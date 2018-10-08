"Постамент для макаронного чудовища": Симферопольцы недоумевают по поводу нового объекта в Гагаринском парке

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-08T15:11:36+03:00

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Около центрального входа в Гагаринский парк Симферополя появился необычный объект: из камней и строительного мусора посреди газона выложили круг.

Горожане в соцсетях уже окрестили новую «инсталляцию» «постаментом для макаронного чудовища», «капищем» или «кострищем». Некоторые подумали, что рабочие решили сэкономить на вывозе строительного мусора после реконструкции парка.

- Может, капище планируется? Идола осталось установить, - шутят симферопольцы.

Архитекторы недоумевают, зачем эта "конструкция" понадобилась у входа в парк.

- Я так и не понял, что это такое: аккуратно сложенная куча строительного мусора, инсталляция или рокарий из подручных материалов. Надеюсь, это изваяние уберут с аллеи центрального входа, а на ее месте восстановят травяной газон, - поделился мнением с «Комсомольской правдой - Крым» председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев.

Исполняющая обязанности директора объединения городских парков Симферополя Диана Первушина отказалась комментировать появление загадочного объекта. Сообщила лишь, что такое распоряжение дал глава администрации Игорь Лукашев, а с сегодняшнего дня он находится в отпуске.

В администрации города тоже затруднились ответить на вопросы по поводу уникальной инсталляции и переадресовали обратно - в объединение городских парков.

Реконструкция Гагаринского парка часто удивляет местных жителей, и появившийся накануне арт-объект далеко не первый по загадочности.

В сентябре в парке выложили "дракона". Фото: Леонид Карпов

Так, в сентябре в парке «поселился» каменный дракон. Тогда власти тоже не прокомментировали свое решение.

- Вообще, ко всему, что происходит в главном парке им. Гагарина столицы Крыма Симферополе, отношусь крайне негативно. Все объекты, которые возводятся там, делаются дилетантами вопреки здравому смыслу. В результате мы видим сегодня: ужасные асфальтовые дороги, высоко приподнятые над уровнем земли с кривыми местами примыканий, убогие лавки, урны и фонари, не поддающиеся здравому смыслу каменные изваяния, ни с того ни с его появляющиеся спортплощадки в зоне для отдыха и лавандовые клумбы, - отметил архитектор Кирилл Бабеев.

Он недоумевает, почему к благоустройству парка до сих пор не привлекли архитекторов- профессионалов.

- Мы давно предлагали провести архитектурный конкурс на концепцию реконструкции парка, привлечь лучших архитекторов Симферополя для проектирования, чтобы он не уступал лучшим паркам страны. Было бы намного логичнее направить средства, которые сейчас расходуются впустую, на создание грамотного качественного проекта, - добавил Кирилл Бабеев.

Реконструкцию парка им. Гагарина в Симферополе начали в сентябре 2017 года. Первый этап реконструкции парка, на который выделили 47 миллионов рублей, завершился этой весной. Деньги потратили на освещение, лавки, дорожки, которые, кстати, тоже раскритиковали горожане. Вторую очередь ремонтных работ начнут после того, как город найдет на это средства.

Площадь парка собираются увеличить вдвое за счет территории, которая пока что не закреплена за ним. В будущем планируется также оборудовать детскую площадку и большую сцену. Ранее сообщалось, что руководство парка планирует заменить колесо обозрения большим по диаметру и установить стеклянные кабинки с кондиционерами, также планировалось постепенно обновить парк аттракционов.

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