Вино, охота и яхты: Как крымчане после пенсии продолжают работать и неплохо зарабатывать

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-06T12:33:25+03:00

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В обществе не утихают споры о повышении пенсионного возраста, но герои этой публикации едва ли будут тратить время на дискуссии. Они уже давно поняли, что рассчитывать нужно только на собственные силы.

У 72-летнего пенсионера из Евпатории пятеро детей от разных браков

На красивые платья для дочки

Юрий ГОРОДНИЧИН, 72 года, Евпатория

Дети растут быстро и запросы вместе с ними. У 72-летнего пенсионера из Евпатории пятеро детей от разных браков, младшей дочери Карине - 8 лет. Девочку надо баловать, одевать в красивые платья, а еще школьные расходы... На одну пенсию не потянешь. С мамой Карины Юрий Городничин в разводе, она не работает, и, хотя девочка живет с ней, ее содержание полностью на папе.

- Решил воскресить свое дело, - говорит Юрий Владимирович. - При Украине я работал, теперь побуду предпринимателем при России. Пять лет назад я держал магазин у своего дома. Начинал с малого: проделал дырку в заборе, натянул навес и продавал охлажденные напитки. Затем стал расширяться, отгрохав пристройку площадью в 38 квадратных метров. Дело шло хорошо - три тысячи гривен была выручка в день. Но магазин пришлось закрыть по семейным обстоятельствам. Сейчас снова открылся. Пока делать прогнозы относительно выручки сложно.

В магазине товар первой необходимости - крупы, консервы, сахар, соль, яйца. Покупатели - туристы, которым лень идти к крупному супермаркету, и местные жители на районе.

Рабочий день у пенсионера начинается в пять утра, когда привозят молоко. Заканчивается примерно в десять вечера.

Есть у Юрия Городничина еще одна страсть - растениеводство. Во дворе растет инжир, гранат, розовый каштан, сахарное яблоко, или аннона чешуйчатая, питахайя. Всю эту экзотику мужчина также готов продавать в магазине.

А благодаря еще одному хобби - охоте, в холодильнике есть дичь - мясо зайца, кабана, так что на покупное он практически не тратится.

Николай Воронов уже лет десять, как капитан моторной яхты «Оптимист»

«Оптимист» выходит в море

Николай ВОРОНОВ, 65 лет, Севастополь

Синее море, освежающие соленые брызги и морской воздух плюс потрясающий вид Балаклавской бухты - для кого-то такая картина - мечта, а видеть ее изо дня в день - мечта вдвойне.

Для 65-летнего Николая Воронова - это, можно сказать, работа. Он уже лет десять, как капитан моторной яхты «Оптимист». Чем сидеть дома и играть со вторым внуком (а всего их у Николая Петровича трое) в компьютерные игры, лучше уж делом заняться - туристам красоты полуострова показывать да рыбалкой морской развлекать.

Но, несмотря на всю, казалось бы, романтику, говорит, что работа в море не из легких. Это туристы расслабленно отдыхают на борту судна, а капитан и помощник следят, чтобы все прошло как надо. Знают, где «кошку» бросить, чтобы за камни не зацепилась, знают, и где самые рыбные места, чтобы гости уехали не разочарованными после рыбалки. И все же старается подстраховаться и заранее приготовить рыбу. Будет в это день улов или нет, туристы все равно отведают свежеприготовленную рыбу от самого капитана. Сервис!

Николай Воронов не владелец яхты, а только арендатор. Говорит, прежде чем покупать моторную яхту (а стоит она по-разному, от 400 тысяч до нескольких миллионов рублей), решите для себя, для работы нужно судно или для развлечения. В год обслуживание яхты обходится в 30% от ее стоимости.

- Одна только стоянка яхты средней вместимости в Балаклаве будет стоить порядка 15 тысяч в месяц, плюс ремонт, если что-то полетит. Двигатель, например, может стоить от 50 тысяч, - вводит в курс дела капитан.

И все расходы, кстати, ложатся на его плечи.

Что касается заработка, то капитан получает от выручки за выход в море с туристами 20%, а матрос 10%, все остальное - хозяину судна. Вот и считаем: если час выхода в море на хорошей яхте, подобной «Оптимисту», стоит 2500 рублей, то в доходный день, когда он расписан по часам, можно в среднем получить до 30-33 тысяч, из которых около 6 тысяч идет капитану. Но хорошие дни случаются нечасто. В основном люди выходят в море на 4 -9 часов в день, а это максимум 4000-4500 рублей в день капитану. Плюс большая конкуренция в Балаклаве. Тем не менее запах моря пленяет и пенсионер говорит, что стихия прибавляет энергии.

Бутылка его «донцовского» вина стоит от 500 рублей

Истина опять в вине

Николай ДОНЦОВ, 70 лет, Крым

Николай Карпович Донцов - довольно известный крымский винодел из села Крайнего Сакского района. Бутылка его «донцовского» вина стоит от 500 рублей. Возраст - не помеха ни ему, ни напитку. Вину, как известно, каждый следующий год цены прибавляет.

- Мне виноделом на роду было написано стать, - улыбается Николай Карпович. - Мы жили в урочище Ачиклар под Судаком. Как раз в том здании, где когда-то размещалась первая в России школа виноградарства и виноделия, открытая Петром Симоном Палласом в 1804 году. Первое вино сделал, когда мне было девять лет. С тех пор и творю. У меня свои секреты. Когда-то здесь, в местном колхозе, было более 300 гектаров виноградников, а сейчас всего 16 га, и все - в хозяйстве у Донцова.

- Чтобы виноградник начал приносить доход, надо семь лет кропотливого труда, - поясняет Николай Карпович. - Зарабатывать на производстве других алкогольных напитков намного легче. Но сейчас в Крыму действует программа компенсации за каждый посаженный гектар винограда. Поэтому мы верим: возродить былую славу крымского виноградарства можно.

В авторской коллекции Донцовых - 13 видов вина, есть и «Возрождение», созданное в честь воссоединения Крыма с Россией.

Донцов не просто зарабатывает деньги, продавая свои вина. Он делится опытом - дает мастер-классы по виноградарству и виноделию для всех желающих. Помогают ему жена, сыновья и внук.