5 нестандартных туристических маршрутов Крыма: Идем в поход к лешим, смотрим каменное море и стоянку красноармейцев

СЕГОДНЯ 19:56 2018-09-26T19:55:44+03:00

«Комсомолка» предлагает отметить День туризма, как и полагается любителям природы - с рюкзаком

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Интернет пестрит рекламой о цивилизованном отдыхе в беседках, с мангалом, баней и искусственном озере, где априори водится рыба. И только настоящие походники, которые с рюкзаком на плечах, отбиваясь от комаров, проходят километры по лесным и горным тропам, знают, что значит, отдохнуть на природе по-настоящему.

«Комсомольская правда - Крым» подготовила пять неизбитых маршрутов, которые откроют вам полуостров с другой стороны.

1.Чайный домик - Барская поляна – Сарпаха

«Чайный домик» - это туристическая стоянка в Орлино-Куйбышевском лесном хозяйстве. Высоченные деревья, каскад небольших водопадов по пути, красивейшее Юсуповское озеро смотровая площадка, откуда открывается завораживающий вид.

Идти в такое путешествие лучше с ночевкой. Либо вы останавливаетесь (заранее договорившись) на самом кордоне в туристической гостинице, либо устроив пикник на поляне, и отдохнув, продолжаете путь к Барской поляне, где можно разбить палатку.

На Барской поляне стоит побывать ради орлов – эти величественные птицы вылетают парят над ущельем, раскинув огромные крылья – зрелище завораживающее. Добавим к этому живописные виды гор - получается идеальное фото.

Если повезет на барской поляне можно увидеть орловФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

В лесу есть таблички, указывающие направления: «Барская поляна», «Сарпаха».

- На вершину Сарпахи советуем подниматься рано утром, часов в шесть, тогда у вас есть шанс встретить в лесу вдалеке оленей, косуль, а может, и кабанов со своим выводком. Звери очень пугливые, поэтому не шумите, - советуют егеря на кордоне.

Идешь по лесу и чувствуешь, что находишься в эпицентре живой, настоящей природы. Здесь такая какофония звуков, что хочется остановиться и слушать переговоры многочисленных птиц.

Сарпаха прекрасна ранним утромФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Преодолев путь через лес, который занимает примерно 1 час 40 минут, выходите на вершину Сарпахи. Здесь, как на ладони Севастополь, Чернореченское водохранилище, Бедене-Кыр (возвышенность на Ай-Петринской яйле), Бойка, Басман, белеют склоны Бельбекской долины… Каждый поворот головы открывает новый захватывающий пейзаж.

Как добраться?

Добираемся на транспорте до села Соколиное. Автобусы ходят из Симферополя, Севастополя и Бахчисарая. От остановки следует дойти до по реке до входа в Большой каньон, ориентиром послужит ресторан «Три пескаря». Кстати, если вы едете на своей машине, то ее можно оставить возле него на стоянке бесплатно. А дальше предстоит путь по отмеченному красными кружками на деревьях и камнях маршруту по лесной дороге. Дорога до кордона пешком занимает чуть меньше трех часов.

2. 300 пещер на Караби-яйле

Плато Караби-яйла называют каменным морем за причудливые формы его поверхности, похожие на застывшие волны.

Идти предстоит много, но зато какие виды! Одни только горные водохранилища чего стоят.

- Одними из достопримечательностей считаются на Караби пещеры, их насчитывается порядка 300! Чтобы увидеть, как можно больше, советую пару дней провести на плато, а затем спуститься к поселку Генеральское и выйти к живописным озерам, – рекомендует походник со стажем Константин Белый.

Караби-яйла - это место, куда стоит идти на несколько дней. Автор: Константин БелыйФото: Архив "КП"

Но в каждую пещеру стоит лезть неопытному туристу. Самыми доступными являются, пожалуй, Большой Бузлук, где даже летом на дне огромного зала сохраняется лед и снег. А также пещеры Терпи-Коба, Карани-Коба, Туакская, имени Мамина. Одна из наиболее легкодоступных пещер - Аджи-Коба, интересна тем, что в ней находилась стоянка человека-неандертальца, древнейшего жителя Караби.

Каменное море- та кназывают Караби-яйлу. Фото: Константин БелыйФото: Архив "КП"

Интересен и мощнейший карстовый источник под названием Карасу-Баши. Но самое завораживающее – это пейзажи, которые меняют свое обличье в зависимости от погоды, восхода и заката солнца.

Как добраться?

Для ориентира: поселок Генеральское, Межгорье и Рыбачье расположены по периметру плато.

Чтобы начать маршрут, необходимо добраться до Белогорска. Один из маршрутов начинается от села Александровка, которое находится в 5-ти км от Белогорска. Двигаться надо по широкой балке примерно с километр до раздвоения долины. Далее налево будет овраг, ведущий к Тайганскому водохранилищу. А дальше – выбор неограничен, бывалые говорят, что по Караби можно ходить неделями, открывая для себя новые уголки.

Маршрут может быть, как однодневным, так и с ночевкой в палатке- ваш выбор, если хотите задержаться в этом месте подольше.

3. К черту на кулички или Шайтан-Мердве

Чертова лестница – так называют еще этот маршрут из-за относительно сложного подъема на плато, который состоит из хаотично разбросанных камней. По ним то и предстоит туристам подняться вверх. Поэтому обувь должна быть обязательно удобной.

Между прочим, здесь в свое время обитали тавры, это они нашли такой извилистый путь, чтобы перейти Крымские горы. Но чтобы там ни говорили «знатоки», огромные каменные глыбы лестницы, которую еще называют лестницей великанов - это не дело рук тавров, а природное явление.

