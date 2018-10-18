Очевидцы о бойне в Керчи: Не мог стрелок быть один

СЕГОДНЯ 03:44 2018-10-18T03:46:44+03:00

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По словам очевидцев, один человек не мог устроить такую бойню.

- Сначала, такое ощущение, что в окно кинули гранату, а потом послышались выстрелы на втором этаже, - рассказывает Игорь Шикша, студент колледжа. - Это не мог быть один и тот же человек, мне кажется, что их было несколько. И нападение, скорее всего, было тщательно спланировано: за неделю до выстрелов Влад брал больничный, его на занятиях не было.

Некоторым повезло, они вышли покурить, и тут произошел взрыв и выстрелы. Я смог быстро выбежать. От стрелка убегали два студента, одного он убил, а второго не смог, потому что патроны закончились. Пришлось видимо перезаряжать ружье. Как только я убежал, послышались выстрелы.

О том, что нападавших было несколько, утверждают и другие:

- Было ощущение, что стреляли из разных орудий, как будто там было несколько людей, - говорит Денис Глюковский, студент политеха, 2 курс. - Человек 100 перелазило через заборы, потом забор разбили полностью. Там камень на камне, его было легко развалить. Все разбегались в разные стороны. О стрелявшем я вообще ничего не слышал раньше, не знаю его. Одна девушка прыгнула со второго этажа, она умерла. С моими одногруппниками все в порядке, а вот четверо знакомых из других курсов попали в больницу.

Официально это не подтверждается. По предварительным данным, студент все совершил один.

- Пока из того, что известно, студент в одиночку изготовил взрывные устройства. Одно из них взорвалось. Он один действовал: готовил преступление и совершил его, был и организатором и исполнителем преступления. Хотя, безусловно, проверяется версия о возможных сообщниках, - сказал Сергей Аксенов, глава Крыма.