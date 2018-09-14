В Армянске введут режим ЧС из-за химикатов в воздухе

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-14T16:06:40+03:00

Выброс химикатов в Армянске произошел в ночь с 23 и на 24 августа. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В городском округе Армянск планируют ввести режим ЧС до конца сегодняшнего дня, 14 сентября. Об этом заявил замначальника главного управления МЧС по Республике Крым Алексей Фридман.

По его словам, режим ЧС рекомендовано ввести в связи с тем, что зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере в размере 5 ПДК.

- Никаких дополнительных ограничений для граждан не будет, - отметил Фридман.

Напомним, с 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп, Филатова жалуются на затрудненное дыхание, аллергические реакции, а также возникновение ржавого налета на металлических предметах.

Ранее власти говорили, что причиной является испарение сернистого ангидрида (сернистого газа) с водоема-кислотонакопителя химзавода Крымский Титан. Водоем пересох из-за летней жары. До 2014 года его пополняли днепровской водой из Северо-крымскому канала, но после вхождения Крыма в состав РФ поставки прекратились.

"Крымский Титан" приостановили, в кислотонакопитель начали закачивать воду. На несколько дней ситуация нормализовалась, но вечером 13 сентября снова произошел выброс химикатов.

Помимо "Крымского Титана", на Севере Крыма также работают заводы по производству соды и брома.