По мере подъема на плато будут открываться чудесные виды на море, Форосскую церковь и на горы. Маршрут это рекомендован в любое время года.

Чтобы подняться на плато, надо преодолеть каменные ступениФото: Архив "КП"

- Но все-таки в изнуряющую жару подниматься по ступеням очень утомительно, бархатный сезон идеально подходит для прогулки. Минут двадцать карабкаешься по самим камням, а потом, когда выходишь на плато и видишь красоту вокруг, аж гордость за себя берет и атмосфера там волшебная, - поделилась своими впечатлениями туристка Анна Пыльнова.

Как добраться?

Тропа начинается от поселка Олива, на Южнобережье или от поселка Подгорное, в Байдарской долине.

От остановки Олива начинается тропа, примерно через два км, она пересекает старое Ялтинское шоссе и потом резко берет вверх. Высота подъема не очень большая, около 150 метров, восхождение занимает около 1,5 часа на плато.

Чтобы облегчить восхождение на Чертову лестницу, можно начать этот маршрут от Скельской пещеры. Возле нее есть указатель- Римская дорога 200 метров. Это и есть начало тропы. Далее идет небольшой подъем в горы, а потом и сам спуск по Чертовой лестнице. В среднем, если начинать маршрут от Скельской пещеры, по времени это занимает от 3,5 до 4 часов.

Маршрут однодневный.

4. Восточный Суат через Курлюк-Баш

Краеведы рекомендуют обратить внимание на природу в районе села Перевальное. Говорят, обидно, что такая красота под боком, но мало кто об этом знает.

Запланируйте поход на туристические стоянки Курлюк-Баш с выходом на стоянку Восточный Суат. Туристы говорят, там деревья невероятных, причудливых форм, словно из сказки про Бабу-Ягу. Диву даешься, как природа поизвращалась над деревьями, загнув их стволы и ветки, создавая сюрреалистичную картину, Сальвадору Дали бы понравилось.

Вид открывается просто потрясающий. Фото: Дмитрий МирошниченкоФото: Архив "КП"

Помимо причудливых деревьев в урочище Курлюк-Баш вы увидите водопад, горную реку, поляну, где туристы обычно разбивают палаточный лагерь. Кстати, в 19 века именно здесь базировался один из полков Крымской армии.

Рядом находится еще одна стоянка «Курлюк-Баш 2», а еще «Курлю-Баш 3». Каждая изобилует карстовыми источниками. Советуем и вам разбить здесь палатку и отдохнуть, чтобы набраться сил, ведь с утра предстоит путь в еще одно живописное место – туристическую стоянку «Восточный Суат».

Чем дальше в лес, тем причудливее формы приобретают деревья. Фото: Дмитрий МирошниченкоФото: Архив "КП"

- Тропинки не обозначены на карте, но поверьте, они есть. Кое-где еле заметная тропка забирает круто вверх, и мы поднимаемся все выше и выше. По прошествии некоторого времени, вы все-таки выберетесь на плато. На Тырке-Яйлу. Не забудьте передохнуть и сфотографировать. Вид шикарный, - рекомендует крымский блогер Дмитрий Мирошниченко. - Дальше спуск, череда подъемов и спусков, поваленные деревья и... т\с Восточный Суат.

В Восточном Суате также следует переночевать в палатке, а на следующий день спуститься к поселку Генеральское через стоянку Ай-Алексий, набрав в роднике питьевой воды. От остановке в Генеральском можно уже будет уехать в Алушту.

Очень насыщенный маршрут, который "галопом по Европам" не стоит проходить. Лучше уделить ему три дня или выходные как минимум. Ведь природа не любит суеты.

Как добраться?

Начинаем маршрут, приехав для начала в село Перевальное. Примерно в 3-х километрах от села есть мост через горную речку Ангара. Нужное нам ущелье Курлюк-Баш начинается рядом с шоссейной трассой, соединяющей Алушту и Симферополь как раз возле моста.

Протяженность Курлюк-Баш –около шести километров. В ущелье ведет несложный 135-тый пешеходный туристический маршрут.

5. Там чудеса, там Леший бродит

Если вы прошли все предыдущие маршруты, считайте себя опытными туристами. Пора брать мини-отпуск и отправляться в серьезное путешествие. Опытный крымский гид, инструктор по пешеходному туризму Олег предлагает присоединиться и узнать, где живут лешие и русалки.

Опытный гид не даст заблудиться среди множества троп. Фото: olegvpohod.ruФото: Архив "КП"

- Мы посетим один из самых восточных каньонов Крыма - каньон речки Кучук-Карасу, где в текучих водопадах обитают любопытствующие водяные. Вместе с веселыми лесовиками покорим гору Кок-Таш и увидим чудные панорамы, открывающиеся с вершины скального зуба. В компании рыжих русалок искупаемся в чистых и прохладных водах горного озера. А наши друзья, глазастые лешие, покажут и проведут нас через горные хребты и перевалы к самому чудесному в мире, Черному морю. Хозяева скал и бухт Нового света, гостеприимные гномы, покажут нам все дивное обустройство своего дома - одного из красивейших ландшафтных памятников природы Крыма! – интригует туристов гид-экскурсовод.

Как добраться?

Маршрут включает в себя следующие точки:

Встреча с гидом в Симферополе на вокзале. Затем путь к перевалу Нижний Кок-Асан-Богаз - поляны Верхнего Кок-Асана - Каньон речки Кучук-Карасу - Хмелевское водохранилище - вершина горы Кок-Таш - Воронский перевал - перевал Маски -хребет Орта-Сырт- бухта Кутлакская - гора Караул-Оба - урочище Новый Свет - Судак.

Маршрут рассчитан на 6 дней и пять ночей.