2018-09-25T11:03:37+03:00
На Крючке

Директор Симферопольского цирка: Сейчас мало хороших клоунов, у нас кризис жанра!

Борис Тезиков рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне [аудио]
Анастасия МЕДЫНЦЕВА@medynceva_press
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Фото: www.circtezikova.ruФото: www.circtezikova.ru
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В эфире радио «Комсомольская правда - Крым» в программе "#НаКрючке" на вопросы ведущих ответил художественный руководитель и директор Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков.

Кто ходит в Симферопольский цирк бесплатно, как растет мишка главы Крыма Сергея Аксенова Грозный, поддается ли дрессировке носорог, как транспортируют жирафов, сколько зарабатывают артисты, а также многое другое! На все вопросы отвечает Борис Тезиков.

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Программа "#НаКрючке" выходит каждый четверг в 18.05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе - 107,7 FM, в Керчи - 103,6 FM.

#НаКрючке с Борисом Тезиковым

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