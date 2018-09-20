«Это его буйная фантазия»: В Крыму ответили на обещания Порошенко убрать военную базу в Севастополе

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-20T14:21:36+03:00

Депутат выразил надежду, что миллион туристов из Украины увидел, как обстоят дела в Крыму на самом деле Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

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Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов назвал слова президента Украины Петра Порошенко о желании убрать военную базу в Севастополе после возвращения Крыма «очередным пиаром» и «буйной фантазией».

Накануне во время своего ежегодного послания парламенту Порошенко призвал исключить из Конституции норму, которая позволяет базирование Черноморского флота России в Севастополе.

- После того как мы вернём Крым, российской базы в Севастополе точно не будет, - заявлял Порошенко.

Аксенов связал его слова с началом предвыборной кампании на пост президента Украины (выборы пройдут в марте 2019 года).

- Сейчас началась предвыборная компания, и Порошенко пытается пропиариться на этой теме. Он нагнетает, как обычно, ситуацию и говорит то, что хотят слышать люди, которые верят, что Крым может вернуться в Украину. Но Крым уже навсегда отошел от Украины, этот вопрос даже не должен стоять. Так что в незалежной теперь могут выдумывать, что хотят. Не видать им ни Крыма, ни Севастополя, так что военную базу из Севастополя, конечно же, Порошенко убрать не сможет ни при каких обстоятельствах. Это его буйная фантазия, - сообщил депутат.

При этом депутат выразил надежду, что миллион украинцев, которые приехали в этом сезоне отдыхать на полуостров, увидели, насколько успешно развивается Крым, и какие тут есть проблемы.

Политолог Иван Мезюхо также отмечает, что Порошенко начал с новой силой «муссировать крымскую тематику накануне президентских и парламентских выборов».

- Его президентская каденция (срок в должности) не принесла мира Украине, за этот период социально-экономический кризис в стране только усугубился. В отсутствии видимых успехов для общества Пётр Порошенко делает антироссийский пропагандисткий посыл своим избирателям. Частично украинский лидер ориентируется на националистическое меньшинство, всегда активное во время выборов. Не исключаю того, что в ближайшем будущем Пётр Порошенко может выступить с речью на сессии ООН, в которой обязательно затронет тему Крыма, - выразил свое мнение политолог.

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