"Чистой воды политика": Мэр Евпатории прокомментировал скандал вокруг своего "увольнения"

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-15T21:07:59+03:00

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Прокуратура внесла в горсовет Евпатории представление об ответственности главы администрации Андрея Филонова и предлагает уволить его по недоверию за коррупционное деяние. В надзорном ведомстве выявили, что градоначальник подписал приказ о назначении отца своей сожительницы на должность руководителя одного из муниципальных казенных учреждений. Подписал – и не сообщил о возникшем, по мнению надзорного ведомства, конфликте интересов.

Представление рассмотрит специальная комиссия горсовета. В нее входят пять человек – депутаты, юристы, сотрудники профсоюзных организаций. По закону рассматривать представление прокуратуры они в течение 30 дней, но срок могут продлить вдвое.

- Я не пойму, почему такое внимание к этой истории. Обычный рабочий процесс. До 16 октября Андрей Филонов официально в отпуске, и комиссия приостановила свою работу, - пояснила «Комсомольской правде - Крым» председатель городского совета Олеся Харитоненко.

Как рассказал «Комсомольской правде - Крым» сам Андрей Филонов, предприятие, о котором идет речь в прокурорском представлении, занимается материально-техническим обеспечением работы администрации.

- В их ведении – канцелярия, закупка товаров, гараж, - отметил мэр.

Отец сожительницы Филонова работает в этом казенном предприятии с 1 января 2015 года. По словам главы администрации, занимал должности начальника транспортного цеха, заместителя директора. После ухода руководителя предприятия освободившееся кресло по решению руководителя аппарата администрации и досталось «родственнику» градоначальника.

- Мэру не дают документы для проведения правовой экспертизы или на согласование с точки зрения антикоррупционного законодательства. Есть отдел кадров, юридическое управление – и мэру на стол попадают документами со всеми визами от них. Я даже не принимал решение о приеме его на работу, это хозяйство аппарата администрации, и аппарат сам определяет, кто у них эффективен, а кто нет, - сказал Филонов.

Он подчеркнул, что не назначает зарплату сотрудникам казенных предприятий и понятия не имеет, какое у них штатное расписание. По мнению Андрея Филонова, скандал вокруг представления прокурора раздули намеренно.

- Это чистой воды политика. Представление прокурора – рутинная работа, мы их получаем по разным вопросам десятки в год. Где-то согласны, исправляем, где-то не согласны, идем в суд и доказываем свою позицию. Спокойные рабочие процессы. Но тут же раздули историю! Сначала телеграм-каналы, и потом пошла-пошла тема… раздули хайп. Ни я, ни прокурор, ни депутаты не заинтересованы в привлечении внимания. Но всегда есть желающие за год до выборов пошатать ситуацию, - считает градоначальник. – Но я вне политики. Говорю, ребята, зря стараетесь, у меня не выборная должность, я администратор на контракте. Чтобы занять мое место, достаточно просто в 2019 году подать документы на конкурс, пройти комиссию и доказать свою состоятельность. А это попытка «покусать», выбить меня из строя. Но я не просто так «железный мэр», такой историей меня можно только повеселить.

Напомним, прозвище «Железный мэр» или «IronMэр» у Андрея Филонова появилось после того, как он прошел испытание на выносливость Ironman – за сутки проплыл 3,86 км, затем проехал более 180 км на велосипеде и пробежал марафон (42 км). Это соревнование по триатлону считается одним из самых сложных в мире.

СПРАВКА КП

Ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции» гласит, что под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

Под личной заинтересованностью понимается получения доходов в виде денег, иного имущества, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод от лица, состоящего с муниципальным служащим в близком родстве, связанном с ним имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

МНЕНИЕ

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин:

"Я СТОЛКНУЛСЯ С ТЕМ ЖЕ САМЫМ"

- Андрея я не знал до 2014 года, и познакомился с ним, когда он уже был назначен главой администрации города Евпатория. Мы не были близкими друзьями, общались только в рамках работы. Всегда от него были конструктивные взвешенные предложения, настроенные на максимальную отдачу и результат.

Я столкнулся с тем же самым что и Филонов. Многие, конечно, помнят, что на меня было возбужденно уголовное дело, о том, что якобы я за деньги "Крымавтотранса" отремонтировал свой автомобиль. Три года я доказывал, что автомобиль не мой, и деньги "Крымавтотранс" за него не платил.

Тогда следственные органы начали доказывать, что принадлежит он моему близкому родственнику. Факт родственной связи установлен оперативным путем... Уважаемый Андрей Владимирович, не важно кто, как и где работает в Ваших подведах (подведомственных учреждениях, - ред.) и кто они Вам, вопрос, кому это нужно.