Спецназ против злоумышленников: В Симферополе произошло задержание со стрельбой
При задержании троих подозреваемых в серии квартирных страж в Симферополе раздались выстрелы. Инцидент произошел в микрорайоне "Пневматика", сообщают очевидцы.
- На Балаклавской прям русский детектив... СОБР... автоматная очередь при задержании... Классный у нас район, - поделилась свидетельница происшествия Тоня Бойченко.
- Шли со школы с ребенком, услышали несколько выстрелов. Кто в кого стрелял, я не видела - добавила местная жительница Ольга.
Свидетели утверждают, что один из подозреваемых открыл огонь по спецназовцам, когда правоохранители остановили его автомобиль.
Фото: Тоня Бойченко / Facebook
По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, в крымской столице сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали троих мужчин (27, 29 и 37 лет), которых подозревают в серии квартирных краж.
- Установлено, что на протяжении нескольких месяцев они совершили до 10 фактов квартирных краж в Симферополе. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - отметили в МВД.
Во время проведения санкционированного обыска в квартире, которую арендовали злоумышленники, полицейские обнаружили технические приспособления для вскрывания замков и похищенное имущество.
- Проводится проверка причастности задержанных к совершению иных преступлений, совершенных на территории Республики Крым. Ведется следствие, - заключила врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по РК Ольга Богославская.
В пресс-службе крымского управления Росгвардии "Комсомольской правде - Крым" не подтвердили заявления свидетелей о том, что один из злоумышленников отстреливался во время задержания. Автоматных очередей не было, подчеркнули в ведомстве.
- При задержании особо опасных преступников боевая стрельба не проводилась. Было применение спецсредств в рамках спецоперации, - рассказали КП-Крым в Росгвардии.
СПРАВКА КП
Спецсредства - это различные устройства (механические, химические, электрические и светозвуковые), которые используют правоохранительные органы, чтобы удержать противника или временно вывести его из строя. К спецсредствам относятся резиновые палки, специальные карабины, травматические пистолеты, а также светозвуковые гранаты с резиновой шрапнелью, аэрозольные упаковки со слезоточивым газом, электрошокеры.