С 1 октября хлеб в Крыму подорожает на 10%

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-20T18:35:55+03:00

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Засуха все же отразится на крымских потребителях: из-за неурожая, а также высоких цен на зерно на мировом рынке крымские производители поднимут цены на хлеб. Батоны и булки станут дороже на 10% уже с 1 октября.

Стоимость зерна подскочила серьезно - аж на 30-45%.

- В этом году в связи с засухой и введением чрезвычайной ситуации республика собрала порядка 906 тысяч тонн зерна, в прошлом году собрали 1 миллион 700 тысяч тонн. Цифры говорят сами за себя. Погодные условия повлияли и на качество этого зерна. Такая ситуация сложилась не только по Республике Крым, но и в целом по Российской Федерации, - сообщила заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Она подчеркивает: скачок цен на зерно произошел в августе совершенно неожиданно, власти этого никак не прогнозировали. Стала дороже и электроэнергия для производства - на 15%.

- Единственным способом сохранить стабильную работу предприятия является вынужденное и неизбежное повышение цен на выпускаемую продукцию порядка 10%, - заявил Андрей Венджега, директор ГУП РК «Крымхлеб».

Если этого не сделать, пояснил руководитель хлебозавода, то предприятие будет нести значительные убытки - до 13 миллионов рублей в месяц.

При этом цена на социальные сорта хлеба останется на прежнем уровне, заверил Венджега.

По его словам, с 1 октября подорожают только батон и формовой хлеб («кирпичик»). Стоимость остальных сортов будет повышаться постепенно.

Чиновники отмечают, что сейчас в Крыму самая низкая стоимость хлеба по сравнению с другими регионами Южного федерального округа.

- В сентябре в Республике Крым цены на муку пшеничную ниже на 5%, чем по стране в целом, и на 2% ниже, чем в соседнем Краснодарском крае. На хлеб из ржаной муки и смесь муки ржаной и пшеничной цены ниже 21% и 38% соответственно, - сказал первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич. - На хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта цены в Крыму ниже на 32 и 35% соответственно.

Равич считает, что другие крымские производители хлеба вряд ли поднимут цены выше, чем госпредприятие, потому что «Крымхлеб» - крупнейший производитель на полуострове, и люди просто не будут покупать продукцию дороже, чем у него.

Даже если следующий год для полуострова будет урожайным, дешевле булочки и батоны вряд ли станут, считают в минсельхозе. Причина проста: падения цен на электроэнергию и топливо не ожидается, а это, как пояснила Алиме Зарединова, сильно влияет на стоимость продукции.

КОНКРЕТНО

Батон подорожает с 23 до 25 рублей.

Формовой хлеб («кирпичик») - с 15 до 16,5 рублей.

СПРАВКА «КП»

Социальный хлеб изготавливается в той же печи и по той же технологии, что и обычный, но из более дешевых сортов муки. На вкусовые качества это не влияет, уверяют на заводе. Вес социального хлеба чуть меньше обычного - 550 граммов. Стоимость такого хлеба составляет 7 рублей.

Предприятие «Крымхлеб» выпускает 135-150 тонн хлеба социальных сортов в месяц. Это суточный объем производства обычного хлеба в день.

Всего предприятие выпускает порядка 4500 тонн хлеба ежемесячно.