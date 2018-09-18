Год на посту губернатора Севастополя: Проблем оказалось в 2 раза больше, чем я ожидал, но мы справляемся

СЕГОДНЯ 18:44 2018-09-18T18:43:31+03:00

Дмитрий Овсянников рассказал, как развивается город и что еще предстоит осуществить

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18 сентября исполнился год, как Дмитрий Овсяников избран главой города. На первых в истории Севастополя всенародных выборах губернатора, которые прошли 10 сентября прошлого года, Дмитрий Владимирович получил поддержку 71,05% избирателей. До этого момента, с 28 июля 2016 года Овсянников был временно исполняющим обязанности главы города и не понаслышке узнал о проблемах, волнующих людей. Мы решили узнать, что было сделано в городе за последние два года и что еще предстоит осуществить.

«Преображение города - заслуга севастопольцев!»

-Дмитрий Владимирович, какие первоочередные цели перед собой ставили, когда приехали в город, и решением каких наболевших проблем гордитесь?

-Первое, что мне нужно было сделать, разобраться в ситуации. Выделить ключевые проблемы и приоритеты. Проблем, кстати, оказалось в 2 раза больше, чем я ожидал. Но мы справляемся.

Если говорить о заслугах и достижениях, то они не мои личные, это результат совместной работы Правительства Севастополя и общественности города. Мы вместе сформировали Стратегию развития Севастополя, которую последовательно реализуем.

В целом я бы выделил три основных направления работы – это строительство и реконструкция объектов образования, формирование комфортной городской среды, и развитие дорожной инфраструктуры и транспорта.

Во дворах в этом году установили больше 100 новых игровых площадок. Фото: sevastopol.gov.ru

-Раз мы коснулись темы образования, расскажите, какие изменения произошли? Как обстоят дела с очередями в детские сады и какие новые учреждения появились?

- Изменений масса. В 2017 году был построен новый образовательный центр: школа и детский сад в бухте Казачьей. Два сада введены в строй после капитального ремонта. В этом году открыто уже два новых детских сада, один – после капремонта, и до конца года должен быть сдан еще один новый.

Все севастопольские дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. Пока сохраняется потребность в обеспечении местами в яслях, но за счет ввода в строй новых зданий, завершения капитальных ремонтов, мы будем планомерно сокращать эту очередь. (Когда исчезнут очереди в детсадах см. в рубрике «Важно»).

Много делаем для развития дополнительного образования. К 235-летию Севастополя наши дети получили в подарок новое здание музыкальной школы №1. Это пока единственный для Севастополя пример эффективной реализации государственно-частного партнерства, когда застройщик, получая участок для строительства жилья, возводит для города необходимые социальные объекты.

К новому году завершатся работы по созданию детского технопарка «Кванториум» - недавно проверил ход подготовки здания, и могу с уверенностью сказать: это будет прекрасный центр технического творчества!

«Сегодня Севастополь – большая строительная площадка»

-На втором месте в списке ваших достижений благоустройство города. Что удалось сделать?

-Думаю, что севастопольцы согласятся – за прошлый и этот годы нам удалось активизировать работу по благоустройству города. Сделали уютнее сотни дворов – свыше 350 каждый год. В них появились новые детские и спортивные площадки, обустроенные дворовые проезды, освещение. Ежегодно ремонтируем порядка 200 домов по программе капитального ремонта, производим замену изношенных лифтов и коммуникаций. По сути, весь город сегодня – большая строительно-ремонтная площадка, и надо просто иногда немножко терпения, чтобы увидеть результаты, которые недостижимы сиюминутно.

Если говорить о парках и скверах, то впервые за четверть века благоустроены Динопарк, скверы Депортированных народов Крыма и «Каменный цветок», парки в селах Андреевка и Родниковое, парк на пересечении улиц Новикова и Крестовского в Балаклаве, скверы у кинотеатра «Моряк», на улице Косарева около школы №57 и на проспекте Генерала Острякова у ДОСААФа. Проведена реконструкция парка им. Анны Ахматовой, благоустроена территория у Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане.

Севастопольцы радуются, что скверы и парки становятся красивее и ухоженнее. Фото: sevastopol.gov.ru

Сейчас по программе «Формирование комфортной городской среды» приводим в порядок зеленую зону между гостиницей «Крым» и стадионом «Чайка», сквер им. Блюхера, скверы на проспекте Героев Сталинграда, «у Рыбачка», в районе памятника матросу Кошке, в районе улицы Севастопольской в Верхнесадовом.

