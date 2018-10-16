Крым и Сирия договорились о создании торгового дома и судоходной компании

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-16T14:14:33+03:00

Сергей Аксенов с делегацией находится с рабочим визитом в Дамаске

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Глава Крыма Сергей Аксенов договаривается с властями Сирии о создании торгового дома и судоходной компании. Крымский премьер с делегацией находится в Дамаске.

- Товарные группы уже определены, предприятия, которые будут поставлять свои товары в Сирию, есть. Предварительные договоренности уже состоялись. Сейчас идет обсуждение создания судоходной компании и совместного торгового дома. Соответственно, эти организации и люди будут заниматься увеличением товарооборота между Сирией и Крымом. Все вопросы согласованы с МИД и министерством обороны РФ, – сказал Сергей Аксенов.

По его словам, озвученные во время визита планы будут положены на бумагу в течение 30 дней.

Также глава Крыма уточнил, что первой задачей является создание в Крыму торгового дома с местной регистрацией. Затем стоит вопрос создания судоходной компании, поскольку есть грузы, необходимые для перевозки и существует товаропоток в Сирию.

Поставлять свою продукцию намерены «Керченский стрелочный завод», «Красноперекопский трубный завод», симферопольские завод «Фиолент» и фирма «Сэлма».

Аксенов обратил внимание на важность беспрепятственного прохождения таможни для крымских товаров и обеспечение цены для производителей без дополнительных налогов.

- Был поднят вопрос (в ходе переговоров в Сирии) формирования планов судов под определённые группы товаров, которые будут в состоянии удовлетворить требования как российского Крыма, так и Сирийской Арабской Республики. Инструменты для решения этой задачи есть, будем обсуждать этот вопрос в рамках рабочих групп, – сказал крымский премьер.

Также стороны обсуждали и туристическое сотрудничество – в частности, налаживание авиасообщения.

Член крымской делегации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что для взаимного перспективного сотрудничества необходимо соблюдать экономическую безопасность, наладить систему взаиморасчетов в национальной валюте.

Ранее Аксенов сообщал, что из Сирии в Крым будут привозить цитрусовые, овощи, фосфаты, необходимые для работы крымских химических предприятий, и другие товары.

Кроме того, крымский премьер 16 октября встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Он подарил главе государства сувенирную копию памятника вежливым людям, оригинал которого стоит рядом со зданием Госсовета Крыма с 2014 года.

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