Открытие Русского драмтеатра в Симферополе перенесли еще на 2 месяца

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-25T18:14:18+03:00

Проблемы с пожарной безопасностью до сих пор не решены

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Цена вопроса - 13 миллионов

Новый театральный сезон начался, а Крымский академический русский драматический театр им. Горького в Симферополе по-прежнему закрыт. Решить проблемы с противопожарной безопасностью к концу сентября, как это изначально планировалось, не удалось. Сроки открытия сдвинулись на середину - конец ноября. Это самые оптимистичные прогнозы, которые сейчас делает руководство театра.

- Министерство культуры Крыма выделило большие деньги (на оснащение театра системой противопожарной безопасности. – Авт.), это решение было принято на уровне главы РК. Чтобы театр открыть, нужно было найти около 12-13 миллионов. Изначально говорили, что такую сумму можно будет изыскать только в 2019 году. Но эту проблему решили. Деньги есть. Идут торги, - сообщил директор и художественный руководитель театра Владимир Магар.

Напомним, театр закрыт с конца апреля. МЧС нашли 43 нарушения. В плане пожарной безопасности русский драмтеатр оказался самым неподготовленным. По предписанию МЧС там сейчас разрешено только репетировать.

- В списке первоочередных дел – установка системы пожаротушения и пожарооповещения, которой сейчас у нас нет. Я думаю, правильно сделали, что закрыли театр, нельзя рисковать жизнью людей, - подчеркнул директор.

Для зрителей хотят открыть центральный вход. Цена вопроса около 3 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Где теперь выступают

Сейчас спектакли любимого театра симферопольцы могут увидеть на сцене Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра и в Доме культуры профсоюзов. Кроме того, театр гастролирует. Премьеры пройдут в Евпатории и Ялте (см. рубрику «Конкретно»).

- Сейчас идут репетиции спектакля «Влюбленная» по пьесе Миклоша Дярфаша. Этой премьерой планируется открыть 198-й сезон на основной сцене театра, - сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Пошлых постановок станет меньше

В ближайший год театр ждут перемены. Новый руководитель планирует открыть центральный вход, который на протяжении нескольких десятков лет был закрыт. Но сначала нужно, чтобы завершилась реконструкция улицы Пушкина, из-за которой проход к театру огорожен забором.

Из репертуара собираются убрать пошлые и пикантные названия.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Я был удивлен, что люди 30 лет думали, что вход с театральных касс - это и есть центральный. Закажем смету, посчитаем, сколько средств нужно, чтобы открыть центральный вход. Думаю, потребуется не менее 3 миллионов. Это ориентировочная сумма, точную должны озвучить специалисты, - говорит Владимир Магар. – Также в планах реконструкция сцен, особенно камерной. Негоже артистам переодеваться в буфете.

Параллельно с этим в театре поработают над репертуаром. Классики станет больше, а пошлых постановок меньше.

- Названия постановок буду смягчать. Таких названий, как «Любовный стриптиз» не будет, я против них. Симферопольцы тоже недовольны этой пошлятиной. Будем более серьезную классику ставить, - заверил худрук.

КОНКРЕТНО

Где посмотреть премьеры

«Рок-н-ролл на закате». М. Хейфец

12 октября – театр им. Чехова, Ялта

«Васса Железнова». М. Горький

13 октября – театра им. Пушкина, Евпатория

18 октября – театр им. Чехова, Ялта

«Свадьба Кречинского». А. Сухово-Кобылин.

Премьера состоится в ноябре.