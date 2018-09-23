2018-09-23T17:32:34+03:00
Общество

Отдых в Севастополе: Вход в Херсонес с 1 октября станет платным

Деньги будут бhать только с туристов, для местных жителей и льготников сделают исключение
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Билет будет строить 100 рублей.Билет будет строить 100 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе с 1 октября вход в музей-заповедник «Херсонес Таврический» станет платным. Соответствующее решение принял департамента музеев Министерства культуры РФ.

Билет будет стоить 100 рублей. Деньги будут брать с туристов.

- Для жителей Севастополя вход на территорию музея-заповедника остается бесплатным, - заверили в пресс-службе музея.

Кроме того, право на бесплатное посещение будет предоставлено тем категориям граждан, которые уже имеют право на бесплатное посещение музейных экспозиций, а именно:

— Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

— Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан (бывшие узники фашистских концлагерей; граждане РФ, выполнявшие воинский и служебный долг в республике Афганистан или других странах, в которых велись боевые действия);

— дети инвалиды;

— инвалиды 1-й и 2-й групп;

— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;

— лица, не достигшие 16 летнего возраста;

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах;

— учащиеся школ-интернатов, находящиеся на государственном обеспечении;

— курсанты военно-учебных заведений;

Раз в месяц бесплатно посещать Херсонес смогут школьники, студенты и пенсионеры. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Раз в месяц бесплатно посещать Херсонес смогут школьники, студенты и пенсионеры.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

— воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских училищ, кадеты;

— престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;

— члены многодетных семей;

— участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— лица, награжденные медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма»;

— сотрудники музеев, научных учреждений системы Министерства культуры РФ, руководители народных музеев, члены ИКОМ.

Кто еще имеет право пройти в музей бесплатно смотрите здесь.

- Один раз в месяц (последнюю среду месяца) право на бесплатный самостоятельный осмотр памятников городища, находящихся на территории музея-заповедника, и посещение экспозиций, предоставляется: лицам, не достигшим 18 лет и учащимся вузов, - уточнили в музее. – При себе нужно иметь студенческий билет.

С октября по март включительно в последнее воскресенье каждого месяца бесплатно музей могут посещать пенсионеры.

Посетители, относящиеся к льготным категориям граждан, получают в кассах входной билет номиналом «Бесплатно».

Напомним, в Севастополе руины древней хоры превратят в Античный сквер. Благоустройство заброшенной территории, где в IV в. до н.э кипела жизнь, проведут на средства Фонда президентских грантов.

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