В три раза длиннее: Набережную Ялты расширят от морвокзала до "Интуриста"
Этот курортный сезон показал, что после рекордного наплыва отдыхающих (а их на полуострове уже насчитали 6,1 миллиона человек, нужно расширять не только дороги, но места отдыха. Особенно в жемчужине Крыма - Ялте. К следующему сезону набережная города станет длиннее примерно на 3 километра. Сейчас длина прогулочной зоны около 1,5 километров.
- С приростом турпотока городская набережная начинает задыхаться. Променадных зон в городе явно не хватает. Благодаря реализации этого проекта появятся и новые территории для бизнеса, и более комфортные условия, как для отдыхающих, так и для горожан, - заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
По планам, новая часть набережной начнется возле морвокзала, в районе ресторана «История», где обустроят зону для молодежи. Здесь предполагается установить сцену для выступлений различных музыкальных групп и творческих коллективов.
Длина набережной сейчас 1,5 км, а станет примерно 4,5 км.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
- Новая часть набережной будет проходить вдоль пляжей гороно, Массандровского, бывшего санатория Министерства обороны, но в обход санатория «Актер», и завершится у территории «Ялта-Интурист, - уточнили в администрации Ялты.
Прогулочную зону собираются благоустраивать за счет средств, выделенных на проведение берегоукрепительных работ.
- Планируем работать по следующей схеме: проводятся гидротехнические работы, возводятся бетонные сваи, выносится второй ярус и увеличивается променадная часть по образцу уже реализованного проекта на Приморском пляже, - рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, и ее доступность не уменьшится. Реализуя этот проект, мы планируем добиться увеличения инвестиционной и туристической привлекательности курорта, расширения количества мест посещения на территории региона и развития Массандровского парка, рядом с которым будет проходить маршрут нового ялтинского променада.
Ялта стала самым популярным городом России для осеннего отдыха.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Отдыхающие просят сделать больше парковок
- Очень люблю Ялту, приезжаю туда уже 4 года подряд. Но пробки и отсутствие мест для парковок сводят с ума, отбивает все желание отдыхать здесь. Сделайте парковки у моря или многоуровневый паркинг постройте, чтобы туристам удобнее было добираться, - говорит житель Москвы Евгений Левченко.
- В этом году отдыхали с семьей в Феодосии, хотя в прошлые годы ездили в Ялту. Как представили, что снова будут проблемы с парковкой, улочки ведь там очень узкие, стоянок нет, решили на ЮБК не ехать. Лучше бы проблему с пробками решили, а потом уже набережную продлевали. Хотя сама по себе идея хорошая, - считает жительница Санкт-Петербурга Олеся Кравченко.
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