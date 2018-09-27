2018-10-02T08:39:00+03:00
На Крючке

Гемпель: Даже приезд Ангелы Меркель не снял бы сейчас санкции с Крыма

Депутат Госсовета РК рассказал, кого из иностранцев ждут ближайшее время на полуострове [аудио]
Анастасия МЕДЫНЦЕВА@medynceva_press
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Депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.Депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В эфире радио «Комсомольская правда - Крым» в программе "#НаКрючке" на вопросы ведущих ответил Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета РК Юрий Гемпель.

Когда Запад признает полуостров российским, прогнозы? За чей счет иностранные гости приезжают в Крым? В какие сферы заходит иностранный бизнес? Ждем ли Ангелу Меркель? И о многом другом!

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Программа "#НаКрючке" выходит каждый четверг в 18.05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе - 107,7 FM, в Керчи - 103,6 FM.

#НаКрючке с депутатом Госсовета РК Юрием Гемпелем

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