2018-10-18T22:05:13+03:00
Взрыв в Керчи

Керченского стрелка похоронят отдельно от его жертв

Его похороны пройдут в другой день, могила будет располагаться в секторе для безродных
Анастасия КУРДЮКОВААнастасия ЖУКОВА
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Люди несут в память о погибших цветы, свечи и детские игрушкиЛюди несут в память о погибших цветы, свечи и детские игрушкиФото: Надежда ДАЦЮК
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Студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрывы в "родном" учебном заведении, похоронят отдельно от его жертв.

Как сообщалось, в пятницу, 19 октября, в Керчи пройдет церемония прощания с погибшими студентами и преподавателями колледжа. Проститься с ними можно будет с 10.00 на площади Ленина.

- Владислава Рослякова завтра хоронить со всеми погибшими не будем,- рассказал "Комсомольской правде - Крым" глава Керчи Сергей Бороздин. - Его похороны пройдут отдельно ото всех в другой день.

Как стало известно КП, могила будет располагаться в секторе для безродных.

Траурная процессия пройдет по центру города-героя через улицы Кирова, Карла Маркса и Мирошника - на центральное кладбище.

В мероприятии задействуют 20 автобусов, которые снимут с городских маршрутов.

Движение в городе в связи с панихидой ограничат с 7.00. Помимо улиц, по которым пройдет процессия, нельзя будет проехать по Советской, Свердлова, Кооперативному переулку и Адмиралтейскому проезду.

Семьям 20 погибших выделят по миллиону рублей из федерального бюджета. Также материальную помощь получат пострадавшие - по 500 тысяч рублей. Все расходы на похороны взял на себя бюджет республики Крым.

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