2018-09-06T18:26:28+03:00
Политика

Делегация из США в Крыму: Нам все равно, внесет ли нас Украина в черный список за визит на полуостров

Гостей из Америки впечатлил симферопольский аэропорт, дороги и приветливые люди
Анастасия КУРДЮКОВА
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Делегация пробудет в Крыму до 9 сентября.Делегация пробудет в Крыму до 9 сентября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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«Хотим понять, как вы здесь живете»

В Крым приехала делегация из США. В ее составе общественники, врачи, адвокаты, работники промышленности. Все они пробудут на полуострове до 9 сентября. Цель визита - посмотреть, как живут крымчане, с какими проблемами сталкиваются, что думают о санкциях, Украине и возвращении полуострова в состав России. Члены делегации хотят разобраться, правду ли говорят в Америке о том, как обстоят дела в России и на полуострове.

Вчера гости побывали в Симферополе. Утром высадили аллею дружбы в Центре для реабилитации детей «Надежда», а после обеда встретились с главой крымского парламента. Теперь путь держат в Ялту и Севастополь, где пообщаются с местными жителями и студентами.

Члены делегации высадили аллею дружбы.

Члены делегации высадили аллею дружбы.

- Это мой второй визит в Россию, первый был 30 лет назад, - рассказала член делегации адвокат Сильвия Демарест. - Цель поездки - встретиться с как можно большим количеством простых людей, узнать об их жизни здесь, обменяться своими взглядами. Я приехала с миром и убеждением, что в глубине души мы все одинаковые.

- Я здесь, чтобы понять культуру русских людей, разобраться, кто они такие и что я могут сделать для них по приезде обратно в США, - говорит член Демократического клуба Санта Клары Кэтрин Мец.

25 лет назад она уже тоже приезжала в Россию, в Калининград, где с мужем усыновила трех малышей. Россию дети толком не помнят, так как их забрали маленькими, но дома мама им готовит красный борщ со сметаной, это одно из их любимых блюд.

Сильвия Демарест приехала в России во второй раз. Фото: Наталья Гоцанюк

Сильвия Демарест приехала в России во второй раз.Фото: Наталья Гоцанюк

Отправляем друзьям видеорассказы

Члены делегации были удивлены современным аэропортом «Симферополь», в который они прилетели. Говорят, не ожидали, что он построен на таком высоком технологическом уровне. Второе, что бросилось в глаза, - хорошие дороги. Местные жители, конечно, такими их не считают, а вот иностранные гости, по всей видимости, предполагали, что дороги у нас будут намного хуже.

- Мы увидели в Симферополе прекрасный реабилитационный центр, дружелюбных людей. Эта картинка не доносится до среднего американца в связи с незаинтересованностью СМИ в ситуации в Крыму, - считает экс-директор компании «Сиско» (Силиконовая долина) Майкл Мец. - Когда вернемся, расскажем обо всем, чтобы полуостров стал более видимым, чтобы появилось понимание, что такое Крым.

Майкл Мец ведет блог и рассказыват друзьям из США о том, что происходит в Крыму. Фото: Наталья Гоцанюк

Майкл Мец ведет блог и рассказыват друзьям из США о том, что происходит в Крыму.Фото: Наталья Гоцанюк

Гости из США отметили, что не боятся реакции Украины, попадание в базу данных «Миротворца» тоже не пугает.

- Я совершенно не беспокоюсь по поводу того, что сделает Украина за наш визит в Крым. В списке приоритетов они на последнем месте, - подчеркнул врач, член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс.

- Если бы у нас была возможность, и мы могли посетить Украину с такой же целью, мы бы это сделали, пообщались с людьми не только в Крыму и России, но и в незалежной, чтобы разобраться в точках зрения каждого, чтобы понять ситуацию в целом, - добавил Майкл Мец.

Кстати, члены делегации ведут блоги и ежедневно оправляют друзьям в США видеорассказы о том, что происходит с ними в Крыму.

Делегацию из США приняли в крымском правительстве. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Делегацию из США приняли в крымском правительстве.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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