В три раза длиннее: Набережную Ялты расширят от морвокзала до "Интуриста"

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-09T17:41:25+03:00

В городе появится еще больше мест для знакомств с прекрасными девушками. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Этот курортный сезон показал, что после рекордного наплыва отдыхающих (а их на полуострове уже насчитали 6,1 миллиона человек, нужно расширять не только дороги, но места отдыха. Особенно в жемчужине Крыма - Ялте. К следующему сезону набережная города станет длиннее примерно на 3 километра. Сейчас длина прогулочной зоны около 1,5 километров.

- С приростом турпотока городская набережная начинает задыхаться. Променадных зон в городе явно не хватает. Благодаря реализации этого проекта появятся и новые территории для бизнеса, и более комфортные условия, как для отдыхающих, так и для горожан, - заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По планам, новая часть набережной начнется возле морвокзала, в районе ресторана «История», где обустроят зону для молодежи. Здесь предполагается установить сцену для выступлений различных музыкальных групп и творческих коллективов.

Длина набережной сейчас 1,5 км, а станет примерно 4,5 км.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Новая часть набережной будет проходить вдоль пляжей гороно, Массандровского, бывшего санатория Министерства обороны, но в обход санатория «Актер», и завершится у территории «Ялта-Интурист, - уточнили в администрации Ялты.

Прогулочную зону собираются благоустраивать за счет средств, выделенных на проведение берегоукрепительных работ.

- Планируем работать по следующей схеме: проводятся гидротехнические работы, возводятся бетонные сваи, выносится второй ярус и увеличивается променадная часть по образцу уже реализованного проекта на Приморском пляже, - рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, и ее доступность не уменьшится. Реализуя этот проект, мы планируем добиться увеличения инвестиционной и туристической привлекательности курорта, расширения количества мест посещения на территории региона и развития Массандровского парка, рядом с которым будет проходить маршрут нового ялтинского променада.

Ялта стала самым популярным городом России для осеннего отдыха.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КСТАТИ

Отдыхающие просят сделать больше парковок

- Очень люблю Ялту, приезжаю туда уже 4 года подряд. Но пробки и отсутствие мест для парковок сводят с ума, отбивает все желание отдыхать здесь. Сделайте парковки у моря или многоуровневый паркинг постройте, чтобы туристам удобнее было добираться, - говорит житель Москвы Евгений Левченко.

- В этом году отдыхали с семьей в Феодосии, хотя в прошлые годы ездили в Ялту. Как представили, что снова будут проблемы с парковкой, улочки ведь там очень узкие, стоянок нет, решили на ЮБК не ехать. Лучше бы проблему с пробками решили, а потом уже набережную продлевали. Хотя сама по себе идея хорошая, - считает жительница Санкт-Петербурга Олеся Кравченко.