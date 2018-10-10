2018-10-10T11:07:31+03:00
Политика

Мегафон американских кураторов: Украина хочет выступить в ООН против "милитаризации Крыма"

Крымский политолог прокомментировал очередную дипломатическую инициативу незалежной
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Прошедшие недавно в Крыму масштабные военные учения испугали Украину. Фото: пресс-служба ЮВОПрошедшие недавно в Крыму масштабные военные учения испугали Украину. Фото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

Украина планирует внести новый проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН. На этот раз дипломаты незалежной будут выступать против "милитаризации Крыма".

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, новый проект должен "помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий".

- Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря — еще один повод для беспокойства, - заявил Ельченко.

Крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что украинская дипломатия в этом случае "выступает "мегафоном", озвучивающим то, что написали для нее американские кураторы".

- Мы, Россия и США, ведем игру равных, остальные участвуют в ней или как партнеры, или как инструменты, которые не жалко. Мирное Азовское море, принадлежавшее рыбакам, украинскими пиратами превращено в зону напряжения. Но про это они, конечно, молчат, - отметил эксперт в комментарии "Комсомольской правде - Крым".

Владимир Джаралла считает, что предложенную Украиной резолюцию могут принять, если дипломаты США проведут работу с делегациями, на которые имеют влияние.

- Практической ценности резолюция не имеет, но важна политически. Армия Украины - армия карателей , запятнавшая себя кровью в гражданской войне. Русская армия - сильная армия сильной страны, уже не раз бывшая оружием справедливости. С нынешним режимом коррупционеров и бандитов в Киеве ничего хорошего не создать, они должны уйти, ответив за свои преступления. А нашим народам придется много потрудиться, что бы воссоздать разрушенное ими. И тогда Азовское море снова станет морем рыбаков, - заключил политолог.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе начнется первый этап работ на проспекте Кирова
В Бахчисарайском районе 24-летний москвич повредил ногу
"Стоят и пьют кофе": глава Крыма недоволен работой дорожников в Симферополе
Бывший прокурор Республики Адыгея теперь будет следить за правопорядком в Севастополе
Погода в Крыму на 10 октября: без дождя и тепло до +22
Три тысячи военных тренировались на крымском полигоне Опук
В Севастополе из-за смерти беременной женщины завели уголовное дело
Часть Симферополя на сутки останется без воды
В Ялте женщина упала с 7-метровой подпорной стены
Завод "Крымский Титан" запустят без вреда для здоровья жителей Армянска
Неизвестные заперли пляж в Алуште на амбарный замок
В Крыму за миллиард ремонтируют два концертных зала и несколько музеев
На Южном берегу Крыма нашли "воришек" электричества
Крымский Минздрав будет каждую неделю контролировать здоровье жителей Армянска
Более 6 миллионов: Турпоток в Крым побил рекорды постсоветского периода
Крымский город Саки вошел в первую тройку бальнеологических курортов России
Турецкие инвесторы хотят построить в Крыму лакокрасочную фабрику
"Это был демократический процесс": Лидер Боснии и Герцеговины пообещать добиться признания российского Крыма
К столетию Крымского федерального университета выпустили уникальный конверт
Погода в Крыму на 9 октября: без осадков и тепло до +21
Через Севастопольскую бухту планируют построить переход
В Крыму посеяно более 35% площади озимых культур
Праздничный салют и мастер-классы: Симферопольский район отметит 95-ю годовщину
В севастопольских квартирах включат отопление через две недели
В Комсомольском парке Керчи начали укладывать новую плитку
"Эвакуатор уронил": на парковке в Симферополе легковушка перевернулась на крышу
За прошедший курортный сезон в Крыму налоговики нашли 900 нарушений
Под Ростовом задержали убийцу 56-летнего севастопольца
В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки: есть пострадавшие