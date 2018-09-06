Как в Крыму подать заявку на кредит, не выходя из дома
Вы когда-нибудь думали, что кредит на машину или покупку шубы можно будет оформить, не выходя из дома? В Крыму такая услуга уже предоставляется!
Специалисты банка не только оперативно рассмотрят заявку, присланную онлайн, но и пришлют в ответ информацию о том, какую сумму кредита смогут вам выдать. Клиенту останется только прийти в отделение банка поблизости с домом или работой и подать нужные документы. Тратить время на стояние в очередях, написание заявления и ожидание ответа, дадут кредит или нет, больше не нужно.
На заполнение анкеты уходит всего 2 минуты. Подать заявление можно здесь.
- Заявка доступна для оформления кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов, ее могут подать как действующие, так и потенциальные клиенты банка. За первый месяц работы онлайн-заявки в тестовом режиме свыше 2000 клиентов уже воспользовались данной услугой, - рассказали в РНКБ.
После рассмотрения заявки клиенту придет sms-сообщение с принятым решением - время принятия решения - от 10 минут (не более 3-х дней). При этом положительное решение по потребительским кредитам и кредитным картам действует до 30 дней, по автокредитам - до 3 месяцев.
- Онлайн-заявка на кредит - это новый комфортный сервис для экономии времени, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. - Теперь клиенты Банка, а также люди, которые только планируют стать нашими клиентами, за несколько минут, не выходя из дома или офиса, могут подать заявку на кредит и узнать сумму, на которую они могут рассчитывать. Прийти в банк нужно будет только для подписания документов и получения кредита.
СПРАВКА «КП»
Кредитный портфель РНКБ для физических лиц составляет более 22,5 млрд рублей. В месяц банк выдает свыше 5 000 кредитов наличными, 17 000 кредитных карт, 200 автокредитов.
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Как взять кредит на авто
Программа «Автостандарт»
Процентная ставка - от 13% годовых.
Сумма кредита - от 150 000 до 3 000 000 рублей.
Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.
Первоначальный взнос - от 15%.
Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.
Штраф за досрочное погашение - отсутствует.
Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.
Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.
Программа «Автолайт»
Процентная ставка - 15,9% годовых.
Сумма кредита - от 150 000 до 2 000 000 рублей.
Срок кредита - от 6 месяцев до 5 лет.
Первоначальный взнос - от 25%.
Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.
Штраф за досрочное погашение - отсутствует.
Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.
Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.
Кредит можно оформить в любом удобном для вас отделении банка. При себе нужно иметь следующие документы*:
- паспорт гражданина Российской Федерации
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
*При необходимости банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита.
ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЕМЩИКУ
- Гражданство Российской Федерации.
- Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
- Возраст от 21 года на момент подачи анкеты-заявления на получение кредита и не более 70* (*от 67 лет и старше – с созаемщиком) лет к моменту истечения срока кредита.
- Минимальный стаж работы – не менее трех полных месяцев на текущем месте работы, для нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адвокатов – не менее одного года.
- При оформлении кредита пенсионерами при расчете платежеспособности учитывается: трудовая пенсия по старости / пенсия за выслугу лет (в т.ч. военная) / ежемесячное пожизненное содержание для судей в отставке.