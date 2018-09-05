«Live in Blue Bay»: В Коктебель приедут исполнители из Италии и США
В Коктебеле пройдет 10 международный джазовый фестиваль Live in Blue Bay 2018. Выступления музыкантов с мировым именем будут проходить с 7 по 9 сентября.
- В этом году опен-эйр станет еще более масштабным - фестиваль продлится три дня, 100 артистов выступят на четырех разноформатных сценах, - говорят организаторы. – Выступят легенда отечественного джаза - Сергей Манукян, один из самых интересных джазовых вокалистов Итали - Fabio Lepore и зажигательный «Big Band» из Симферополя, Шола - Адиза Фаррар (Shola - Adisa Farrar) - принцесса джаза из Калифорнии, великолепная вокалистка из Италии лауреат премии JAZZIT AWARD - Грета Панетьери (Greta Panettieri), любимцы публики группа «Yalta Jazz», великолепный коллектив Антона Горбунова, харизматичные Гия Дзагнидзе и «Modern Blues Band», самобытный «Marcus Bona Quartet» и другие.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Сцена «Дельфин»
7 сентября
19.00 Fabio Lepore и Big Band (Италия, Симферополь)
20.30 Группа Антона Горбунова (Москва)
21.30 Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва)
8 сентября
20.00 Yalta Jazz (Ялта)
21.00 Shola - Adisa Farrar и трио Алексея Черемизова (США, Санкт-Петербург)
22.00 South Bank (Ялта)
9 сентября
19.00 Marcus Bona quartet (Москва)
20.00 Greta Panettieri (Италия)
21.00 Андрей Кондаков Electric Project и Shola - Adisa Farrar (Санкт-Петербург, США)
22.00 Сергей Манукян (Москва)
Сцена «Бриз»
7 сентября
14.00 Приморский бульвар (Евпатория)
15.00 Black Sea Blues (Новороссийск)
16.00 Touch the Wind (Севастополь)
8 сентября
14.00 Rockin’Ham and Swingin’ Ham (Симферополь)
15.00 Sparky Jam (Ялта)
16.00 Amach (Ялта)
9 сентября
14.00 Paranormal Jazz (Севастополь)
15.00 Mind rabbits (Севастополь)
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДНЕМ
7 сентября
11.30 Открытие художественной выставки Эдуарда Кулиша «Джазовые импровизации» (Джаз-клуб Богема)
12.00 Мастер-класс Сергея Манукяна – легенды отечественного джаза (Джаз-клуб Богема)
13.00 Мастер-класс фотохудожника Дмитрия Ломанова «Запечатленная музыка», посвященный особенностям фотосъемки джазовых музыкантов. Открытие выставки фотопостеров фестиваля Live in Blue Bay (Джаз-клуб Богема)
18.30 Парад джазовых оркестров (Отправление от джаз-клуба Богема)
8 сентября
11.00 Лекция «Виниловые джунгли (история виниловой пластинки)» - ведут постоянный участник оргкомитета фестиваля Live in Blue Bay Владимир Петрухин и друзья (Джаз-клуб Богема)
12.00 Мастер-класс Андрея Кондакова – легендарного джазового пианиста и композитора, арт-директора петербургского джаз-клуба JFC (Джаз-клуб Богема)
13.00 Мастер-класс известного итальянского крунера Fabio Lepore (Италия) (Джаз-клуб Богема)
14.00 «Неизведанный Старый Крым». История завода Старокрымский, Особенности виноделия восточного Крыма, Мастер-класс и дегустация от компании Villa Krim (Джаз-клуб Богема)
9 сентября
11.00 Музыка на бокалах. Виртуоз игры на бокалах Тимофей Винковский (Джаз-клуб Богема)
12.00 Мастер-класс Виталия Макукина – крымского гитариста-виртуоза в технике тэппинг (Джаз-клуб Богема)
13.00 «Винный сет». Развитие дегустационных навыков у любителей и ценителей вина. Винный сленг. Мастер-класс и дегустация с сомелье компании Villa Krim (Джаз-клуб Богема)
- Под финальные аккорды фестиваля, 9 сентября, праздничный салют раскрасит небо над Коктебелем тысячами разноцветных огней,- добавили организаторы. - Важной составляющей проекта остается его социальная направленность: вход на фестиваль для гостей и жителей Крыма бесплатный!
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