Роскошь или удачное вложение: Цены на дачные домики в Крыму продолжают расти

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-24T11:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Стать счастливым обладателем земельного участка в Крыму - мечта любого туриста. И те из них, у кого желания совпадают с возможностями, приобретают заветные «сотки» чаще всего на побережье. Выбор крымский рынок недвижимости предоставляет огромный: по всей кромке полуострова заманчиво маячат тысячи предложений о продаже. «Комсомолка» интересовалась, где и за сколько можно купить дачу либо участок под застройку.

Не уступают в цене

Крым - лидер по средним ценам на дачи, пришли к выводу эксперты федерального портала «Мир квартир». Это значит, что по общероссийским меркам самые дорогие участки предлагают именно на полуострове: в среднем в Крыму дачи стоят 3 214 634 рубля, в Севастополе - порядка 2 879 000 рублей.

На втором месте - Москва, где дачный домик можно купить в среднем за 2 619 061 рубль. Затем идет Подмосковье - 2 262 000 рублей. При этом в большинстве других регионов России дачи подешевели: в среднем по стране дом на «шести сотках» теперь стоит чуть больше миллиона рублей.

Понятно, что крымская земля не уступает в цене из-за своей курортной составляющей.

По словам руководителя одного из крымских агентств недвижимости Аллы Мусиян, покупатели стабильно отдают предпочтение именно приморским регионам. За последние два года по запросам лидирует так называемый сезонный вариант - дачные наделы в приморских пригородах. Участки в черте города под индивидуальное жилое строительство менее востребованы.

- По-прежнему основные покупатели - это россияне из северных регионов, которые собираются переехать в Крым на постоянное место жительства. Запрашиваемые цены на дачи и дачные участки варьируются в пределах от 200 тысяч рублей и до двух с половиной миллионов, - уточняет эксперт.

Как правило, будущие собственники при выборе дачного участка и домика обращают внимание не только на романтические факторы - близость моря и скопление достопримечательностей. Во внимание берется наличие инфраструктуры и коммуникаций на участке, магазинов и транспортного сообщения.

- Для многих имеет значение и размер участка: некоторых из-за дороговизны земли вполне устраивают 4 - 5 соток, кто-то принципиально ищет надел в 10 - 15 соток, - констатирует руководитель крымского агентства. - Состояние дома тоже влияет на стоимость. По опыту знаем, что дачные участки с недостроями продать довольно трудно. Цена на них значительно выше, чем на «пустой» надел, а вложений в завершение строительства предполагается немало. Поэтому охотнее покупают готовые дачи либо землю в потенциальных коттеджных поселках у моря.

Готовим миллионы?

Средние ценовые данные - это, конечно, показатель. Но мы решили «пройтись» по конкретным крымским предложениям с пометкой «Куплю домик-участок на 6 сотках у моря». Залезаем в интернет.

Три ведущих сайта недвижимости выдали более двух тысяч подходящих предложений, причем на любой кошелек. Естественно, мы обращали внимание на самые интересные и приемлемые варианты в двухкилометровой зоне от моря.

Выброс предложений показал, что на ЮБК цены на видовые дачные участки, по традиции, самые высокие. В Ливадии, к примеру, за сотку просят не менее 580 тысяч рублей, а участки предлагают стандартного и расширенного формата. Таким образом, желающим приобрести «золотой кусок земли» под дачу надо готовить не менее 5 миллионов.

В самой Ялте тоже можно построить домик с видом на море… Если для начала стать собственником участка, к примеру, в районе жилого комплекса «Южный берег» и заповедной зоны мемориала «Холм Славы». Элитные 6,8 сотки в окружении хвойных деревьев обойдутся в… 10 170 000 рублей. Но это VIP-вариант.

Цены на курортную землю «кусаются», но не везде. Участки на «шести сотках» в пригороде Феодосии предлагают к продаже по вполне приемлемой стоимости. За надел с небольшим садовым домиком на побережье просят 600 тысяч рублей. Есть аналогичные предложения, но по приподнятым ценам: от 800 тысяч рублей и выше.

В живописной Балаклаве, недалеко от Севастополя, можно приобрести недостроенный домик на пяти сотках. Место предлагают прямо под Сапун-горой, рядом с одноименным музеем. Цена такого каприза - 1 200 000 рублей.

Любители дайвинга, несомненно, обратят внимание на объявления о продаже участков в Оленевке. Там в 15 минутах ходьбы - песчаный пляж, скалы, лиман с лечебной грязью.

