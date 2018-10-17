2018-10-17T15:09:14+03:00
Происшествия

"Теракт, как в Беслане": Директор керченского техникума рассказала о взрыве

Трагедия произошла через 20 минут после ее отъезда [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Взрыв в Керченском колледже. Фото: kerch.fmВзрыв в Керченском колледже. Фото: kerch.fm
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Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что ее на момент взрыва не было в учебном заведении. Она поехала по делам, а когда вернулась –увидела мертвых детей и сотрудников.

Напомним, взрывы прогремели в учебном заведении 17 октября в 11:25. Пострадали 50 человек, 10 - погибли.

- Настьку, моего кролика, убили насмерть, мать ее тоже убили. Трупов детей полно – это настоящий теракт. Ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался взорвали, повылетали стекла, взорвали холл. Потом бегали и бросали какие-то взрывные пакеты. А потом пошли на второй этаж, открывали классы и убивали всех, кого могли найти, - плачет директор на видео, опубликованном Kerch.com.ru.

Взрыв в Керчи: комментрий директора.Как стало известно сайту KERCH.COM.RU, взрыв произошел на первом этаже, на втором этаже была стрельба. Вследствие трагедии погибло более десяти человек и более тридцати пострадали. На месте задействованы все медики, МЧС и полиция. Карет скорой помощи не хватает людей вывозят на частном транспорте. По предварительным данным, которые сообщили корреспонденту сайта случившееся является терактом. Источник: http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=77356 KERCH.COM.RU

Гребенникова говорит, что это настоящий теракт, похожий на тот, который произошел в Беслане.

- Всех моих людей перестреляли. И дети погибли, и сотрудники, - сказала она.

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