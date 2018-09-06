2018-09-06T16:49:31+03:00
Общество

Как в Крыму подать заявку на кредит, не выходя из дома

На полуострове начали предоставлять новую удобную финансовую услугу
Анастасия КУРДЮКОВА
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На заполнение анкеты уходит всего 2 минуты.На заполнение анкеты уходит всего 2 минуты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вы когда-нибудь думали, что кредит на машину или покупку шубы можно будет оформить, не выходя из дома? В Крыму такая услуга уже предоставляется!

Специалисты банка не только оперативно рассмотрят заявку, присланную онлайн, но и пришлют в ответ информацию о том, какую сумму кредита смогут вам выдать. Клиенту останется только прийти в отделение банка поблизости с домом или работой и подать нужные документы. Тратить время на стояние в очередях, написание заявления и ожидание ответа, дадут кредит или нет, больше не нужно.

На заполнение анкеты уходит всего 2 минуты. Подать заявление можно здесь.

- Заявка доступна для оформления кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов, ее могут подать как действующие, так и потенциальные клиенты банка. За первый месяц работы онлайн-заявки в тестовом режиме свыше 2000 клиентов уже воспользовались данной услугой, - рассказали в РНКБ.

После рассмотрения заявки клиенту придет sms-сообщение с принятым решением - время принятия решения - от 10 минут (не более 3-х дней). При этом положительное решение по потребительским кредитам и кредитным картам действует до 30 дней, по автокредитам - до 3 месяцев.

- Онлайн-заявка на кредит - это новый комфортный сервис для экономии времени, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. - Теперь клиенты Банка, а также люди, которые только планируют стать нашими клиентами, за несколько минут, не выходя из дома или офиса, могут подать заявку на кредит и узнать сумму, на которую они могут рассчитывать. Прийти в банк нужно будет только для подписания документов и получения кредита.

СПРАВКА «КП»

Кредитный портфель РНКБ для физических лиц составляет более 22,5 млрд рублей. В месяц банк выдает свыше 5 000 кредитов наличными, 17 000 кредитных карт, 200 автокредитов.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как взять кредит на авто

Программа «Автостандарт»

Процентная ставка - от 13% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 3 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.

Первоначальный взнос - от 15%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.

Программа «Автолайт»

Процентная ставка - 15,9% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 2 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 5 лет.

Первоначальный взнос - от 25%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.

Кредит можно оформить в любом удобном для вас отделении банка. При себе нужно иметь следующие документы*:

- паспорт гражданина Российской Федерации

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

*При необходимости банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита.

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЕМЩИКУ

- Гражданство Российской Федерации.

- Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.

- Возраст от 21 года на момент подачи анкеты-заявления на получение кредита и не более 70* (*от 67 лет и старше – с созаемщиком) лет к моменту истечения срока кредита.

- Минимальный стаж работы – не менее трех полных месяцев на текущем месте работы, для нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адвокатов – не менее одного года.

- При оформлении кредита пенсионерами при расчете платежеспособности учитывается: трудовая пенсия по старости / пенсия за выслугу лет (в т.ч. военная) / ежемесячное пожизненное содержание для судей в отставке.

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