«Климкин - марионетка иностранных кураторов»: В Крыму ответили на заявление МИДа Украины о переселении россиян на полуостров

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-05T16:43:15+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что жителей России массово переселяют в Крым. Мол, делается это специально, чтобы "выдавить" с полуострова проукраинское население. В Крыму это заявление восприняли со смехом: заместитель Председателя Госсовета РК Ефим Фикс посоветовал украинцам заниматься своими проблемами.

- Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей, - приводят слова Климкина украинские СМИ.

По мнению министра, на полуострове "создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью".

- Россия делает то, что считает необходимым для развития Крыма и реализации социально-экономических проектов. Никаких переселений сейчас не было. Это Украина делала переселение в 1954-56 годы. Пусть они успокоятся и займутся, наконец, своими украинскими проблемами – взаимоотношений с Венгрией, проблемами внутри страны, преследования людей по политическим мотивам. Пусть они осознают, что творят безобразие, запрещая людям разговаривать на родном языке. Придет время, и они еще будут держать ответ за те безобразия, которые творят внутри своей страны, - сказал "Комсомольской правде - Крым" Ефим Фикс.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла отметил, что из-за "развязанной украинскими националистами гражданской войны свои дома покинули десятки тысяч человек".

- Из-за экономической катастрофы, вызванной разрывом связей с Россией, несколько миллионов украинцев уехали в другие страны в поисках лучшей жизни. Наша же жизнь за эти четыре года изменилась кардинально в лучшую сторону. Потому пусть министр-марионетка Климкин и дальше отрабатывает тезисы, данные ему иностранными кураторами, к нашей жизни они отношения не имеют, - отметил в комментарии "Комсомольской правде - Крым" политолог.

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