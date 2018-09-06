2018-09-06T12:33:25+03:00
Общество

Вино, охота и яхты: Как крымчане после пенсии продолжают работать и неплохо зарабатывать

"Комсомолка" пообщалась с активными пенсионерами, которые не собираются "на покой" [фото]
Анна МЕЛЬНИКОВАНадежда САВЧЕНКО
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В обществе не утихают споры о повышении пенсионного возраста, но герои этой публикации едва ли будут тратить время на дискуссии. Они уже давно поняли, что рассчитывать нужно только на собственные силы.

У 72-летнего пенсионера из Евпатории пятеро детей от разных браков

У 72-летнего пенсионера из Евпатории пятеро детей от разных браков

На красивые платья для дочки

Юрий ГОРОДНИЧИН, 72 года, Евпатория

Дети растут быстро и запросы вместе с ними. У 72-летнего пенсионера из Евпатории пятеро детей от разных браков, младшей дочери Карине - 8 лет. Девочку надо баловать, одевать в красивые платья, а еще школьные расходы... На одну пенсию не потянешь. С мамой Карины Юрий Городничин в разводе, она не работает, и, хотя девочка живет с ней, ее содержание полностью на папе.

- Решил воскресить свое дело, - говорит Юрий Владимирович. - При Украине я работал, теперь побуду предпринимателем при России. Пять лет назад я держал магазин у своего дома. Начинал с малого: проделал дырку в заборе, натянул навес и продавал охлажденные напитки. Затем стал расширяться, отгрохав пристройку площадью в 38 квадратных метров. Дело шло хорошо - три тысячи гривен была выручка в день. Но магазин пришлось закрыть по семейным обстоятельствам. Сейчас снова открылся. Пока делать прогнозы относительно выручки сложно.

В магазине товар первой необходимости - крупы, консервы, сахар, соль, яйца. Покупатели - туристы, которым лень идти к крупному супермаркету, и местные жители на районе.

Рабочий день у пенсионера начинается в пять утра, когда привозят молоко. Заканчивается примерно в десять вечера.

Есть у Юрия Городничина еще одна страсть - растениеводство. Во дворе растет инжир, гранат, розовый каштан, сахарное яблоко, или аннона чешуйчатая, питахайя. Всю эту экзотику мужчина также готов продавать в магазине.

А благодаря еще одному хобби - охоте, в холодильнике есть дичь - мясо зайца, кабана, так что на покупное он практически не тратится.

Николай Воронов уже лет десять, как капитан моторной яхты «Оптимист»

Николай Воронов уже лет десять, как капитан моторной яхты «Оптимист»

«Оптимист» выходит в море

Николай ВОРОНОВ, 65 лет, Севастополь

Синее море, освежающие соленые брызги и морской воздух плюс потрясающий вид Балаклавской бухты - для кого-то такая картина - мечта, а видеть ее изо дня в день - мечта вдвойне.

Для 65-летнего Николая Воронова - это, можно сказать, работа. Он уже лет десять, как капитан моторной яхты «Оптимист». Чем сидеть дома и играть со вторым внуком (а всего их у Николая Петровича трое) в компьютерные игры, лучше уж делом заняться - туристам красоты полуострова показывать да рыбалкой морской развлекать.

Но, несмотря на всю, казалось бы, романтику, говорит, что работа в море не из легких. Это туристы расслабленно отдыхают на борту судна, а капитан и помощник следят, чтобы все прошло как надо. Знают, где «кошку» бросить, чтобы за камни не зацепилась, знают, и где самые рыбные места, чтобы гости уехали не разочарованными после рыбалки. И все же старается подстраховаться и заранее приготовить рыбу. Будет в это день улов или нет, туристы все равно отведают свежеприготовленную рыбу от самого капитана. Сервис!

Николай Воронов не владелец яхты, а только арендатор. Говорит, прежде чем покупать моторную яхту (а стоит она по-разному, от 400 тысяч до нескольких миллионов рублей), решите для себя, для работы нужно судно или для развлечения. В год обслуживание яхты обходится в 30% от ее стоимости.

- Одна только стоянка яхты средней вместимости в Балаклаве будет стоить порядка 15 тысяч в месяц, плюс ремонт, если что-то полетит. Двигатель, например, может стоить от 50 тысяч, - вводит в курс дела капитан.

И все расходы, кстати, ложатся на его плечи.

Что касается заработка, то капитан получает от выручки за выход в море с туристами 20%, а матрос 10%, все остальное - хозяину судна. Вот и считаем: если час выхода в море на хорошей яхте, подобной «Оптимисту», стоит 2500 рублей, то в доходный день, когда он расписан по часам, можно в среднем получить до 30-33 тысяч, из которых около 6 тысяч идет капитану. Но хорошие дни случаются нечасто. В основном люди выходят в море на 4 -9 часов в день, а это максимум 4000-4500 рублей в день капитану. Плюс большая конкуренция в Балаклаве. Тем не менее запах моря пленяет и пенсионер говорит, что стихия прибавляет энергии.

Бутылка его «донцовского» вина стоит от 500 рублей

Бутылка его «донцовского» вина стоит от 500 рублей

Истина опять в вине

Николай ДОНЦОВ, 70 лет, Крым

Николай Карпович Донцов - довольно известный крымский винодел из села Крайнего Сакского района. Бутылка его «донцовского» вина стоит от 500 рублей. Возраст - не помеха ни ему, ни напитку. Вину, как известно, каждый следующий год цены прибавляет.

- Мне виноделом на роду было написано стать, - улыбается Николай Карпович. - Мы жили в урочище Ачиклар под Судаком. Как раз в том здании, где когда-то размещалась первая в России школа виноградарства и виноделия, открытая Петром Симоном Палласом в 1804 году. Первое вино сделал, когда мне было девять лет. С тех пор и творю. У меня свои секреты. Когда-то здесь, в местном колхозе, было более 300 гектаров виноградников, а сейчас всего 16 га, и все - в хозяйстве у Донцова.

- Чтобы виноградник начал приносить доход, надо семь лет кропотливого труда, - поясняет Николай Карпович. - Зарабатывать на производстве других алкогольных напитков намного легче. Но сейчас в Крыму действует программа компенсации за каждый посаженный гектар винограда. Поэтому мы верим: возродить былую славу крымского виноградарства можно.

В авторской коллекции Донцовых - 13 видов вина, есть и «Возрождение», созданное в честь воссоединения Крыма с Россией.

Донцов не просто зарабатывает деньги, продавая свои вина. Он делится опытом - дает мастер-классы по виноградарству и виноделию для всех желающих. Помогают ему жена, сыновья и внук.

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