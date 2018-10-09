2018-10-09T18:49:47+03:00
Общество

Немецкий, японский, да хоть китайский! В крымских школах вводят «Родной язык»

В расписании появятся новые уроки, основные и факультативные
Анастасия КУРДЮКОВА
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Новый предмет вводят во всех школах РФ.Новый предмет вводят во всех школах РФ.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Все решат родители

Во всех российских школах постепенно вводят новый предмет «Родной язык». Изучение родного языка является обязательным в школах и никаким образом не повлияет на изучение русского. Русский язык как был, так и останется в учебной программе. Кроме него, родители также могут решить, чтобы в качестве родного языка их чада изучали, к примеру, украинский или крымскотатарский, ведь в Крыму они являются официальными государственными языками.

- При поступлении в школу или при переводе в другое учебное заведение или класс родители пишут в заявлении, на каком языке они желают обучение ребенка. Кроме того, могут выбрать язык, который будет преподаваться в качестве родного. Это обязательный предмет, который вводится в школах, - рассказала нам министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

По ее словам, в школах проводят собрания, на которых родители решают, какой язык они выбирают в качестве родного и какие новые предметы появятся в расписании.

- Отказать изучать «Родной язык» администрация школы не может. Каким образом будет проводиться урок, зависит от выбора родителей - если родители выбирают его обязательным, значит так и будет. Если захотят ввести какой-то предмет в качестве факультатива, значит, будет факультатив, - поясняет министр.

Родители должны указать в заявлении, какой язык они хотят, чтобы их дети изучали в качестве родного. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Родители должны указать в заявлении, какой язык они хотят, чтобы их дети изучали в качестве родного.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Закупят новые учебники

Как только станет известно, сколько человек и в каких классах хотят изучать тот или иной язык, будет решено, какие дополнительно учебники нужно приобрести.

- Учитывая, что закон был принят позже, чем прошло комплектование школ учебниками и был сформирован учебный план, в ближайшее время станет известно, каких учебных пособий не хватает. По учебникам на украинском языке, если нужно, мы сформируем дополнительную заявку, по крымскотатарскому языку школы полностью обеспечены. До конца года будет еще поставка литературы. Родителям дополнительно ничего покупать не нужно, - заверила министр.

Украинский выбирают менее 1% учеников

По данным Минобраза РК, в крымских школах родители в основном выбирают в качестве родного языка - русский. Украинский язык обучения выбирают менее 1% жителей полуострова, а на крымскотатарском идет обучение в 16 школах. Кроме того, в более чем 40 школах есть классы на этом языке обучения. Этот предмет преподают также во всех школах в местах компактного проживания крымских татар.

Что касается других языков, то в прошлом году армянский учили 97 школьников, болгарский - 73, греческий - 343, немецкий - 58.

- Мы открываем новые классы беспрецедентно. Даже если есть всего семь или восемь человек, желающих учиться на том или ином языке, - заверила глава ведомства.

Напомним, в 2017 году в 13 школах Республики Крым начали изучать новогреческий язык в качестве второго иностранного. Это стало возможным при поддержке федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) греков России. Школы получили все необходимые для этого учебники, рабочие тетради и пособия для преподавателей по греческому языку для 5 классов.

Новый предмет вводят и у младшеклассников, и у старшеклассников. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Новый предмет вводят и у младшеклассников, и у старшеклассников.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

МНЕНИЕ

Сергей АКСЕНОВ, глава Крыма:

Считаю, что это очень правильное и полезное решение - ввести в учебную программу «Родной язык». В Республике Крым три государственных языка – русский, украинский и крымскотатарский, они родные для трех самых многочисленных народов полуострова. У представителей народов нашего полуострова и раньше была возможность изучать в школе родные языки, но на факультативной основе. Теперь эта возможность оформлена законодательно, в учебные планы внесены соответствующие изменения.

Наталья ГОНЧАРОВА, министр образования, науки и молодежи РК:

- Любая возможность получать новые знания - это хорошо. Другой вопрос, как этой возможностью воспользуются родители. Ведь только они могут принять решение, на каком языке будут учиться их наследники и какой язык изучать в качестве родного.

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