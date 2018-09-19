"Это вызвано жестким давлением США": В Крыму ответили на готовность Палестины признать российский статус полуострова
В Крыму готовность палестинского руководства признать российский статус полуострова назвали позитивной новостью. Такое мнение «КП-Крым» высказал политолог Иван Мезюхо. Политолог Владимир Джаралла отметил, что это грамотный дипломатический ход, основанный на том, что правительство США перешло к жёсткому давлению на администрацию Палестины.
Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что право на самоопределение является неотъемлемым для всех, и жители Крыма правомерно выразили свою волю с помощью референдума.
- Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право, - заявил палестинский посол.
Крымский политолог Иван Мезюхо отметил, что это позитивная новость, но «главное, чтобы слова не расходились с делом, и политические институции Государства Палестина документально подтвердили признание Республики Крым и города Севастополя составной частью России».
- Открытым остаётся вопрос: «А что бы хотела получить Палестина в обмен на официальное признание российского статуса Крыма?» Возможно, усиление экономических контактов по линии Россия-Палестина будет способствовать скорейшему официальному признанию российского статуса полуострова со стороны палестинского государства, - уточнил политолог.
По его мнению, отстаивание права на самоопределение – это то, что объединяет крымчан и палестинцев.
Политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что высказывания посла Палестины – это пример дипломатии, основанной на верном политическом расчете.
По его словам, правительство США перешло к жёсткому давлению на администрацию Палестины из-за её нежелания согласиться участвовать в переговорах с Израилем на условиях, означающих отказ палестинцев от всего, что было основой их движения с момента возникновения.
- Выдвинув обвинения в коррупции, американцы прекратили финансовую помощь, которая поддерживала их работу. Вчера в результате действий ВВС Израиля по ошибке был сбит российский самолет, погибли пятнадцать человек. Реакция общества и властей очевидна и понятна. Поэтому заявление палестинского посла - это попытка дипломатически сыграть на ситуации и напомнить о судьбе палестинского народа, в отношении которого нарушены все законы и международные соглашения и десятилетиями совершаются военные преступления, остающиеся безнаказанными, - уточнил Джаралла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция признала Крым российским: Севастополь впервые проведет «Ночь музеев» официально под флагом РФ
До 2018 года при регистрации город-герой автоматически причисляли к Украине (подробнее).
В Крыму Посол Сирии заложил аллею
Дипломат посадил дерево в «Артеке» (подробнее).
«Очередной пиар-ход»: В Крыму ответили на санкции Украины к руководителям крымских телеканалов и радиостанций
Крымские медиа пользуются радиочастотами в соответствии с российскими и международными законами (подробнее).