Отдых в Севастополе: Вход в Херсонес с 1 октября станет платным
В Севастополе с 1 октября вход в музей-заповедник «Херсонес Таврический» станет платным. Соответствующее решение принял департамента музеев Министерства культуры РФ.
Билет будет стоить 100 рублей. Деньги будут брать с туристов.
- Для жителей Севастополя вход на территорию музея-заповедника остается бесплатным, - заверили в пресс-службе музея.
Кроме того, право на бесплатное посещение будет предоставлено тем категориям граждан, которые уже имеют право на бесплатное посещение музейных экспозиций, а именно:
— Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
— Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
— инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан (бывшие узники фашистских концлагерей; граждане РФ, выполнявшие воинский и служебный долг в республике Афганистан или других странах, в которых велись боевые действия);
— дети инвалиды;
— инвалиды 1-й и 2-й групп;
— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
— лица, не достигшие 16 летнего возраста;
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах;
— учащиеся школ-интернатов, находящиеся на государственном обеспечении;
— курсанты военно-учебных заведений;
Раз в месяц бесплатно посещать Херсонес смогут школьники, студенты и пенсионеры.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
— воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских училищ, кадеты;
— престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
— члены многодетных семей;
— участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
— лица, награжденные медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма»;
— сотрудники музеев, научных учреждений системы Министерства культуры РФ, руководители народных музеев, члены ИКОМ.
Кто еще имеет право пройти в музей бесплатно смотрите здесь.
- Один раз в месяц (последнюю среду месяца) право на бесплатный самостоятельный осмотр памятников городища, находящихся на территории музея-заповедника, и посещение экспозиций, предоставляется: лицам, не достигшим 18 лет и учащимся вузов, - уточнили в музее. – При себе нужно иметь студенческий билет.
С октября по март включительно в последнее воскресенье каждого месяца бесплатно музей могут посещать пенсионеры.
Посетители, относящиеся к льготным категориям граждан, получают в кассах входной билет номиналом «Бесплатно».
Напомним, в Севастополе руины древней хоры превратят в Античный сквер. Благоустройство заброшенной территории, где в IV в. до н.э кипела жизнь, проведут на средства Фонда президентских грантов.
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