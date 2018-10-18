47 дней мучений и пробок: Центр Симферополя закрыли для проезда машин

СЕГОДНЯ 21:48 2018-10-18T21:47:20+03:00

Движение в центре разрешено только для общественного транспорта. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Ремонтные работы на проспекте Кирова будут проводиться в пять этапов. На каждом из них тот или иной участок дороги будет закрыт для движения частного транспорта. При этом проезд троллейбусам и автобусам будет разрешен.

Дорожные службы начнут работать от площади Куйбышева, а завершат укладку нового дорожного полотна на пл. Амет-Хана Султана. Работы планируют окончить к 1 декабря.

- Общий срок ограничения движения транспортных средств составляет – 47 дней. Маршруты движения общественного транспорта изменяться не будут, - заверил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

Водителям советуют выезжать из дома пораньше и заранее продумывать пути объезда.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Когда и где нельзя будет проехать

1 этап - от пл. Куйбышева до пл. Советской, ограничения действуют с 16 по 30 октября. 30 октября

2 этап - от пл. Советской до примыкания ул. Севастопольской, проезд закроют с 30 октября до 2 ноября

3 этап - от примыкания ул. Севастопольской до пересечения с ул. Гоголя, сроки ограничений - с 3 до 13 ноября

4 этап - от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Самокиша, проезд закроют с 14 по 19 ноября

5 этап - от пересечения с ул. Самокиша до пл. Султана Амет-Хана, ограничения действуют с 20 до 25 ноября

6 этап - пл. Советская, проезд закроют с 26 ноября до 1 декабря.

Водители смогут объехать ремонтируемые участки дорог по улицам Кавказская, Караимская, Пролетарская, Самокиша, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина. Полную карту объезда смотрите здесь.

Какие улицы перекрывают и как их объехать. Фото: simadm.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Изменили схемы движения автобусов

В связи с проведением капитального ремонта дорог по улицам Чехова и Нижнегоспитальной временно будет изменена схема движения автобусов №4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское», и №8 «ул. 51 – Армии – Парк Тренева».

Автобус №4 будет ездить в прямом направлении по ул. Тарабукина, Спуск телефонный, пр. 2-й. Петровский, ул. Крылова, ул. Караимская, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Гоголя, ул. Павленко, бульвар Ленина, ул. Гагарина, ул. Ким, пер. Персиковый, ул. Леси Украинки, ул. Депутатская, ул. Маршала Василевского, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского.

В обратном направлении: ул. Маршала Василевского, ул. Депутатская, ул. Генова, пер. Проводников, ул. Леси Украинки, пер. Персиковый, ул. Ким, ул. Гагарина, бульвар Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Толстого, ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Самокиша, ул. Крылова, пр. 2 -й Петровский, Спуск телефонный, ул. Тарабукина.

По маршруту №8 автобусы будут двигаться в прямом направлении по ул. 51-й Армии, пр. Победы, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская, ул. Ленина, Фабричный спуск, ул. Красноармейская, ул. Крылова, ул. Караимская, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Гоголя, сквер им. К.А. Тренева;

В обратном направлении: сквер им. К.А. Тренева, пр. Кирова, пл. Амет -Хана Султана, ул. Козлова, пр. Кирова, ул. Самокиша, ул. Крылова, ул. Красноармейская, Фабричный спуск, ул. Ленина, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, пр. Победы, ул. 51 -й Армии.