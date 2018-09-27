Гемпель: Даже приезд Ангелы Меркель не снял бы сейчас санкции с Крыма
В эфире радио «Комсомольская правда - Крым» в программе "#НаКрючке" на вопросы ведущих ответил Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета РК Юрий Гемпель.
Когда Запад признает полуостров российским, прогнозы? За чей счет иностранные гости приезжают в Крым? В какие сферы заходит иностранный бизнес? Ждем ли Ангелу Меркель? И о многом другом!
Полную версию программы слушайте в плеере.
КОНКРЕТНО
Программа "#НаКрючке" выходит каждый четверг в 18.05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе - 107,7 FM, в Керчи - 103,6 FM.
#НаКрючке с депутатом Госсовета РК Юрием Гемпелем
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