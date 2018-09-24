Более 3500 детей и взрослых возвращаются в Армянск из санаториев

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-24T17:36:24+03:00

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Дети, которые уехали из Армянска на оздоровление в связи с выбросами химикатов в воздух, вернутся домой до вечера 25 сентября. Графики выездов размещены на сайте городской администрации.

Напомним, ребятишек вместе с преподавателями, воспитателями, медработниками и родителями вывезли из Армянска и окрестных сел 4 сентября. Для школьников объявили внеплановые каникулы, потому что населенные пункты задыхались из-за высокой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода. Три недели ребята жили в санаториях и оздоровительных лагерях Евпатории, Бахчисарайского и Сакского районов.

Сейчас, по мнению властей, ситуация нормализовалась: начиная с 16 сентября в Армянске не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ.

С понедельника, 24 августа, автобусы с детьми и сопровождающими начали прибывать в Армянск.

- Уже два автобуса в понедельник утром уехали, вывезли более 100 человек, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» руководитель сакской здравницы «Голубая волна» Дмитрий Устюжанин. - Никаких жалоб, все довольны. Мы теперь переходим на зимний режим работы, на консервацию. Занимаемся текущим ремонтом и хозяйственными работами, готовимся к следующему сезону.

Всего из здравниц централизованно вывезут 3586 человек - 2590 детей и 996 взрослых.

Качелям в Армянске недолго осталось пустоватьФото: Анастасия ЖУКОВА

Все образовательные учреждения Армянска пройдут повторную обработку до возвращения ребятишек, пообещали в администрации города.

- Учебная программа может быть доработана, адаптирована с учетом незапланированных каникул. Можно периодически задействовать выходные дни, часть основных каникул. Решение о том, как именно школьники будут «догонять» сверстников, которые сели за парты вовремя, примет администрация Армянска. В первую очередь, конечно, нужно уделить внимание выпускным классам - 9-м и 11-м, которым предстоит в конце года ставать государственную итоговую аттестацию, - отметили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи республики.

Местный химический завод «Крымский Титан» запускать пока не планируют. На заседании оперативного штаба чиновники решили, что сначала руководство предприятия должно выполнить все предписания надзорных органов.

При этом, по данным МЧС, все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, выполнены. В кислотонакопитель химзавода перекачали более 1 миллиона кубометров воды и 918 тонн известкового молока.