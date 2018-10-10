Мегафон американских кураторов: Украина хочет выступить в ООН против "милитаризации Крыма"

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-10T11:07:31+03:00

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Украина планирует внести новый проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН. На этот раз дипломаты незалежной будут выступать против "милитаризации Крыма".

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, новый проект должен "помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий".

- Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря — еще один повод для беспокойства, - заявил Ельченко.

Крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что украинская дипломатия в этом случае "выступает "мегафоном", озвучивающим то, что написали для нее американские кураторы".

- Мы, Россия и США, ведем игру равных, остальные участвуют в ней или как партнеры, или как инструменты, которые не жалко. Мирное Азовское море, принадлежавшее рыбакам, украинскими пиратами превращено в зону напряжения. Но про это они, конечно, молчат, - отметил эксперт в комментарии "Комсомольской правде - Крым".

Владимир Джаралла считает, что предложенную Украиной резолюцию могут принять, если дипломаты США проведут работу с делегациями, на которые имеют влияние.

- Практической ценности резолюция не имеет, но важна политически. Армия Украины - армия карателей , запятнавшая себя кровью в гражданской войне. Русская армия - сильная армия сильной страны, уже не раз бывшая оружием справедливости. С нынешним режимом коррупционеров и бандитов в Киеве ничего хорошего не создать, они должны уйти, ответив за свои преступления. А нашим народам придется много потрудиться, что бы воссоздать разрушенное ими. И тогда Азовское море снова станет морем рыбаков, - заключил политолог.