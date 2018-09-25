"Слушают только одну сторону": В Крыму огорчены отказом Швейцарии в выдаче визы чиновнику для доклада в ООН

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-25T13:34:04+03:00

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Заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову не дали визу, чтобы он мог выступить с докладом на 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Швейцарии. Отказ в выдаче документа огорчил представителей Минобраза РК, но при этом не стал неожиданностью.

- Наша позиция по этому вопросу не будет идти вразрез с позицией министерства иностранных дел. Мы точно также в какой-то степени огорчены отказом. И у нас есть некоторое недопонимание, почему, когда люди хотят разобраться в некотором конфликте, слушают только одну сторону. Европейские страны пропагандируют развитие демократии и свободы слова и тут же показывают «практическую реализацию» тех идей, догм и векторов развития, которые они сами же для себя и определили, - сообщили Комсомольской правде - Крым в пресс-службе Минобразования РК.

Ранее в МИД РФ выразили сожаление по поводу отказа в выдаче визы представителю из Крыма.

- Сожалеем, что в Швейцарии лишили русского представителя права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры настоящую картину происходящего на полуострове Крым, - сообщили в МИД.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что западные страны специально создают максимальное количество барьеров, чтобы «голос крымчан, голос правды относительно происходящего на полуострове не звучал на международных площадках».

- Мы понимаем, что та официальная риторика, которая звучит от официального Брюсселя, официального Вашингтона, западных масс-медиа, в корне противоречит той реальной действительности, которая сложилась у нас на полуострове. Несмотря на эту ситуацию с попытками изоляции Крыма, мы должны максимально прорываться в международном пространстве и быть открытыми для различных делегаций, что мы и делаем. И все представители делегаций, которые здесь побывали, - наши главные союзники в позиционировании Крыма на международной арене. Я думаю, что время играет в нашу пользу, и уже есть успехи в этом направлении, - сказал депутат в комментарии Комсомольской правде - Крым.

Ранее представители крымской делегации выступили на конференции ОБСЕ в Варшаве. Украинская сторона пыталась их прервать, но доклад жителей полуострова все же прозвучал в международном пространстве. При этом крымчанам не отказали в выдаче визы, хотя при регистрации они указывали свои реальные адреса.

- Факт выдачи Шенгенских виз кажется мне серьезной проработкой нашего МИДа и договоренностью с теми людьми, которые даже работая в дипломатических службах западных стран, понимают сложившуюся ситуацию и идут навстречу. Но при этом возможен и фактор случайности, что просто недосматривают в российских делегациях представителей Крыма, такие случаи уже были, - предположил Владислав Ганжара.

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