До конца года будут выполнены первые этапы благоустройства скверов на площадях Захарова и Пирогова. Также планируем завершить благоустройство территории у Георгиевского монастыря на Фиоленте и у Владимирского собора на центральном городском холме.

«Не открываю новые объекты, пока не услышу мнение горожан»

-Как меняется дорожная инфраструктура, и когда горожане будут ездить в современном, комфортном транспорте?

- Конечно, ситуация еще далека от столичного идеала, но она реально и ощутимо изменилась к лучшему. Мы планомерно готовим город к завершению строительства федеральной трассы «Таврида», к увеличению интенсивности движения.

Строительство федеральной трассы "Таврида" ведется круглосуточно. Фото: sevastopol.gov.ru

Параллельно, мы совершенствуем городской общественный транспорт: уходим от засилья «топиков» к комфортным вместительным автобусам и троллейбусам. Если в прошлом году в Севастополе приобрели 115 автобусов и 107 троллейбусов, то в этом году заключен контракт на поставку еще 300 автобусов и троллейбусов: каждый год - по 100 единиц.

Для нас важно не только удобство пассажиров при оплате проезда, но и гарантия льготного проезда. Запуск единой карты - это возможность правильно вести расходы бюджета. Оплачивать перевозчикам только те, услуги, что они оказали. Это возможность контролировать качество транспортных услуг и своевременность движения.

К зиме единая электронная карта оплаты проезда будет действовать во всех троллейбусах, автобусах, катерах и паромах, в том числе и на всех маршрутах коммерческих предприятий.

Единая карта помогает экономить на билетах на проезд. Фото: sevastopol.gov.ru

-Севастопольцы бурно обсуждают предстоящую реконструкцию Балаклавы. Долгое время велись споры насчет того, закрывать набережную для проезда машин или нет. Расскажите, как будет развиваться Балаклава, какие изменения ждут жителей и туристов?

-Разработана Концепция развития Балаклавы. Данный инвестиционный проект включен в федеральную целевую программу со сроком реализации до 2022 года и предусматривает инвестиции в размере более 3,8 млрд. рублей.

До 2022 года планируется реконструировать и построить новые причалы, заменить инженерные сети, провести углубление и очистку дна бухты, благоустроить набережную, отреставрировать здания, построить канатную дорогу, модернизировать существующие промышленные железнодорожные линии, реконструировать объездные автодороги. Также планируется строительство гостиничного комплекса, многофункционального общественного центра с парковой зоной, судоремонтного комплекса – эти объекты должны быть сданы до 2030 года.

Любамя севастопольцами и туристами Балаклава станет еще прекраснее.Фото: Анна САДОВНИКОВА

-Прислушиваетесь ли вы к мнению севастопольцев? И как с ними взаимодействуете?

-Для меня важна реакция горожан, поэтому на каждый объект, который за последние годы был построен или капитально отремонтирован, еще до официальной сдачи его в эксплуатацию я обязательно приглашаю горожан, чтобы получить обратную связь, учесть пожелания, сделать нашу работу максимально открытой и прозрачной.

Снизим дотационность региона

-Влияют ли санкции на развитие Севастополя? Сдерживают ли они в чем-то город?

-Безусловно санкционная политика может оказывать определенное влияние на прямое присутствие публичных компаний под своими брендами в Крыму и в Севастополе, но, вместе с тем, инвесторы применяют различные инструменты, позволяющие вести деятельность на территории полуострова и при этом минимизирующие риск возможных санкций в отношении них.

Сегодня участниками СЭЗ являются 423 организации. Их фактические капиталовложения опережают плановые объемы инвестиций.

Общий объем задекларированных капитальных вложений по заключенным договорам составил около 5 миллиардов рублей, запланировано создание около 9 тысяч рабочих мест. За три года резиденты создали свыше 5,5 тысяч рабочих мест, в том числе более 900 за 1 квартал этого года.

В рамках СЭЗ в городе создали больше 5,5 тысяч новых рабочих мест. Фото: sevastopol.gov.ru

-Давайте поговорим о международном сотрудничестве. В июне была отправлена первая партия зерна. Какие дальнейшие планы?

