2018-09-12T09:59:37+03:00
Происшествия

Как сейчас выглядит «кислотное озеро» близ Армянска: Корреспондент «КП» побывал на берегу

В кислотонакопитель химзавода "Крымский Титан" активно закачивают воду [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Кислотонакопитель - огромный водоемКислотонакопитель - огромный водоемФото: Анастасия ЖУКОВА
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Технический водоем-кислотонакопитель химического завода «Крымский Титан», который стал причиной экологических проблем в Армянске и окрестных селах, на поверку оказался огромным заливом.

Вдоль берега тянутся разноцветные полосы – сначала под ногами чавкает бежевая субстанция, похожая на песок, затем – полоса серого кристаллического вещества, а за ней – несколько метров воды разных оттенков зеленого и желтого. Только после этого водная гладь принимает нормальный синий цвет.

Не надо повторять за корреспондентом КП и трогать руками неизвестную субстанцию Фото: Анастасия ЖУКОВА

Не надо повторять за корреспондентом КП и трогать руками неизвестную субстанциюФото: Анастасия ЖУКОВА

ВОДЫ ПРИБАВИЛОСЬ

Если не думать о том, что сюда не один десяток лет сливали отходы химического предприятия, то вид даже очень красивый: разноцветное озеро в обрамлении травы неестественного бурого цвета.

Трава вокруг неестественного бурого цвета Фото: Анастасия ЖУКОВА

Трава вокруг неестественного бурого цветаФото: Анастасия ЖУКОВА

- Воды действительно прибавляется, - говорит мой провожатый из числа местных жителей. – Приходил сюда пару дней назад – меньше было. А на той неделе – так вообще пустыня!

Кислотонакопитель – это часть залива Сиваш, расположенная в буферной зоне между Крымом и Украиной – на самом севере полуострова. Засушливое лето привело к тому, что водоем совсем обмелел, и вредные химикаты стали испаряться в атмосферу, а ветер понес это облако в сторону города Армянск и соседних сел – Перекоп, Филатовка.

Сейчас и власти, и руководство завода всеми силами стараются наполнить накопитель водой. Ежесуточно из 9 скважин туда закачивают порядка 50 тысяч кубометров.

Если не думать о кислоте, накопитель даже красивый Фото: Анастасия ЖУКОВА

Если не думать о кислоте, накопитель даже красивыйФото: Анастасия ЖУКОВА

- Предприятие остановлено, и вся вода, которая требовалась для работы, поступает в кислотонакопитель. Согласно рекомендациям специалистов, туда же вывозятся известковое молочко и фосфогипс, чтобы предотвратить возможность дальнейшего испарения, - рассказала КП начальник отдела по связям с общественностью ООО «Титановые инвестиции» Юлия Дмитриева.

ЖИТЕЛИ АРМЯНСКА СНЯЛИ МАСКИ

Судя по всему, принятые меры работают: на берегу накопителя, в отличие от прошлой недели, можно дышать без респиратора. Поначалу ощущаешь легкий запах серы, но уже через пять минут не чувствуется и этого.

В Армянске в последние дни дышится совершенно спокойно, люди больше не носят маски. Правда, нормальным город пока не назовешь: в середине сентября деревья выглядят так, будто на дворе – глубокая осень.

Такое ощущение, что в городе - глубокая осень Фото: Анастасия ЖУКОВА

Такое ощущение, что в городе - глубокая осеньФото: Анастасия ЖУКОВА

Среди желтой опавшей листвы скачут кузнечики – впервые вижу такое.

И уж слишком пустынно, тихо здесь без детей. К слову, бизнес быстро подстроился под ситуацию, и помимо экскурсий местные турагентства предлагают «поездки к детям» в те лагеря, куда вывезли ребятишек на оздоровление. А некоторые кафе и магазины решили тоже объявить «каникулы» и закрылись до 16 сентября – дня, когда малыши и их мамы должны вернуться в город.

Некоторые магазины прекратили работу Фото: Анастасия ЖУКОВА

Некоторые магазины прекратили работуФото: Анастасия ЖУКОВА

ДЫМ МЕРЕЩИТСЯ

Ветер подул в сторону Херсонской области Украины. Судя по сообщениям украинских СМИ, жители приграничных районов соседней страны уже столкнулись с теми же проблемами, что крымчане. И сразу же появились заявления, мол, завод продолжает работать.

Трубы не дымят. Фото от 11 сентября, предоставлено руководством завода "Крымский Титан"

Трубы не дымят. Фото от 11 сентября, предоставлено руководством завода "Крымский Титан"

- Трубы дымят, мы продолжаем это наблюдать невооруженным глазом, - сказал 10 сентября в эфире одного из украинских телеканалов глава Каланчакской объединенной территориальной громады Владимир Зинчук.

Стоя в тот же день на берегу кислотонакопителя, я видела вдалеке село Перекоп и завод «Крымский Титан», трубы которого ни 10, ни 11 сентября не дымились. А вот украинский Каланчак невооруженным глазом разглядеть не удалось. Остается только завидовать зрению соседей из незалежной.

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-премьер Игорь Михайличенко:

- Отобранные 10 сентября пробы атмосферного воздуха на содержание веществ, таких как аммиак, ангидрид сернистый, водорода хлорид, кислота серная, были исследованы Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе. По результатам лабораторных исследований во всех контрольных точках превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Завод "Крымский Титан" приостановил работу Фото: Анастасия ЖУКОВА

Завод "Крымский Титан" приостановил работуФото: Анастасия ЖУКОВА

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