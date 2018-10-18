Соседи регулярно вызывали полицию в квартиру к отцу керченского стрелка

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-18T18:47:19+03:00

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- Господи, так это правда, что ли? - из подъезда керченской многоэтажки выбежала женщина лет 50. - Это про наших соседей по телевизору говорят?

- Да-да! - подтвердили пенсионерки на скамеечке. - Вчера тут всю ночь полиция дежурила, отца-то, Игоря, увезли еще вчера в наручниках, а сегодня и родителей его забрали. Допрос!

Ни один из жителей этого тихого дворика по улице Нестерова в Керчи не предполагал, что обычная семья из первого подъезда станет героем федеральных новостей: сын проживающего здесь Игоря Рослякова устроил взрыв в Керченском политехническом колледже, а перед этим успел расстрелять некоторых студентов и преподавателей.

Росляков-старший живет в обычной керченской многоэтажкеФото: Анастасия ЖУКОВА

О Рослякове-старшем соседи отзываются нелестно. Говорят, что несколько лет назад он получил травму головы, стал инвалидом и третирует своих родителей-пенсионеров, с которыми живет вот уже несколько лет.

- Мама у него пенсию (пособие по инвалидности, - ред.) забирает, на продукты. А он кричит, мол, отдай. Постоянные ссоры! - жалуются пенсионерки.

- Ой, сколько раз полицию вызывали! Ему пить вообще нельзя. А он как напьется - так начинается... Мы шум услышим, набираем 102. Но пока они доедут - все прекращается, так ни разу его и не забирали в полицию, - поделилась соседка Таисия.

Соседи уверяют, что жена Галина как раз из-за этого и бросила мужа.

- После травмы у него, похоже, проблемы начались, агрессивный стал, несдержанный, обижал ее.

Люди предполагают, что подобное поведение отца могло повлиять на сына.

- Он видел, как с мамой обращались, вот и обиделся на весь мир, - рассуждают соседи.

Рослякова-младшего здесь видели редко, ведет после развода он жил с мамой в съемной квартире через каартал. Приходил периодически к отцу в гости, с соседями здоровался.

- Парень как парень, ничего необычного за ним не водилось, пробежит мимо, бросит, мол, я к папе в гости. И все.

Напомним, 18-летний Владислав Росляков пришел 17 октября в колледж, где учился на 4 курсе, с оружием, 150 патронами к нему и взрывчаткой. Он расстрелял студентов и педагогов, а после покончил с собой.

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- Влад восхищался школьниками, которые убивают своих одноклассников, - признается однокурсник Рослякова. - Еще на первом курсе я общался с Владом на эту тему. Знаю, что у него были компьютерные игры, где нужно школу расстрелять. Но я не думал, что он в реальности что-то такое устроит. Росляков об этом не орал на каждом углу, просто всплыло как-то в разговоре (подробнее)

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