2018-10-17T23:19:42+03:00
Взрыв в Керчи

Сотни севастопольцев идут к монументу города-героя Керчь

В память о погибших студентах горожане зажигают свечи
Надежда САВЧЕНКО
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Севастопольцы несут цветы в память о погибших.Севастопольцы несут цветы в память о погибших.
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К акции памяти, которая захлестнула сегодня всю страну, подключились севастопольцы. Местные жители начали собираться в 17 часов у мемориала героической обороны города в 1941-1942 годах. В этом символичном месте зажигают свечи в память о жертвах массового убийства в Керченском колледже.

- Все чувствуют одно и то же: страшное горе для всех крымчан, Севастополь часть Крыма, для всех россиян. Все люди, которые сейчас сюда пришли, нас объединяет одно – мы скорбим о тех, кто безвозвратно ушел. Мы желаем, чтобы те, кто пострадал, как можно скорее выздоровели. В Севастополе ближайшие три дня будет траур. Самая наша большая мечта, чтобы такая трагедия больше никогда не повторялась, - отметила во время акции Екатерина Алтабаева -председатель Законодательного собрания Севастополя.

В траурном возложении цветов приняли участие сотни людей: неравнодушные жители и гости Севастополя. Выразил глубокие соболезнования и губернатор Дмитрий Овсянников.

- От имени всех севастопольцев выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии, - отметил Овсянников.

Акция в память о жертвах трагедии в керченском колледже будет продолжаться на протяжении трех дней. В связи с трауром городские власти отменили мероприятие, посвященное 64-й годовщине написания гимна города о «Легендарном Севастополе». По официальным данным, вместо празднования состоится митинг-реквием на Аллее городов-героев.

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