Страшно красивые: cамые известные фрики Крыма

СЕГОДНЯ 19:08 2018-09-13T19:10:01+03:00

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Некоторые поливают их на улице святой водой или крестятся, другие оборачиваются и бросают вслед фразы «круто», «красава», «хорошо выглядишь». Их внешность никого не может оставить равнодушным.

Артур Дадевский, 26 лет

Артур работает поваром. Но в Симферополе больше известен как обладатель татуировки главного героя фильма «Повелитель стихий».

- Татуировку сделал пять лет назад. Я живу в Симферополе в районе Пневматика, на возвышенности. Когда ходил в детсад, мама часто меня отправляла за хлебом, а ветер там очень сильный. Идешь, бывало, подпрыгиваешь, а тебя несет по воздуху. Я же весил тогда всего 18 - 20 килограммов, - рассказывает Артур.

Татуировка расположилась на спине, руках и головеФото: Надежда ДАЦЮК

Именно эти мини-полеты в воздухе и побудили парня набить на спине, руках и голове точно такую же татуировку, как у «Повелителя…».

Ему нравится этот фильм, по сюжету которого в фантастическом мире нужно восстановить баланс и принести мир на Землю. На помощь приходит мальчик Аанг, который может покорять все четыре стихии - огонь, воздух, землю и воду.

А еще Артур занимается тайским боксом с 5 лет.

- Так что тату я сделал еще и для имиджа, чтобы замечали, - признается парень.

Он говорит, что иногда люди останавливают на улице и спрашивают, что оно означает.

- Сначала даже не задумывался об этом. Потом подумал, что на руках у меня изображены мысли, а на голове вытатуированы крылья - это свобода. Все вместе означает свободу мысли.

На руках у Артура изображены мыслиФото: Надежда ДАЦЮК

Артур считает, что жизнь не создана для испытаний, горя и боли. Нужно, чтобы люди радовались. Но так не получается, потому что существуют деньги, а они - зло.

На дни рождения друзьям он дарит желания. Говорит, иногда исполняются.

Артур называет себя золотой рыбкойФото: Надежда ДАЦЮК

- Я рыжий и по гороскопу Рыба. Значит, я золотая рыбка. У меня есть 32 зуба - это мои 32 желания. Конечно, зубы я не вырываю, но считаю, сколько желаний еще осталось.

Андрей Дубик, 29 лет

Андрей работает на мебельном складе, а в свободное время бьет татуировки и модифицирует тела других людей. Первое тату сделал себе в 18 лет.

- На лодыжках выбил маленькие звездочки, символизирующие уличную жизнь. Они находятся там же, где и в кедах «Конверс». Я надел обувь, полностью зашнуровал, взял иголку и поставил все пять точек звездочки на ноге. Потом там и набил тату, - рассказал Андрей.

Самые первые татуировкиФото: Надежда ДАЦЮК

Дальше понеслось - татуировки на теле появлялись одна за другой.

На тыльной стороне кистей рук изображены двое его дедушек. У Андрея есть нога «для друзей». На ней делают татуировки совсем неопытные люди, но те, с кем связаны теплые воспоминания.

На кистях красуются двое дедушек Андрея ДубикаФото: Надежда ДАЦЮК

- Часто там получаются партаки (испорченные тату. - Ред.), но это меня не пугает, - смеется Андрей.

Есть у него и татуировка, которую делал мастер прямо в трясущемся вагоне метро в Киеве.

- Мы захотели эпатировать общество. В самый час пик сели на одной из станций метро в Киеве, взяли с собой все оборудование для тату и заняли весь пролет. Думали, что получим волну негатива. Но все сказали, что это круто. Даже пожилые люди. Первый, кто достал смартфон и начал снимать, был дедушка. Думал уступить ему место, но дед попросил, чтобы мы продолжили процесс, - вспоминает Дубик.

У Анрея еще есть планы, как украшать свое тело

На лице татуировки появились в 2014 году.

- Первая тату, которую я сделал на лице, - знак пацифизма. Это мой ответ на сложившуюся политическую ситуацию у нас в стране. Потом набил карту Крыма на щеке, - вспоминает Дубик.

Первое тату на лице - знак пацифизмаФото: Надежда ДАЦЮК

На лбу красуется 11.11. - это, как объясняет Андрей, точка входа для медитации.

Помимо увлечения эзотерикой он еще очень любит экстрим.

Карта Крыма - вторая тату, которая появилась на лице

Парень совершил опаснейший прыжок с высоты 46 метров (скала Дива в Симеизе) со специальным бейс-парашютом. А стропы были продеты прямо через кожу на спине.

Этим летом Дубик ходил в одиночный поход на Эльбрус. Восхождение заняло три дня и 4 часа. Сейчас он мечтает совершить восхождение на Эверест.

А ведь парень на самом деле ходит по лезвию ножа - у него серьезные проблемы со здоровьем. В детстве у него обнаружили неоперабельную кисту головного мозга, а в 13 лет случился инсульт - приходилось заново учиться говорить, ходить…

- Я понимаю, что могу умереть в любой момент, но ведь жизнь одна, и надо ее прожить ярко и интересно, - считает Андрей.

Рустик Райнер, 24 года

Еще в школе он начал «колдовать» над своим телом: делал сам себе татуировки, затем пробил ухо, потом щеки, затем вставил в уши туннели, а в этом году сделал пирсинги «георгины» вокруг рта.

Первая тату появилась у Рустика в 18 летФото: Надежда ДАЦЮК

Рустик показывает на шею:

- Ночной мотылек означает перерождение и бессмертие. Это три цикла - гусеница, куколка и бабочка. Остальные тату тоже не просто так, у всех какой-то смысл.

Татуировка символизирует бессмертиеФото: Надежда ДАЦЮК

В основном он бьет татуировки себе сам.

- Одни бабушки, когда меня видят, судачат «ой, красивый», а другие крестятся. В Севастополе я как-то пошел на родник воды набрать, бабулька прыснула на меня водой и что-то прошептала. Наверное, святая была водичка, - смеется Рустик. - Бывает, что даже клерки в пиджаках и галстуках поднимают большой палец, мол, клево выглядишь.

Рустик любит рисовать. В том числе и на себеФото: Надежда ДАЦЮК

Если бы Рустик работал по специальности, он ходил бы сейчас с поварским котелком, но поварил щи он всего два года - скучно стало.

Ему больше нравится модифицировать свое тело, кататься на роликах, скейте, велосипеде.

Некоторые окропляют его святой водой, другие говорят "красавчик"Фото: Надежда ДАЦЮК

В списке его хобби также фотография, скалолазание, дайвинг.

- Мой стиль жизни - это свобода. Всегда с собой спальный мешок, штаны, шорты, пара носков, зубная паста и щетка, бритва, оборудование для тату, два телефона, несколько запасных батарей. Я езжу по разным городам Крыма и бью татуировки людям. Часто мне предоставляют ночлег бесплатно за работу.

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