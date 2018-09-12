Погуляли на 3 миллиона: сельские школьники разрушили клуб в Крыму

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-12T13:02:12+03:00

Третьеклассник и шестиклассник превратили дорогостоящее оборудование в хлам за три часа [фото, видео]

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- Алле! Володя, у тебя в клубе кто-то что-то крушит. Приезжай скорее! – такой звонок поступил владельцу клуба «Галерея» в селе Петровка (Красногвардейский район) Владимиру Геберлейну после 12 часов дня 9 сентября.

На месте он обнаружил такой погром, какой не видел за шесть лет существования заведения.

Так теперь выглядит клуб .Видео: Владимир Геберлейн

- У дверей стояли два школьника – третьеклассник и шестиклассник. А внутри все было разрушено – шесть больших плазменных телевизоров, кофемашина, диджейское оборудование, светодиодный экран… Всякое бывает, но даже взрослые пьяные мужики не могут довести помещение до такого состояния, как двое маленьких детей. У нас нормальное, тихое и спокойное место, - рассказал «КП-Крым» хозяин заведения.

Школьники разбрызгали огнетушители.Видео: камеры наблюдения клуба

Потом сразу же вызвали полицию, приехали родители детей, правоохранители составили протокол, увезли для дальнейших разбирательств в детскую комнату полиции.

- Школьников было всего два человека! И они в течение трех часов, с 12 до 15 часов методично херачили все оборудование цапками, лопатами, мадлерами (ступы, которыми делают мохито). Я смотрел камеры видеонаблюдения, это ужасно, с каким остервенением двое школьников рушат электронные турникеты, плазменные телевизоры на стенах, диджейские пульты, посуду, выливают банки с краской, разбивают светодиодные экраны сцены, кофемашину и другое добро, - удивляется Владимир.

Оказалось, что за день до погрома школьники уже посещали заведение.

- 8 сентября они взломали дверь лопатами, которые были на нашей территории. Это оказалось сделать несложно, потому что дверь была алюминиевая. Но тогда они все сделали тихо, забрали из холодильников несколько пакетов пепси-колы и больше ничего не трогали. То есть повели себя, как обычные нормальные дети. А на следующий день они снова пришли и уже устроили недетское веселье, - рассказывает владелец клуба.

По его словам, школьники признались в содеянном, но мотивов совершенного погрома объяснить не смогли.

- Они дикие люди, сказали, что сделали это просто «ради веселья», - уточнил Владимир.

Кухня. Фото: Владимир Геберлейн

Предварительная сумма ущерба, по его словам, составляет 3 миллиона рублей. Но точный размер денежной компенсации будут оценивать эксперты 13 сентября. После этого будет возбуждено уголовное дело и назначена точная дата судебного разбирательства.

Мама шестиклассника уже принесла извинения владельцу клуба.

- Написала письмо, в котором извинялась за действия ребенка, сказала, чем смогу, помогу, будем компенсировать, очень жаль, что так получилось. Мать третьеклассника пока на связь не выходила, - уточнил Владимир.

Кстати, пользователи соцсетей начали сравнивать погром, устроенный школьниками, с сюжетом компьютерной игры GTA, в которой геймер выполняет задания по разрушению клубов, ограблению банков и другие.

Но владелец заведения не думает, что дебоширы пытались воспроизвести сюжет игры наяву.

- Они голые, босые, грубо говоря. У них бедные семьи. В том-то и дело, что если бы дома стояли компьютеры, они бы спокойно играли, как все нормальные дети, - говорит Владимир Геберлейн.

По информации владельца, клуб ежегодно закрывается на летний сезон и открывается в октябре. Из-за случившегося открытие нового сезона придется подвинуть до ноября.

Что осталось от широкоугольной плазмы. Фото: Владимир Геберлейн

- За это время, надеюсь, наведем порядок, друзья мне помогут. Откроемся, возможно, без каких-то элементов интерьера. В честь открытия хотим организовать антивандальную вечеринку и пригласить диджеев со всего Крыма, чтобы был резонанс, и люди обращали внимание на такие «недетские игры». Самое страшное, что эти дети потом приходят в школу и рассказывают, что им ничего за это не было. Безнаказанность - это ужасно.

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