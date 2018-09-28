В Симферополе с 2 октября проспект Кирова закроют для проезда для легковых машин

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-28T12:09:30+03:00

Водители переживают, что пробок в городе станет еще больше. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В центре города начинается капитальный ремонт дорог, проезд будет разрешен только автобусам и троллейбусам

Изменить размер текста: A A

В центре Симферополя в начале октября начнется капитальный ремонт дорог. С одной стороны, такое событие не может не радовать, наконец-то проезжую часть приведут в порядок. С другой стороны, водители начали предвещать трехмесячный транспортный коллапс.

Дело в том, что до конца декабря по улицам Кирова, Козлова, Севастопольская и площади Амет-Хана Султана запретят ездить частному транспорту. (Какие отрезки улиц перекроют см. в рубрике «Важно»). Проезд будет разрешен только для автобусов и троллейбусов.

Частный транспорт пустят в объезд по улицам Самокиша, Кавказская, Караимская, Пролетарская, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина.

Но здесь возникает другая проблема: на всех этих улицах до января будет запрещена парковка. Все машины, которые сейчас водители оставляют вдоль дороги, так как парковок возле офисных зданий в центре практически нет, будут забирать эвакуаторы. Варианты, где людям оставлять машины, власти не предусмотрели. Советуют пользоваться общественным транспортом.

Водителям предложили ездить по Пролетарской и другим прилегающим к пр. Кирова улицам.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

После 7 октября начнут штрафовать

Ремонтные работы начнутся ориентировочно 2 октября. Проезд по центральным улицам сразу же будет запрещен. Штрафовать за парковку на прилегающих к проспекту Кирова улицах начнут после установки предупреждающих дорожных знаков.

- До конца следующей недели (до 7 октября) дорожные знаки, запрещающие парковку и предупреждающие о работе эвакуаторов, будут установлены, - сообщил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк. - До этого времени эвакуаторы забирать машины не будут.

Кстати, кроме запрета на парковку в центре города, в октябре перестанут работать парковки на улицах Маяковского и Козлова в районе рынка «Светофор».

Кроме того, изменятся правила въезда и выезда с парковки, расположенной на площади возле центрального рынка: въезд и выезд будет организован через улицу Пушкина и Козлова.

Сроки окончания ремонтных работ - 20 декабря.

Люди просят пустить больше автобусов

- Я работаю в центре города. С парковкой там беда, в 9 утра машину уже поставить негде. Я бы ездил на маршрутках, но после 20 часов дождаться их крайне сложно, а после 21-го и вовсе невозможно, - говорит симферополец Алексей Потапов.

Вдоль ул. Пролетарской установят знаки, запрещающие парковку. Машины будут забирать эвакуаторы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Ремонт дорог - это хорошо. А автобусов на это время больше станет? - спрашивают горожане. - Чтобы доехать с Марьино до Центрального рынка, утром уходит полтора часа. Автобусы все забиты. Приходится полчаса, а иногда и дольше стоять на остановке, чтобы влезть в маршрутку. Если все, кто ездил на своих авто, оставят машины дома и пересядут на автобусы, как мы на работу добираться будем? Автобусы ж не резиновые!

- Не понимаю, почему ремонт нельзя было летом провести, когда в Симферополе было в два раза меньше машин, - говорит жительница крымской столицы Оксана Иванова. - Буквально с 1 сентября начались жуткие пробки. Такое ощущение, что все вдруг вернулись с морей и отпусков. И так ездить сложно. Зачем еще больше ситуацию обострять?

ВАЖНО

Легковые авто не смогут ездить в следующих направлениях:

- по проспекту Кирова (от пл. Советская до пл. Амет-хана Султана)

- по улице Козлова (от просп. Кирова до ул. Севастопольская);

- по пл. Амет-Хана Султана;

- по улице Севастопольская (от ул. Данилова до просп. Кирова).