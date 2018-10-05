Спецназ против злоумышленников: В Симферополе произошло задержание со стрельбой

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-05T19:16:16+03:00

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При задержании троих подозреваемых в серии квартирных страж в Симферополе раздались выстрелы. Инцидент произошел в микрорайоне "Пневматика", сообщают очевидцы.

- На Балаклавской прям русский детектив... СОБР... автоматная очередь при задержании... Классный у нас район, - поделилась свидетельница происшествия Тоня Бойченко.

- Шли со школы с ребенком, услышали несколько выстрелов. Кто в кого стрелял, я не видела - добавила местная жительница Ольга.

Свидетели утверждают, что один из подозреваемых открыл огонь по спецназовцам, когда правоохранители остановили его автомобиль.

Фото: Тоня Бойченко / Facebook

По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, в крымской столице сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали троих мужчин (27, 29 и 37 лет), которых подозревают в серии квартирных краж.

- Установлено, что на протяжении нескольких месяцев они совершили до 10 фактов квартирных краж в Симферополе. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - отметили в МВД.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире, которую арендовали злоумышленники, полицейские обнаружили технические приспособления для вскрывания замков и похищенное имущество.

- Проводится проверка причастности задержанных к совершению иных преступлений, совершенных на территории Республики Крым. Ведется следствие, - заключила врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по РК Ольга Богославская.

В пресс-службе крымского управления Росгвардии "Комсомольской правде - Крым" не подтвердили заявления свидетелей о том, что один из злоумышленников отстреливался во время задержания. Автоматных очередей не было, подчеркнули в ведомстве.

- При задержании особо опасных преступников боевая стрельба не проводилась. Было применение спецсредств в рамках спецоперации, - рассказали КП-Крым в Росгвардии.

СПРАВКА КП

Спецсредства - это различные устройства (механические, химические, электрические и светозвуковые), которые используют правоохранительные органы, чтобы удержать противника или временно вывести его из строя. К спецсредствам относятся резиновые палки, специальные карабины, травматические пистолеты, а также светозвуковые гранаты с резиновой шрапнелью, аэрозольные упаковки со слезоточивым газом, электрошокеры.