«Поломанной» девочке из Крыма нужно 300 тысяч, чтобы восстановиться

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-26T12:48:03+03:00

Алина Темиркаева два года назад попала в аварию

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Два года назад 15-летняя школьница из крымского города Саки Алина Темиркаева попала в аварию: девочка возвращалась домой после школы, рядом с ней столкнулись два автомобиля, один из которых отшвырнул девочку, словно пушинку, в сторону. Горе-водители отделались легким сотрясением мозга, а вот хрупкая Алина стала главной жертвой этой случайной аварии.

- Ее нашли не сразу, спустя полчаса после ДТП. Сначала традиционно госпитализировали людей, которые находились в машинах. А помощь нужна была как раз не им, - вспоминают с горечью родители девочки. - Нашу Алину поломали… У нее обнаружили тяжелейшие травмы: череп был поврежден с двух околовисочных сторон, раздроблена челюстная кость, переломана ключица, от левого бока осталось одно название.

До аварии Алина любила танцы и мечтала стать врачом. Фото: личный архив семьи

Вдохнуть жизнь в Алину было крайне тяжело. Сложнейшая четырехчасовая операция, реанимация и… кома. За существование хрупкой «спящей принцессы» боролись не только местные медики.

На девятый день сакчанку перевели в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы, затем - к специалистам психоневрологического отделения.

Диагнозы были неутешительными: спастический тетрапарез с преимущественным поражением левых конечностей и грубым нарушением функций движения, псевдобульбарный синдром, периферийный парез лицевого нерва, вегетативное состояние и другие…

Но родители не прекращали борьбу.

- В начале этого года Алину бортом МЧС транспортировали в московскую клинику Рошаля - научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Там произвели не только закрытие двусторонних дефектов черепа, но и другие необходимые операции, - продолжает мама девочки, Лилия Темиркаева. - Затем был реабилитационный период тоже в столице, в центре «Три сестры». У Алины появилась положительная динамика: заработал мозг, она стала узнавать нас, уже вместе делаем зарядку, пытаемся кушать самостоятельно, а не через зонд. Мне материнское сердце всегда подсказывало, что шанс на выздоровление есть! Недавно мы получили приглашение в Воронеж, в одну из лучших восстановительных клиник страны, где с применением передовых медицинских технологий Алине обещают перезагрузить работу мозга. А это реальный шанс на дальнейший прогресс.

Алина была жизнерадостной школьницей. Фото: личный архив семьи

Любовь, забота и терпение в семье Темиркаевых не иссякают, чего не скажешь о сбережениях.

Материальная помощь от неравнодушных людей поступает, но ее недостаточно.

Для «перезагрузки» Алины в Воронеже понадобится, как минимум, 300 тысяч рублей, а это неподъемная сумма для родителей.

- Мы благодарны местным жителям, которые на днях в рамках благотворительной акции «Белый цветок» устроили массовый сбор средств для Алины. Искренне надеемся на помощь всех неравнодушных людей - мы справимся только с вашей помощью! - верят в лучшее супруги Темиракаевы.

ВАЖНО

Помочь Алине может каждый. От вашей отзывчивости зависит судьба девочки, у которой впереди вся жизнь.

Банк получателя - Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО)

К/С №30101810335100000607

БИК - 043510607, ИНН - 7701105460, КПП - 910201001

Счет получателя- 30232810440002000004

Наименование получателя - РНКБ Банк (ПАО)

Назначение платежа - пополнение карты 2200 0201 0623 9462

Темиркаева Лилия Асановна

Лицевой счет: 40817810841720014849 Банк РНКБ (ПАО)

Телефон мамы: +79788208645