петербург, США)

22.00 Сергей Манукян (Москва)

Сцена «Бриз»

7 сентября

14.00 Приморский бульвар (Евпатория)

15.00 Black Sea Blues (Новороссийск)

16.00 Touch the Wind (Севастополь)

8 сентября

14.00 Rockin’Ham and Swingin’ Ham (Симферополь)

15.00 Sparky Jam (Ялта)

16.00 Amach (Ялта)

9 сентября

14.00 Paranormal Jazz (Севастополь)

15.00 Mind rabbits (Севастополь)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДНЕМ

7 сентября

11.30 Открытие художественной выставки Эдуарда Кулиша «Джазовые импровизации» (Джаз-клуб Богема)

12.00 Мастер-класс Сергея Манукяна – легенды отечественного джаза (Джаз-клуб Богема)

13.00 Мастер-класс фотохудожника Дмитрия Ломанова «Запечатленная музыка», посвященный особенностям фотосъемки джазовых музыкантов. Открытие выставки фотопостеров фестиваля Live in Blue Bay (Джаз-клуб Богема)

18.30 Парад джазовых оркестров (Отправление от джаз-клуба Богема)

8 сентября

11.00 Лекция «Виниловые джунгли (история виниловой пластинки)» - ведут постоянный участник оргкомитета фестиваля Live in Blue Bay Владимир Петрухин и друзья (Джаз-клуб Богема)

12.00 Мастер-класс Андрея Кондакова – легендарного джазового пианиста и композитора, арт-директора петербургского джаз-клуба JFC (Джаз-клуб Богема)

13.00 Мастер-класс известного итальянского крунера Fabio Lepore (Италия) (Джаз-клуб Богема)

14.00 «Неизведанный Старый Крым». История завода Старокрымский, Особенности виноделия восточного Крыма, Мастер-класс и дегустация от компании Villa Krim (Джаз-клуб Богема)

9 сентября

11.00 Музыка на бокалах. Виртуоз игры на бокалах Тимофей Винковский (Джаз-клуб Богема)

12.00 Мастер-класс Виталия Макукина – крымского гитариста-виртуоза в технике тэппинг (Джаз-клуб Богема)

13.00 «Винный сет». Развитие дегустационных навыков у любителей и ценителей вина. Винный сленг. Мастер-класс и дегустация с сомелье компании Villa Krim (Джаз-клуб Богема)

- Под финальные аккорды фестиваля, 9 сентября, праздничный салют раскрасит небо над Коктебелем тысячами разноцветных огней,- добавили организаторы. - Важной составляющей проекта остается его социальная направленность: вход на фестиваль для гостей и жителей Крыма бесплатный!

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
МЧС: Необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Армянске нет
На Крым через 2 часа обрушатся дожди и грозы
В Севастополе к зиме электронная карта оплаты проезда появится во всем транспорте
Завод "Крымский Титан" проверяют инспекторы Росприроднадзора из Москвы
В Севастопольской бухте моряки уничтожили "диверсантов" на моторной лодке
В Крым по «единому» билету приехали больше 228 тысяч туристов
Из Армянска вывезли на оздоровление 2789 человек
Под Феодосией легковушка влетела под грузовик
Капитан парусника «Херсонес» пойдет под суд за служебный подлог
В Крыму «Панцирь-С» уничтожли крылатые ракеты «врага»
Восемь крымских санаториев выделили места для оздоровления детей Армянска
В Крыму водитель сбил полицейского и уехал
Следком возбудил уголовное дело по факту выброса химикатов в Армянске
Оперативники ФСБ поймали двух инспекторов ДПС на взятке
Зима близко. Севастополь на 85% готов к отопительному сезону
Аксенов рассказал о вариантах борьбы с выбросами химикатов в Армянске
Аксенов о выбросе химикатов: Диверсий в Армянске не было
В Армянске из-за выброса химикатов в санатории отправят 2,6 тысячи школьников
После выброса химвеществ жители Армянска стали чаще обращаться к медикам
В Армянске после выброса химикатов повторно взяли пробы воды, почвы и воздуха
Стало известно, куда отвезут школьников из Армянска
Новый терминал аэропорта «Симферополь» принял 3 миллиона пассажиров
300 военных связистов тренируются оборонять лагерь от диверсантов
В Севастополе будут судить нечистого на руку чиновника
В Симферополе отключат свет на 22 улицах
Ремонт общежитий Крымского федерального университета закончат до ноября
В Севастополе привить от гриппа планируют 200 тысяч человек
В Севастополе признали фиктивным брак, заключенный за неделю до смерти молодожена
В Севастополе водителю стало плохо за рулем