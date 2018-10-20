"Керченский стрелок" учился "безопасному обращению с оружием" по шестичасовой программе

Учебный центр "Эгида Плюс" располагается на улице Кубанская, 20, на самой окраине Симферополя, на въезде в город со стороны Керчи.

Владислав Росляков именно здесь учился правилам безопасного обращения с оружием.

На официальном сайте «Эгида +» указано, что это частное учреждение дополнительного профессионального образования. Там проводится обучение частных охранников. Кроме этого, в центре учат и безопасному обращению с гражданским оружием. Лицензия на образовательную деятельность получена в августе 2017 года.

Сейчас сотрудники центра не дают никаких комментариев - ссылаются на проводящееся следствие. В центре идет проверка.

Почему Росляков выбрал именно этот центр? В его родной Керчи нет ни таких учебных школ, ни тиров по стрельбе. Был тир как раз в колледже, где он устроил стрельбу и взрыв, но он закрылся много лет назад. Вот и пришлось, судя по всему, ехать получать право на получение лицензии на приобретение оружия в Симферополь.

- Клуб хоть и в отдаленном районе, но у нас хорошая репутация и лояльные цены, - удается разговорить сотрудника "Эгиды+", который просит не называть его имени.

Росляков, по его словам, скорее всего, искал школы по интернету и наткнулся на их сайт.

- Он позвонил по телефону - попросил записать на курсы. Это было в июле, - вспоминает сотрудник. - Курс он прошел 18 июля.

Мне показывают рабочий класс, где учился Росляков - светлый, с партами, наглядными пособиями и плакатами. Есть даже манекен в человеческий рост. А на стене, как злая ирония, висит плакат об угрозе терроризма.

Вот так кабинет выглядит изнутриФото: Александра КОРШУНОВА

По словам сотрудника «Центра подготовки «Эгида+», Росляков ничем не выделялся от обучающихся.

- Чтобы нажать на курок и выстрелить в человека в первый раз - нужно высокое самообладание, - в "Эгиде+" в шоке от поступка керченского стрелка.

Программа курса «Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретение навыком безопасного обращения с оружием» рассчитана на 6 часов [программа - «4+2»].

- Росляков пришел, написал заявление, прошел курс, сдал экзамен (теоретический и практический) и ушел. У нас с ним очень маленькая часть взаимодействия, - объясняют в центре.

Сертификат, который получил Росляков, в центре датирован 18 июля. Это входило в перечень необходимых документов, которые нужно подать, чтобы получить лицензию на оружие.

Говорят, Росляков был прилежным и способным учеником.

- Росляков хорошо усваивал материал, было даже такое ощущение, что он это все уже изучал и хорошо знал.

В центре подчеркивают, что их задача - дать необходимое теоретические знания, закрепив их на практической стрельбе во время зачета, который он, как и все сдал.

- Больше и сказать о нем нечего. Никакие странности в глаза не бросались, - отмечает сотрудник. - Единственное, помнится, что он при заключение договора на обучение обратился за скидкой в цене, сославшись на то, что в семье сейчас существуют некоторые финансовые трудности. В центре вошли в его положение и решили снизить стоимость обучения до 4000 руб для всех слушателей курса, чтобы не выделять ни одного из слушателей.

На сайте цена - 6000 рублей. Но также, прописано, что возможно и предоставление скидки.

Безусловно, деньги это не такие уж и большие, но «для семьи, которая сводит концы с концами» и не маленькие…

- А вы спрашивали у него зачем он пришел на курсы?

- Много времени прошло. Кажется, что вскользь упоминал что-то про охоту.

Думали на зверей, оказалось на людей. В среду, 17 октября, Владислав Росляков хладнокровно расстрелял студентов и преподавателей политехнического колледжа в Керчи.А потом застрелился сам. Погибло 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Круто было бы устроить бойню»: керченский стрелок рассказывал друзьям о своих планах атаки на колледж

Владислав Росляков в соцсетях восхищался Чикатило и скрывал свое настоящее имя (подробнее).

"Денег на ружье и патроны у них в семье не было": Керченский "стрелок" ютился с мамой в крохотной квартире

Женщина снимала скромное жилище площадью в 29 квадратов (подробнее).

Участковый дома, где жил керчинский стрелок: Мне не приходило уведомлений, что парень купил ружье. И в доме на него никто не жаловался

«Комсомолка» разбирается, почему полиция не среагировала на 18-летнего студента, купившего «ствол» и 150 патронов к нему (подробнее).