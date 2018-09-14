У мыса Тарханкут подводные археологи обнаружили корабль 1920 года

СЕГОДНЯ 21:50 2018-09-14T22:15:00+03:00

Штурвал можно до сих пор вращать даже под водой. Скиншот с видео Романа Дунаева Фото: скрин с видео

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В районе мыса Тарханкут крымские подводные археологи обнаружили новый корабль, о котором раньше никто из дайверов не знал.

На глубине почти 40 метров на дне моря лежит хорошо сохранившийся либо тральщик, либо бронекатер.

Пока членам подводно-исследовательской экспедиции «Нептун» удалось установить, что судно называется «Четвертый» - по надписи, которую они смогли прочитать на борту. Затонуло оно в 1920 году, то есть на дне морском пролежало почти сто лет!

Тральщик хорошо сохранилсяФото: скрин с видео

Обнаружить находку подводникам удалось благодаря глобальному проекту «Крым- перекресток цивилизаций» (смотрите рубрику «Конкретно»).

Как рассказал «Комсомольской правде - Крым» руководитель экспедиции Роман Дунаев, с весны этого года в рамках этого проекта найдено уже 15 новых объектов, которые сейчас детально изучают специалисты.

Среди них и «Четвертый».

- Он сохранился очень хорошо и представляет огромный интерес для ученых. Сейчас мы работаем с архивами, чтобы получить о нем больше информации, - сообщил Дунаев.

При каких обстоятельствах затонуло судно, и в каких военных эпизодах оно участвовало, предстоит еще выяснить. В открытых источниках информации о нем практически нет.

Судно было обнаружено еще в маеФото: скриншот с видео

После детального изучения, подводные археологи смогут обнародовать координаты, где оно лежит и, возможно, «Четвертый» станет новым объектом, к которому дайверы будут погружать туристов.

Сейчас дайверы собирают информацию о тральщике в архивахФото: скрин с видео

На глубине, покрытый весь ракушками, мидиями и илом, выглядит он таинственно и завораживающе. Для туристов - это действительно интересный подводный объект, который к тому же отлично сохранился.

КОНКРЕТНО

Подводные работы в рамках проекта «Крым: Перекресток Цивилизаций» стартовали еще весной этого года благодаря выигранному президентскому гранту.

Дайверы проводят исследования и «паспортизацию» подводных объектов в акватории Черного моря, которые представляют историко-культурную ценность.

Археологи ищут, что еще не найдено, и ставят под охрану подводные объекты, о которых уже известно.

Подводно-Исследовательская экспедиция «Нептун» проходит совместно с Русской Подводной-Исследовательской экспедицией при поддержке ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований».

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На пароходе «Генерал Коцебу» нашли картины Айвазовского?

Также на глубине 40 метров и тоже в районе мыса Тарханкут был найден пароход «Генерал Коцебу».

- Огромный старинный и хорошо сохранившийся корабль на дне Черного моря обнаружили больше 10 лет назад, но его детальное изучение началось только этим летом. Ил словно законсервировал десятки картин, находящихся на судне, поэтому они бесследно не исчезли, - рассказывает Дунаев.

Во время исследования дайверы увидели на стенах резные деревянные панели, изысканную мебель, кованые крючки для одежды и ручки дверей.

А на полу обнаружили замысловатую керамическую мозаику, что является редкостью для морского транспорта. Скорее всего, это был салон первого класса, где располагались богачи. Ведь пароход «Генерал Коцебу», построенный в 1866 году, был одним из самых роскошных в российском флоте.

Исторический факт: именно этот пароход открыл движение в 1859 году по Суэцкому каналу в Египте. И среди пассажиров находился маринист Иван Айвазовский. Зная его характерную черту писать картины во время путешествий, есть предположение, что найденные холсты принадлежат кисти знаменитого художника. Но это предстоит выяснить.

К сожалению, холсты плохо сохранились, небольшие фрагменты заметны лишь в уголках рам, но есть образцы краски, которые и помогут специалистам определить, Айвазовский написал полотна или нет.