-В мае с Чрезвычайным и Полномочным Посолом Сирийской Арабской Республики в России Риядом Хаддадом мы договорились о сотрудничестве, которое поспособствует развитию торгово-экономических отношений между Севастополем и городами Республики. Подписали соглашение, которое поможет снизить административные барьеры, связанные с налоговыми, таможенными и другими административными процедурами.

Наши общие сильные стороны – это сельское хозяйство, энергетика и дорожно-транспортное хозяйство. Не только поставки изделий и товаров, но и участие в восстановлении городов Сирии, общем решении многих проблем.

Контракт на перевалку зерна был заключен в марте, и через не полных три месяца была смонтирована мобильная установка, которая позволяет перегружать зерно сразу с машин. Для Севастопольского морского порта это первый опыт перевалки зерна.

На сегодняшний день отгружено почти 27 тысяч тонн зерна: 15 тысяч тонн пшеницы и 11 тысяч тонн ячменя. И до конца текущего года в планах отправить в Сирию около 150 тысяч тонн зерновых культур.

-Каким бы вы хотели видеть город в будущем?

-Ответом на этот вопрос является Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Хочу напомнить, что ее разработка велась с 2016 года. Документ неоднократно был представлен общественности, вместе с которой была сформирована миссия города: Севастополь – это геостратегический, промышленный, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр России на Черном море, город, где комфортно жить, работать, учиться, творить и отдыхать.

Стратегия определяет и вполне конкретные показатели, которые мы планируем достигнуть. Ее реализация позволит не только диверсифицировать экономику и создать комфортные условия для жизни, работы и самореализации жителей города, но и кардинальным образом изменит положение города Севастополя среди других российских регионов.

Прежде всего – это рост ВРП в 2,6 раза, а в промышленности – в 7,8 раза к 2030 году по сравнению с 2015 годом в реальном выражении.

После 2020 года с учетом реализации ФЦП будет обеспечен существенный рост доли собственных доходов бюджета города Севастополя и внебюджетных источников финансирования. Мы планируем снизить дотационность региона с 61% в 2015 году до 30-33%.

Созданные на первом этапе реализации Стратегии условия для роста инвестиционной привлекательности города приведут к увеличению доли внебюджетных инвестиций в городе до 75–82% (против 48% в 2015 году).

Будут созданы сильные и современные промышленные предприятия, туристические объекты, комфортное городское пространство.

К 2030 году ожидается рост ВРП в 2,6 раза, а в промышленности – в 7,8 раза. Фото: sevastopol.gov.ru

ВАЖНО

С 2018 по 2022 годы планируется создать 4000 новых мест, из которых 1300 мест - для детей в возрасте от полутора до трех лет, 2700 мест - для детей в возрасте от трех до семи лет. К концу 2020 года очереди полностью исчезнут.

Когда откроют новые детсады

2018 год

- д/с на пр. Генерала Острякова на 220 мест

- д/с в микрорайоне Шевченко на 260 мест

2019 год

- д/с в п. Кача на 260 мест

- дополнительный корпус д/с №43 в с. Орлиное на 120 мест

- д/с на ул. Шевченко на 260 мест

- д/с в б. Казачьей на 280 мест

- д/с на ул. Симонок на 200 мест

2020 год

- д/с на ул. Вакуленчука на 120 мест

- д/с по ул. Хрусталева - пр. Ген. Острякова на 200 мест

- д/с на ул. Хрусталева на 260 мест

2021 год

- д/с на ул. Горпищенко на 220 мест

- д/с в Балаклавском районе на 260 мест

2022 год

- д/с на ул. Героев Бреста на 220 мест

В Севастополе открываются тысячи новых мест в детсадах. Очереди среди малышей в возрасте от 3 до 7 лет больше нет. Фото: sevastopol.gov.ru

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске. Окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», Тольяттинскую академию управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», Высшую школу экономики по специальности «Управление реформируемыми предприятиями ОПК» (Executive MBA).

С 2001 по 2007 годы занимал пост федерального инспектора по Кировской области и Удмуртской Республике аппарата полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе, затем работал в должности коммерческого директора ОАО «Чепецкий механический завод», директора по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод», заместителя руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.

В 2015 - 2016 годах - заместитель министра промышленности и торговли РФ.

С 28 июля 2016 года - врио губернатора Севастополя.

С 18 сентября 2017 года - губернатор Севастополя.

Женат, воспитывает четверых детей.