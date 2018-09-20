Директор Симферопольского цирка: Сейчас мало хороших клоунов, у нас кризис жанра!
В эфире радио «Комсомольская правда - Крым» в программе "#НаКрючке" на вопросы ведущих ответил художественный руководитель и директор Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков.
Кто ходит в Симферопольский цирк бесплатно, как растет мишка главы Крыма Сергея Аксенова Грозный, поддается ли дрессировке носорог, как транспортируют жирафов, сколько зарабатывают артисты, а также многое другое! На все вопросы отвечает Борис Тезиков.
Полную версию программы слушайте в плеере.
КОНКРЕТНО
Программа "#НаКрючке" выходит каждый четверг в 18.05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе - 107,7 FM, в Керчи - 103,6 FM.
#НаКрючке с Борисом Тезиковым