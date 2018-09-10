2018-09-10T21:04:05+03:00
Звезды

Джаз под дождем: Юбилейный Live in blue bay отгремел в Коктебеле

Причуды крымской погоды не помешали ни артистам, ни зрителям [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Ее называют ямайской принцессой джазаЕе называют ямайской принцессой джазаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Проливной дождь и пронизывающий ветер - так погода «поздравила» зрителей с открытием юбилейного Х джаз-фестиваля Live in blue bay, который прошел с 7 по 9 сентября в Коктебеле. Поклонников джаза этот «подарок» ничуть не смутил: люди натянули дождевики, раскрыли зонтики и продолжили слушать потрясающих исполнителей, которые согревали всех присутствующих своей музыкой.

Дождь любителям музыки - не помеха Фото: Анастасия ЖУКОВА

Дождь любителям музыки - не помехаФото: Анастасия ЖУКОВА

Под шум дождя пел в Коктебеле итальянский тенор Фабио Лепоре. Он приехал на полуостров уже во второй раз. Говорит, Крым напоминает ему родину. Пресловутых санкций уже не боится: Украина не преминула занести его в перечень нежеланных гостей еще в прошлом году.

- Я уже в «черном списке», пришлось отменить путешествие по Украине из-за этого. Но я и так много прошлый год провел весь в музыкальных экспедициях, на гастролях. Моя жизнь - с музыкой, а не с политикой, - подчеркнул артист.

Фабио Лепоре приехал во второй раз Фото: Анастасия ЖУКОВА

Фабио Лепоре приехал во второй разФото: Анастасия ЖУКОВА

Фабио Лепоре - не единственный иностранный гость фестиваля. Каждый год в Крым приезжают джазовые музыканты со всего мира. Так, впервые в этом году на сцену вышла «ямайская принцесса джаза» Шола-Адиза Фаррар. Ей тоже пришлось выступать на сильном ветру, но поистине волшебный голос этой девушки с каждой минутой собирал у сцены все больше зрителей. Они кутались в куртки, уносили тайком из отелей пледы, ведь холод не может встать на пути у искусства.

Фабио Лепоре в Коктебеле.

Второй раз приезжает московский блюзмен Гия Дзангидзе, именно на его выступлении стихия бушевала активнее всего.

Ямайская принцесса джаза.

- Я был счастлив первый раз, когда приехал, во второй раз стал еще счастливее. Мне кажется, задача этого фестиваля - делать людей с помощью музыки счастливыми хотя бы на мгновение, - отметил музыкант.

На сцене был целый оркестр Фото: Анастасия ЖУКОВА

На сцене был целый оркестрФото: Анастасия ЖУКОВА

Три дня джаз в Коктебеле звучал с четырех сцен, а ночью артисты импровизировали в местном клубе «Богема». Во время джем-сейшена все гости могли без преград пообщаться с артистами, выпить вместе бокал крымского вина и даже подискутировать о судьбах современного искусства.

- Удивительная сцепка зрителя и музыканта происходит во время джазового концерта, - уверен Сергей Манукян, корифей российской джазовой музыки, приезжающий в Коктебель каждый год. - Джаз - это музыка фантазеров, а люди любят, когда им рассказывают истории, и делают это увлекательно. Зритель оказывается участником этой фантазии, музыкального повествования. Все, что в джазе, происходит только здесь и сейчас и больше никогда не повторится.

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