Иностранный сухогруз с украинцами на борту потерпел бедствие у входа в Керченский пролив

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-10T10:37:20+03:00

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В Азовском море недалеко от Керченского пролива терпел бедствие сухогруз «Нила» под флагом Того. Российские пограничники эвакуировали экипаж, буксир Росморречфлота ведет судно на место якорной стоянки.

Как рассказали «Комсомольской правде – Крым» в пресс-службе Росморречфлота, сухогруз «Нила», принадлежащий турецкой компании, вечером 9 октября стоял на якоре в Азовском море, ожидая разрешения на проход по Керченскому проливу. Судно с тремя тысячами тонн угля на борту направлялось в Турцию.

- Наш морской спасательно-поисковый центр «Керчь» получил сигнал от капитана сухогруза. Он сообщил по радио о поступлении воды в носовые танки (грузовые трюмы, - ред.), судовые насосы не справлялись с откачкой, потребовался буксир с судоотливными средствами. Мы направили туда два буксира, но из-за шторма они не смогли близко подойти, ожидали в дрейфе. Одновременно велись переговоры по заключению договора о проведении спасательных работ, - рассказали КП-Крым в пресс-службе.

На борту находились 11 членов экипажа – один гражданин Азербайджана и 10 граждан Украины. По просьбе капитана в ночь с 9 на 10 октября российские пограничники эвакуировали семерых моряков и доставили их на берег.

- Поступление воды на утро не продолжалось, был подписан договор о проведении спасательных работ. В настоящее время судно своим ходом следует в более спокойную точку якорной стоянки в сопровождении нашего буксира «Меркурий». Там они встанут на якорь, и специалисты Росморречфлота уже будут изучать ситуацию и проводить откачку воды. Дифферент (наклон судна в продольной плоскости, - ред.) небольшой, составляет 0,6 метра на нос, сильного поступления воды нет. Какая причина ЧП – пробоина или другой дефект – эксперты выяснят позже, - отметили в пресс-службе Росморречфлота.