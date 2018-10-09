Симферополь и Севастополь оказались в хвосте рейтинга по уровню зарплат в России

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-09T18:37:04+03:00

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В России составили рейтинг городов по уровню зарплат. В лидерах Южно-Сахалинск, средняя зарплата в городе в первом полугодии 2018 года составила 81,7 тыс. рублей. Следом идут Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Москва.

Крым и Севастополь не на лучших позициях. Симферополь занял 80-ю строчку рейтинга, а Севастополь оказался на 99-й позиции из 100.

Севастополь

Город-герой расположился на предпоследнем месте таблицы. По данным рейтинга, в нем живет 436 тысяч человек. Средняя зарплата - 25 700 рублей. Так, соотношение зарплаты и фиксированного набора товаров и услуг для севастопольцев составляет 1,41 (Для сравнения, в Южно-Сахалинске на среднюю зарплату 81, 7 тысячи рублей можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг).

При этом эксперты отмечают, что цены в городе регулируются, исходя из спроса со стороны военных и туристов. А выплаты военным не учитываются в статистике зарплат.

- Средняя зарплата служащего в армии по контракту (в зависимости от звания) в 2017 году составляла от 30 до 60 тысяч рублей, - сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская

Учитывая эти данные, Севастополь вполне мог бы подняться на 80-90-ю строчку рейтинга, а не плестись в хвосте.

Средняя стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в городе - 18 226 рублей.

Однако тем, кто не служит в армии либо на Черноморском флоте, приходится, и правда, несладко.

- Мы живем с мужем, есть машина. Жилье свое, оба зарабатываем по 15-20 тысяч. Таких денег хватает только на основные потребности. Одна зарплата уходит на продукты, а вторая - на оплату коммуналки, бензин и одежду, - рассказывает жительница Севастополя Анна.

Похожая ситуация в семье Ксении. Четыре человека в месяц расходуют в среднем 50-60 тысяч рублей. Хватает на все впритык.

- Мое мнение таково: если хочешь придерживаться более-менее нормального уровня жизни, нужно много работать. Цены у нас немаленькие, особенно влетают в копеечку фрукты, мясо. До 30-35 тысяч уходит на продукты и бытовую химию, 7 - на детский сад, еще 4 - на танцевальные занятия у девочек, коммунальные расходы - это около 6-7 тысяч, включая интернет и мобильную связь. Еще 4-5 тысяч платим за бензин. Мы с мужем из кожи вон лезем, чтобы на все хватило. Продукты стараемся покупать по акциям в супермаркетах.

Симферополь

Симферополь оказался на 80-й строчке рейтинга по уровню доходов. Это тоже довольно низкий уровень, по сравнению с другими городами России. Средняя зарплата в городе - 31 380 рублей. Средняя стоимость необходимого для жизни набора в месяц 18 350.

В Крыму за первое полугодие 2018 года, по данным Министерства экономического развития республики, средняя зарплата составила 28 755 рублей.

Симферопольцы отмечают, что жить на такие деньги можно, если не снимать жилье.

- Я получаю 25 тысяч рублей, муж - 35. Детей пока нет, жилплощадь своя. На питание в среднем тратим 15 тысяч, еще 5-7 уходит на одежду, 4 тысячи - бензин, еще 2,5 - коммуналка, 5 тысяч тратим на развлечения, еще 5 тысяч - на спортзал. Остальное откладываем на расширение жилплощади. Пока что денег хватает, но когда появится ребенок, придется, наверное, подрабатывать, - говорит жительница Симферополя Елена.

Те, кто снимает жилье, не могут прожить на одну зарплату.

- Снимаю квартиру, живу одна. Это 20 тысяч. На одной работе зарплата 25, есть еще две подработки, которые в сумме дают 25 тысяч. Получается, что одна зарплата уходит на оплату жилья, а вторая уже на продукты, одежду, уход за собой и спортзал, - делится Анастасия.

В Министерстве экономического развития Крыма сообщили, что за четыре года зарплата в Крыму выросла на 12 тысяч рублей, а уровень инфляции снижен до 1,4% по итогам 2017 года.

- Правительство республики контролирует конкурентоспособность зарплат в регионе в рамках проектов, которые проходят инвестиционный совет или реализуются в свободной экономической зоне. При согласовании таких инициатив Министерство экономического развития Крыма, безусловно, оценивает уровень оплаты труда, предлагаемый будущим сотрудникам. Он должен быть не ниже среднеотраслевого, - уточняют в ведомстве.

МНЕНИЕ

Татьяна ЛОБАЧ, глава комитета ЗС Севастополя по экономике:

- Уровень заработных плат оставляет желать лучшего в Севастополе. И у нас неоднократно говорили, что нужно поднимать среднюю зарплату, потому что на сегодняшний день она не соответствует общероссийским стандартам. Если брать уровень цен на товары и услуги, то Севастополь, скорее всего, будет стоять в рейтинге одним из первых, так как мы тупиковый город. Также ситуацию с ценами усугубило закрытие торговых центров. Надо создавать благоприятную конкурентную среду для бизнеса, чтобы падали цены. Тогда мы будем плавно передвигаться с 99-го места на более высокие позиции.

Андрей КУЛИК, первый замминистра экономразвития Республики Крым:

- Полуостров вступил в РФ всего 4 года назад. С 2014 года средняя зарплата на полуострове выросла с 16 до 28 755 тысяч. И по росту реальных денежных доходов Крым находится на третьем месте в России. Положительная динамика сохраняется. Средняя в России зарплата 42 545 рублей. Крым находится на 60 месте из 85 регионов по уровню зарплат.

Как считали?

Исследование проводило информагентство «РИА Новости». Эксперты учитывали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Он выводился для одного человека, который живет в собственной квартире площадью 28 кв. м. Стандартный набор включает 112 товаров и услуг. Среди них: продукты, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы Единой межведомственной информационно-статистической системы. Объем потребления определен на основании фиксированного набора потребительских товаров и услуг Росстата.

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