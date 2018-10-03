Стало известно, где в Симферополе снесут гаражи в ближайшее время

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-03T17:44:49+03:00

Больше сотни незаконных объектов уже сравняли с землей, еще более 300 – на очереди

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На улице Ракетной в Симферополе валяются горы разнообразного хлама: сломанные игрушки, поношенная одежда, деревянные доски и даже треснувшие унитазы. Все это хранилось в 58 незаконных гаражах, установленных здесь, на набережной реки Салгир много лет назад. Теперь постройки снесли.

- Они стояли в природоохранной зоне реки Салгир. Там уже и машины не ставят, просто хлам сложен. Я более чем уверен, многие из этих гаражей просто сдают внаем для хранения вещей. Это бизнес, хоть и небольшой. Но бизнес должен быть законным! - рассказал глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Часть гаражей на Ракетной снесли коммунальщики, остальное разобрали сами владельцы.

- Этот гараж мы купили еще при Украине, ставили здесь машину. Теперь вот во дворе ее ставим, - делится местная жительница Яна. - Так у нас хотя бы есть возможность забрать свои вещи и не платить потом за демонтаж властям.

Нашлись и предприимчивые хозяева, которые переместили свои гаражи подальше от набережной – во дворы многоэтажек. Вот только это совершенно не устраивает тамошних жильцов.

- Гаражи теперь ставят даже туда, где раньше сушили белье! – возмущается пенсионерка Марина Ивановна. - Как быть тем, у кого нет балконов? Машин во дворе так много, что не обойти. Как-то надо же решать эту проблему?!

Расчищают не только Ракетную. Под снос попали незаконные постройки по всему городу. Так, с июня уже снесли 127 гаражей на улицах Аральская, Залесская, Киевская, а также в переулке Фруктовом и на проспекте Победы.

Хочешь забрать свои вещи? Плати 25 тысяч

Большинство гаражей-самостроев появилось во времена украинской власти в Крыму. А убрать их теперь сложнее, чем поставить. Сносу предшествует длительная бумажная волокита.

Сначала в администрации должны узнать о существовании незаконной постройки. Жалобу могут направить как граждане, так и организации.

- Получаем письма, мол, возле детской площадки наставили гаражей, проверьте законность их размещения. Часто жалуются «Крымэнерго», «Крымтеплокоммунэнерго», потому что самострои мешают обслуживать трансформаторные подстанции, тепловые линии, газовые распределители. Или не дают провести благоустройство территории, техника не может проехать, - рассказала главный специалист отдела благоустройства и санитарного содержания горадминистрации Ирина Рудакова.

Жалоба получена – на место выезжают чиновники. Они клеят на гаражах объявления, призывающие владельцев явиться в необходимый департамент и предъявить правоустанавливающие документы. Кроме того, объявления о поиске собственников размещают на сайте администрации Симферополя.

- Параллельно делаем запрос в департамент развития муниципальной собственности, чтобы они предоставили информацию, на каких основаниях выделялся земельный участок и выделялся ли вообще. После того, как мы получили данные, готовим материалы для комиссии по демонтажу и сносу, - разъяснила Ирина Рудакова.

Именно эта комиссия решает – сносить или нет. Если владелец у объекта есть, ему дают неделю на то, чтобы демонтировать гараж добровольно. Уведомление отправляют на почту заказным письмом.

Если же хозяина не нашли, то власти размещают объявление о грядущем сносе на сайте и в официальной газете «Южная столица» и ждут еще месяц, а вдруг все-таки придет владелец. Не пришел? Тогда через месяц коммунальщики демонтируют гараж.

- Бывает такое, что собственник объявляется во время демонтажа и говорит: «Я хочу забрать металл, свои вещи». Тогда нужно уплатить стоимость принудительного демонтажа, транспортировку, заполнить специальный акт, - рассказала Ирина Рудакова. - И только после этого вещи возвращают. Стоимость демонтажа одного металлического гаража с вывозом мусора – 25 тысяч рублей и более.

КСТАТИ

А парковаться-то где?

Автовладельцы задаются резонным вопросом – куда же ставить машины, раз гаражи снесли. Нехватка парковок – больная тема для Симферополя: личного транспорта все больше, а места как не было, так и нет.

- Машинами заставлены спортивные и детские площадки, даже въезды в школу загорожены. Один из выходов – строительство многоэтажных крытых бетонных парковок либо оборудование стоянок для машин во дворах или возле дворов, - считает глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Вот только с парковками во дворах многоэтажек получается проблема. Земля принадлежит всем жильцам, а прийти к общему знаменателю не получается.

- Те, у кого есть машина, хотят парковку. Остальные обычно против. Голосуют либо за детскую площадку, либо за зеленую зону, - отмечает Лукашев.

Остается строительство многоуровневых парковок. Власти уже определили шесть участков, где их можно оборудовать, в том числе - в районе улицы Балаклавской, на Москольце (ближе к улице Ростовской), в микрорайоне Марьино. Вот только строить такие парковки будут не за государственный счет, а за деньги инвесторов. Себестоимость одного паркоместа составит около 500 тысяч рублей, в бюджете таких средств нет. Пока желающих вложиться в подобный проект среди бизнесменов не нашлось.

В ближайшее время в Симферополе снесут 353 незаконных объектаФото: Надежда ДАЦЮК

При возведении новых домов застройщиков обязывают проектировать парковки. Чиновники надеются, что в перспективе это поможет решить проблему с нехваткой мест для личных автомобилей. Правда, не в ближайшие несколько лет.

МНЕНИЕ

«Во дворах парковок быть не должно»

Илья АМБРОСИМОВ, архитектор:

- Дворы необходимо озеленять и благоустраивать, а большую часть автолюбителей штрафовать за нарушение противопожарного расстояния от парковки авто, которое должно составлять не менее 10 метров до окон жилых домов. Парковки следует создавать вне дворов: находить по городу пустыри либо оборудовать места для машин на месте снесенных незаконных строений. Гаражи без права собственности также необходимо снести и установить на их месте охраняемые парковки, так как этот вопрос сейчас стоит для горожан более чем остро.

ЦИФРА

353 незаконных гаража планируют снести в Симферополе в ближайшее время.

Объекты демонтируют на улицах Бела Куна, Никанорова/Железнодорожная, Крылова, Лермонтова.

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