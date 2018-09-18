2018-09-18T23:27:48+03:00
Общество

Рядом с авиабазой "Бельбек" в Крыму зажгли свечи в память о погибшей команде Ил-20 в Сирии

В акции приняли участие десятки севастопольцев [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Акцию памяти провели возле севастопольской авиабазыАкцию памяти провели возле севастопольской авиабазы
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В Севастополе почтили память военнослужащих, погибших при крушении самолета Ил-70 в Сирии. Акция прошла близ авиабазы "Бельбек".

Участники выложили из свечей контур самолета. Также прошел траурный митинг и панихида. Память погибших почтили минутой молчания.

Рядом с территорией авиабазы Бельбек в Крыму состоялась акция памяти команде Ил-20.

На акцию памяти пришли десятки людей - военнослужащие авиабазы "Бельбек", участники севастопольского подразделения молодежного движения "Юнармия", простые горожане.

Летчики повязали на флаг Военно-космических сил России траурную ленту.

- Небо забирает лучших. Пусть вам там будет хорошо, ребята, - сказали участники траурного мероприятия.

Напомним, связь с российским самолетом Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, пропала 17 сентября около 23:00. По данным Минобороны РФ, в то же время четыре израильских истребителя начали атаку сирийских объектов в Латакии и подставили российский самолет под удар комплекса С-200 из числа сирийских средств ПВО. В результате погибли 15 военнослужащих РФ. В Минобороны РФ заявили, что израильские самолеты создали опасную ситуацию преднамеренно и не предупредили Россию о планируемой операции.

КАК ЭТО БЫЛО

Российский Ил-20 в Сирии подставили под удар израильские ВВС

Самолет был сбит сирийской системой ПВО С-200, погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ рассказало подробности катастрофы (подробности)

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