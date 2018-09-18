Рядом с авиабазой "Бельбек" в Крыму зажгли свечи в память о погибшей команде Ил-20 в Сирии
В Севастополе почтили память военнослужащих, погибших при крушении самолета Ил-70 в Сирии. Акция прошла близ авиабазы "Бельбек".
Участники выложили из свечей контур самолета. Также прошел траурный митинг и панихида. Память погибших почтили минутой молчания.
Рядом с территорией авиабазы Бельбек в Крыму состоялась акция памяти команде Ил-20.
На акцию памяти пришли десятки людей - военнослужащие авиабазы "Бельбек", участники севастопольского подразделения молодежного движения "Юнармия", простые горожане.
Летчики повязали на флаг Военно-космических сил России траурную ленту.
- Небо забирает лучших. Пусть вам там будет хорошо, ребята, - сказали участники траурного мероприятия.
Напомним, связь с российским самолетом Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, пропала 17 сентября около 23:00. По данным Минобороны РФ, в то же время четыре израильских истребителя начали атаку сирийских объектов в Латакии и подставили российский самолет под удар комплекса С-200 из числа сирийских средств ПВО. В результате погибли 15 военнослужащих РФ. В Минобороны РФ заявили, что израильские самолеты создали опасную ситуацию преднамеренно и не предупредили Россию о планируемой операции.
КАК ЭТО БЫЛО
Российский Ил-20 в Сирии подставили под удар израильские ВВС
Самолет был сбит сирийской системой ПВО С-200, погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ рассказало подробности катастрофы (подробности)