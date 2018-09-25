В Крым прилетели более 30 бомбардировщиков и истребителей из Ростовской области

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-25T15:02:40+03:00

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В Крыму пройдут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Эскадрильи из Ростовской области - более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 - уже совершили перелет на военные аэродромы полуострова.

В ходе учения оперативно-тактическая авиация уничтожит условные целы в районе полигонов "Опук" и "Чауда". Планируется выполнить бомбометание и ракетные пуски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/670410" frameborder="0"></iframe> Эскадрильи из Ростовской области летят в Крым.Видео: пресс-служба ЮВО

- Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Корабли Черноморского флота России тоже отработают учебно-боевые задачи "в едином замысле тактических розыгрышей".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/670412" frameborder="0"></iframe> Самолеты идут на взлет.Видео: пресс-служба ЮВО

В учении задействуют около 10 кораблей ЧФ и более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе - стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Тренироваться будут более тысячи военнослужащих ЮВО.

Ранее в рамках проведения совместных учений в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО объявили учебную тревогу.