Водители в шоке: До 20 декабря центр Симферополя закроют для проезда и парковки машин

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-24T15:54:51+03:00

Ремонт на пр. Кирова начнется в ближайшее время. Но точную дату пока не определили. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В крымской столице в ближайшее время начнется капитальный ремонт проспекта Кирова, улиц Козлова, Севастопольской и Объездной. В связи с этим водителям запретят проезд и парковку в центре города.

Ограничение на проезд введут на следующих участках:

- проспект Кирова (от пл. Советская до пл. Амет-хана Султана)

- улица Козлова (от пр. Кирова до ул. Севастопольской);

- пл. Амет-Хана Султана;

- улица Севастопольская (от ул. Данилова до пр. Кирова).

Водителей просят пересесть с авто на общественный трансопрт.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Стоянку запретят по ул. Самокиша, Кавказская, Караимская, Пролетарская, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина.

Кроме того, не будет работать парковка на ул. Маяковского и ул. Козлова в районе рынка «Светофор».

Изменится въезд и выезд с парковки, расположенной на площади возле центрального рынка – въезд и выезд будет организован через улицу Пушкина и Козлова.

На время ремонтных работ чиновники обещают установить предупреждающие дорожные знаки. При этом, где оставлять машины, не уточняют. Схемы объезда тоже не предлагают. Просят чаще пользоваться общественным транспортом.

- О дате ввода в действие указанных изменений будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства, - говорят в администрации.

Ограничения будут действовать до 20 декабря. Это крайний срок завершения всех ремонтных работ.

Водители в шоке

- Я работаю в центре города, с парковкой и так проблемы, негде машину поставить. Не представляю, что до зимы делать? Я бы ездил на маршрутках, но после 20.00 дождаться их крайне сложно, а после 21.00 и вовсе невозможно, - говорит симферополец Алексей Потапов.

- Не понимаю, почему ремонт нельзя было летом провести, когда в Симферополе было в 2 раза меньше машин, - говорит жительница крымской столицы Оксана Иванова. - Буквально с 1 сентября начались жуткие пробки. Такое ощущение, что все вдруг вернулись с морей и отпусков. И так ездить сложно, зачем еще больше ситуацию обострять?