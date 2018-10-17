В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-17T13:19:32+03:00

Виталий Нахлупин переехал в Крым в 2010 году. Фото: Архив "КП"

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В Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК с утра 17 октября проходятся обыски и выемка документов. Здания оцеплены, внутрь никого не пропускают. Следственные действия также начались в «Крымэнерго».

По предварительным данным, причиной стало задержание вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, курирующего эти ведомства.

- Нахлупина задержали в Москве, обвинение пока не предъявлено, - сообщил «Комсомольской правде – Крым» источник в правоохранительных органах.

Задержание также подтвердил источник в Совмине Крыма.

По данным источника, причиной задержания стало плохое освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.

Накануне задержания зампред крымского правительства Георгий Мурадов говорил, что Нахлупин должен был поехать 15 октября вместе с крымской делегацией в Сирию, но на фото и в отчетах пресс-службы правительства чиновник никак не обозначен.

Что он делал в это время в Москве тоже пока не ясно.

В кулуарах ходят слухи о ближайшей отставке ставленников вице-премьера – министра экономического развития Крыма Натальи Чабан и главы администрации Симферополя Игорь Лукашева.

Напомним, 22 мая в Москве задержали бывшего главу администрации Ялты Андрея Ростенко. Экс-чиновник подозревался в превышении служебных полномочий.

ОФИЦИАЛЬНО

"Неприкасаемых нет, и не будет"

Глава Крыма Сергей Аксенов:

Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это Государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети». Органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины.

Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица.

Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо.

Когда будут обнародованы конкретные факты, я выскажу свое мнение.

СПРАВКА "КП"

Виталий Нахлупин – уроженец Донецкой области Украины. В 2010 он стал директором «Крымтроллейбуса». Через два месяца возглавил комиссию Верховной рады Крыма по бюджетной политике. После Нахлупин стал главой комитета Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Должность вице-премьера он получил в январе 2016 года. Также чиновник курировал реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

ЧЕМ ОТЛИЧИЛСЯ НАХЛУПИН

1. В 2015 году Нахлупин считался самым богатым депутатом Госсовета РК и заработал 48 миллионов 737 тысяч рублей. В 2106 году его доход, согласно декларации, был намного скромнее - 1 276 864 рублей. Также известно, что у двоих из пяти детей вице-премьера имеется в пользовании недвижимость, расположенная на территории Украины, а у одного еще и квартира на территории России.

2. В июле 2015 года фамилия Нахлупина громко прозвучала в связи с его критикой в адрес заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игоря Астахова. Астахов в июне посещал полуостров и сказал, что Минстрой республики не смог предоставить проверяющим документы о целевом назначении средств на сумму 368 из 582 миллиона рублей. После этого председатель бюджетного комитета Госсовета посоветовал федеральному чиновнику «не только смотреть выводы, но и знакомиться с внутренним наполнением».

3. В конце сентября 2018 года вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин заявил, что Крым рискует не освоить больше 1 миллиарда рублей по объектам федеральной целевой программы. По его словам, подрядчики не могут не выполнить свои обязательства.

- Задача, которая поставлена главой – максимально освоить деньги, максимально добиться эффективности программы и максимально до 15 декабря отчитаться, что программа выполнена, - отметил вице-премьер.

КСТАТИ

Правительство России продлило федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года и увеличило финансирование полуострова на 40 миллиардов рублей. В новой редакции ФЦП указывается, что она реализуется в три этапа: в 2015-2017, 2018-2020 и 2021-2022 годах. Общий объем финансирования составляет 877,8 миллиарда рублей.

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