Относительно рядом - такие достопримечательности, как Тарханкутский маяк, Чаша любви, Большой и малый Атлеш. Купить в этом уголке Крыма надел на 13 сотках можно за миллион триста тысяч рублей. А вот цены на готовые дачи-кемпинги от двух до тридцати миллионов рублей заставляют задуматься.

Вблизи курортной Евпатории тоже предлагают массу вариантов. К примеру, земельный участок на пяти сотках в пгт. Заозерное готовы продать за миллион двести тысяч рублей. А это, чтобы было понятно, - коттеджный район со всеми вытекающими преимуществами.

Домики в евпаторийской дачной зоне предлагают за 900 тысяч рублей, есть интересные предложения за полтора миллиона и выше.

В Сакском районе, в пгт. Новофедоровка тоже можно найти лакомый кусочек. В этой части западного побережья за 6 соток под застройку просят от 350 - 500 тысяч рублей. Цены на дачи и солидные домики в курортном поселке держатся от трех миллионов и выше.

Купить совсем уж недорогие «садовые» участки можно в северном Крыму: и там, в принципе, близко к Азовскому морю, и цена не будет слишком высокой. Продавцы той местности просят за 6 - 8 соток «минималку» - 300 тысяч рублей. К примеру, вблизи Керчи, в живописном поселке Курортное пять прибрежных соток можно приобрести за полмиллиона, дачные постройки - за семьсот тысяч рублей - два миллиона.

В пригороде Симферополя и ближайших поселениях цена за сотку земли под дачу колеблется от 50 до 150 тысяч рублей, разнообразных вариантов хватает. Кстати, предложения риэлторов показывают, что в центральной части Крыма практически готовый двухэтажный дачный домик (площадью 100 «квадратов») можно купить за полтора миллиона рублей.

В целом получается, что большинство предлагаемых вариантов - это потенциальные дачи, которые еще предстоит застраивать. А это уже другая история - и другая статься расходов. Но, как говорится, кто ищет, то всегда найдет подходящее предложение.

А еще местные эксперты рекомендуют ловить «волну удачи», пока цены стремительно не пошли в рост после открытия Крымского моста. По предварительным прогнозам, в этом году ситуация с дачными предложениями останется более-менее стабильной с учетом новогоднего подорожания. А вот к концу 2019 года ожидается бум строительства, соответственно - и продаж крымских соток под застройку. Этому будет способствовать налаживание доставки стройматериалов с материка. В обозримом будущем, по мнению специалистов, рынок недвижимости штормить не будет.

Пришел, увидел, приобрел?

Юлия, Лесосибирск: Это лето мы проведем в Крыму на собственной даче. А она у нас двухэтажная, у моря. Еще в 2015 году, будучи на отдыхе в Крыму, мы с мужем стали присматривать домик. Нашли подходящий вариант в пригороде Евпатории, в Мирном. За дачу тогда отдали чуть меньше двух миллионов рублей. Не жалеем, хорошее капиталовложение. Сейчас подобные дачи продают на миллион дороже. А с учетом того, что мы отдыхаем в Крыму не каких-то две недели, а два с половиной месяца, мы теперь не тратим средства на съем коттеджа. Думаем, что наше приобретение окупиться в ближайшую пятилетку.

Николай, Североморск: Кто не хочет иметь кусок земли в Крыму, да еще и у моря? У нас многодетная семья, поэтому подумываем перебраться на юг на ПМЖ. Интересовался ценами и географией предложений. Наш вариант - относительно бюджетный участок с садовым домиком вблизи Феодосии. Сейчас такой мы может приобрести за миллион восемьсот. Впоследствии и дом там нормальный отстроим - это вполне реальные планы.

Татьяна, Томск: Хотели в прошлом году приобрести дачный домик в Крыму, чтобы со временем уйти на заслуженный отдых и прирасти к полуострову всерьез и надолго. Просмотрели цены на готовые строения у моря - за голову взялись: вблизи Севастополя - как минимум три миллиона. А в этом году еще выше стали. Так что пока до пенсии шесть лет, свою дачу надо будет продать и подкопить деньги. А летом снова будем путешествовать и снимать жилье в разных уголках Крыма.

ВАЖНО!

При покупке участка в Крыму необходимо учитывать и возможные риски. Очень внимательно надо относиться к предложениям о продаже участков с недостроями и оформленными по членской книжке. В первом случае - это неузаконенное строительство без соответствующих документов, а во втором может обнаружиться, что участок имеет не одного, а несколько собственников. С этого года также необходимо будет проверять «налоговую историю» участка, так как в Крыму вводится новый вид отчислений на имущество.