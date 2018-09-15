На Федюхиных высотах ампутировали руки и ноги пациентов по методу Пирогова

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-15T18:13:45+03:00

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Медикам на Федюхиных высотах не до отдыха: у одних пациентов необходимо вырвать зуб, другим ампутировать конечности и провести операцию по удалению пули из брюшной полости. Работа в военно-полевом лагере кипит.

Инструменты сам Пирогов применял во время операций и тогда они были достижением в медицинеФото: Анна САДОВНИКОВА

А зрители с интересом наблюдают, как происходит лечение в 45-м передвижном полевом госпитале во время освобождения Киркенеса в 1943 году по методу русского хирурга Пирогова и инструментами, которые применялись в то время. Посетители фестиваля смогли познакомиться с особенностями проведения операций, благодаря привезенным экспонатам из Музея истории медицины Европейского севера из далекого Архангельска студентами Северного государственного медицинского университета.

Заходишь в палатку, а там целый госпиталь, созданный в полевых условиях.

Шпицы с ужасающими иголками, аж дрожь берет. Различные инструменты, лекарства на латинском языке.

Все экспонаты из Музея истории медицины Европейского севераФото: Анна САДОВНИКОВА

- Готовил их врач самостоятельно. Некоторые названия, кстати, многим и сейчас знакомы, например, фурацилин, кодеин, новокаин, спазмолитиум, йодум…, - перечисляет реконструктор из Архангельска Константин Долинин.

В анатомических иллюстрациях многие видели и вот такие вилки, которые тогда применяли, чтобы раздвигать ткани. Есть и инструмент, предназначенный для того, чтобы во время операций раздвигать ребра при ранении в грудь.

С помощью этого инструмента раздвигали ткани во время операцийФото: Анна САДОВНИКОВА

Инструмент для наложения швов здесь же в полевом лагере.

А вот знаменитый шприц Жане, который зрители видели в комедии «Кавказская пленница», но используется он в медицине вовсе не для уколов, а для промывания полостей.

Знаменитый шприц Жане вовсе не для уколовФото: Анна САДОВНИКОВА

Операционная находится здесь же, в палатке. Помогает хирургу врач анестезиолог, но в то время его называли наркотизатором.

- Это устройство - простейший наркозный аппарат под названием Маска Эсмарха. Выглядит, как металлический каркас с вставленной марлей, который пропитывали эфиром. Достаточно было 3-4 капель, периодически подкапывая, так как эфир быстро испаряется, - рассказал реконструктор военно-полевого госпиталя Лев Шепелев.

Простейший наркозный аппарат под названием Маска ЭсмархаФото: Анна САДОВНИКОВА

Представлены в операционной и инструменты для ампутации конечностей. Использовался скальпель, которым рассекали кожные покровы, после чего применяли большой ампутационный нож, рассекая мышцы и добираясь до кости. Глядя на все эти инструменты в руках медсестры-реконтсруктора Светланы Новожиловой становится не по себе и кажется, что эфир сейчас будет очень кстати. Но, не смотря на устрашающий вид, все эти инструменты сам Пирогов применял во время операций и тогда они были достижением в медицине.

Использовался скальпель, которым рассекали кожные покровы, после чего применяли большой ампутационный ножФото: Анна САДОВНИКОВА

- Чтобы сформировать культю использовали ретрактор, который надевали на кость, натягивали его на себя и оголялась кость без мягких тканей. А дальше использовали рамочную пилу, перепиливая кость, - продолжает Светлана, – Берем пинцет, иглодержатель с ниткой и формируем культю, зашивая.

Чтобы сформировать культю использовали ретрактор, который надевали на костьФото: Анна САДОВНИКОВА

На войне медикам приходилось делать не только операции, но и вырывать больным зубы, так что передвижная стоматология здесь тоже имеется. Представлены кусачки, клещи, чтобы вырывать зубы, зажим, раскрывающий щеки и рот пациента, а вот анестезию во время стоматологических операций не применяли, по крайней мере на войне обычным солдатам. Зубы, можно сказать, вырывали на живую. Сто грамм для храбрости и вперед.

Зубы вырывали без анестезииФото: Анна САДОВНИКОВА

- Бор машина была с ножным приводом, совершая 3000 оборотов минуту. Когда врач работал, он сам приводил ее в действие, причем самостоятельно, чтобы контролировать силу во время сверления зуба, - вводит в курс дела студентка и реконтсруктор Хазова Анна.

Представлены кусачки, клещи, чтобы вырывать зубы, зажим, раскрывающий щеки и рот пациентаФото: Анна САДОВНИКОВА

Во время фестиваля ребята показывали посетителям, как проходили операции, демонстрировали инструменты и отвечали на все интересующиеся вопросы, а зрители в свою очередь могли воочию увидеть, на каком уровне была медицина более семидесяти лет тому назад.

СПРАВКА:

Николай Пирогов прожил 71 год (1810 – 1881). Он был русским хирургом и ученым-анатомом, естествоиспытателем и педагогом, профессором, создателем первого атласа топографической анатомии, основоположником русской военно-полевой хирургии, а также основателем русской школы анастезии.

Оперируя раненых во время Крымской войны, Пирогов впервые в истории русской медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Во время осады Севастополя Пирогов руководил обучением и работой сестер Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Это также было нововведением по тем временам.

Важнейшей заслугой Пирогова является внедрение в Севастополе совершенно нового метода ухода за ранеными. Метод заключается в том, что раненые подлежали тщательному отбору уже на первом перевязочном пункте. В зависимости от тяжести ранений одни из них подлежали немедленной операции в полевых условиях, тогда как другие, с более легкими ранениями, эвакуировались вглубь страны для лечения в стационарных военных госпиталях.

КОНКРЕТНО:

График работы фестиваля

15 сентября: 12.00 – 19.00;

16 сентября: 12.00 – 16.00.

15 сентября

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)

17.00 – 17.30 окончание работы площадок

17.30 – 19.00 реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр).

На Михайловской батарее в 18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

16 сентября

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)

14.40 – 15.00 окончание работы площадок

15.00 – 16.00 реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).

На Михайловской батарее в 18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

Транспорт:

В дни фестиваля до парка «Федюхины высоты» будет ходить специально организованный общественный транспорт, через каждые 10-20 минут. Отходят автобусы от остановки «5-й километр» - от кафе «Золотое кольцо».

15 сентября:

«5-ый километр – «Федюхины высоты»: 10.30 – 17.00;

«Федюхины высоты» – «5-й километр»: 18.00 – 21.00.

16 сентября:

«5-ый километр» – «Федюхины высоты»: 10.30 – 14.00;

«Федюхины высоты» – «5-ый километр»: 15.00 – 17.00.

Проезд обойдется в одну сторону в 50 рублей на обычном автобусе и 80 рублей на Спринтере.

На личном транспорте можно доехать в поселок Первомайка в Балаклавском районе, ориентируясь на парковку. Далее придется пешком спуститься вниз вдоль жилых домов, дойдя до начала Федюхиных высот и фестивальных площадок.

Координаты для навигатора 44.533088, 33.621694