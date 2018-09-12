Как сейчас выглядит «кислотное озеро» близ Армянска: Корреспондент «КП» побывал на берегу

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-12T09:59:37+03:00

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Технический водоем-кислотонакопитель химического завода «Крымский Титан», который стал причиной экологических проблем в Армянске и окрестных селах, на поверку оказался огромным заливом.

Вдоль берега тянутся разноцветные полосы – сначала под ногами чавкает бежевая субстанция, похожая на песок, затем – полоса серого кристаллического вещества, а за ней – несколько метров воды разных оттенков зеленого и желтого. Только после этого водная гладь принимает нормальный синий цвет.

Не надо повторять за корреспондентом КП и трогать руками неизвестную субстанциюФото: Анастасия ЖУКОВА

ВОДЫ ПРИБАВИЛОСЬ

Если не думать о том, что сюда не один десяток лет сливали отходы химического предприятия, то вид даже очень красивый: разноцветное озеро в обрамлении травы неестественного бурого цвета.

Трава вокруг неестественного бурого цветаФото: Анастасия ЖУКОВА

- Воды действительно прибавляется, - говорит мой провожатый из числа местных жителей. – Приходил сюда пару дней назад – меньше было. А на той неделе – так вообще пустыня!

Кислотонакопитель – это часть залива Сиваш, расположенная в буферной зоне между Крымом и Украиной – на самом севере полуострова. Засушливое лето привело к тому, что водоем совсем обмелел, и вредные химикаты стали испаряться в атмосферу, а ветер понес это облако в сторону города Армянск и соседних сел – Перекоп, Филатовка.

Сейчас и власти, и руководство завода всеми силами стараются наполнить накопитель водой. Ежесуточно из 9 скважин туда закачивают порядка 50 тысяч кубометров.

Если не думать о кислоте, накопитель даже красивыйФото: Анастасия ЖУКОВА

- Предприятие остановлено, и вся вода, которая требовалась для работы, поступает в кислотонакопитель. Согласно рекомендациям специалистов, туда же вывозятся известковое молочко и фосфогипс, чтобы предотвратить возможность дальнейшего испарения, - рассказала КП начальник отдела по связям с общественностью ООО «Титановые инвестиции» Юлия Дмитриева.

ЖИТЕЛИ АРМЯНСКА СНЯЛИ МАСКИ

Судя по всему, принятые меры работают: на берегу накопителя, в отличие от прошлой недели, можно дышать без респиратора. Поначалу ощущаешь легкий запах серы, но уже через пять минут не чувствуется и этого.

В Армянске в последние дни дышится совершенно спокойно, люди больше не носят маски. Правда, нормальным город пока не назовешь: в середине сентября деревья выглядят так, будто на дворе – глубокая осень.

Такое ощущение, что в городе - глубокая осеньФото: Анастасия ЖУКОВА

Среди желтой опавшей листвы скачут кузнечики – впервые вижу такое.

И уж слишком пустынно, тихо здесь без детей. К слову, бизнес быстро подстроился под ситуацию, и помимо экскурсий местные турагентства предлагают «поездки к детям» в те лагеря, куда вывезли ребятишек на оздоровление. А некоторые кафе и магазины решили тоже объявить «каникулы» и закрылись до 16 сентября – дня, когда малыши и их мамы должны вернуться в город.

Некоторые магазины прекратили работуФото: Анастасия ЖУКОВА

ДЫМ МЕРЕЩИТСЯ

Ветер подул в сторону Херсонской области Украины. Судя по сообщениям украинских СМИ, жители приграничных районов соседней страны уже столкнулись с теми же проблемами, что крымчане. И сразу же появились заявления, мол, завод продолжает работать.

Трубы не дымят. Фото от 11 сентября, предоставлено руководством завода "Крымский Титан"

- Трубы дымят, мы продолжаем это наблюдать невооруженным глазом, - сказал 10 сентября в эфире одного из украинских телеканалов глава Каланчакской объединенной территориальной громады Владимир Зинчук.

Стоя в тот же день на берегу кислотонакопителя, я видела вдалеке село Перекоп и завод «Крымский Титан», трубы которого ни 10, ни 11 сентября не дымились. А вот украинский Каланчак невооруженным глазом разглядеть не удалось. Остается только завидовать зрению соседей из незалежной.

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-премьер Игорь Михайличенко:

- Отобранные 10 сентября пробы атмосферного воздуха на содержание веществ, таких как аммиак, ангидрид сернистый, водорода хлорид, кислота серная, были исследованы Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе. По результатам лабораторных исследований во всех контрольных точках превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.