Друзья керченского стрелка: Постил фото со свастикой, предлагал купить ружье вскладчину

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-29T18:34:27+03:00

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Студент-четверокурсник Владислав Росляков, устроивший настоящую бойню в Керченском политехническом колледже, с детства любил оружие и подумывал о «теракте» еще несколько лет назад.

17-летний Алексей Круглов (имя изменено, - ред.) вырос с Росляковым в одном дворе, ходил в ту же школу, но учился в другом классе. Говорит, что будущий «керченский стрелок» поначалу не походил на убийцу.

– Нормальный вообще пацан, не курил, ходил в «качалку». Везде пишут, что его унижали в школе, но я бы не сказал. Так, подтрунивали иногда. Я постоянно пересекался с ним на переменах, никто его не «гнобил». Правда, он еще классе в девятом говорил, что хочет устроить теракт в школе. Даже мне предлагал поучаствовать. Мы посмеялись и забыли. Драться Влад не любил, но увлекался оружием. - рассказывает «Комсомолке» Леша. – Особенно ему нравились охотничьи ружья.

Всем мальчишкам нравится оружие, ни у кого это не вызвало подозрений. Вот только незадолго до трагедии в Керчи Росляков предложил приятелю приобрести заветное оружие вскладчину.

- Он предложил мне скинуться на ружье. Я отказался. Зачем оно мне? – пожал плечами Алексей.

МНОГО НЕХОРОШИХ ФОТО

В школьные годы Влада часто видели во дворе в компании Игоря (имя изменено, - ред.). Он страсти к реальному оружию у друга не заметил.

- Да, мы дружили долгое время, пока были школьниками, - поделился Игорь с корреспондентом «КП-рым». – Влад Был веселый, шутить умел смешно, красиво рисовал, хорошо проводили время после учебы играли в видеоигры на приставке, ходили гулять или сидели у него дома. Никаких странностей я за ним не наблюдал, ни о ружьях, ни о терактах мне Влад ничего не говорил. Единственное что, он играл в компьютерную игру, где можно было собирать и разбирать разные виды оружия.

Правда, позднее Росляков завел себе новую страницу в соцсетях с ником «Странный тип». И его посты очень не понравились приятелю.

- На этой странице (она сейчас удалена) у него было много нехороших фото разных. Помню всякие картинки со свастикой, - отметил Игорь.

Еще один знакомый Рослякова, заводила местной компании парней Боря (имя изменено, - ред.) уверен, что всему виной – секта, куда ходила мама Влада, Галина Рослякова. Она посещала собрания запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». До 2017 года община была легальной, а «молитвенный дом» располагался в пяти минутах ходьбы от дома Росляковы.

- Мама таскала его в секту, ему не нравилось там. Но думаю, именно на одном из этих собраний Влад и познакомился, с тем, кто ему «подсказал» устроить стрельбу в колледже, - уверенно заявляет Боря. – Не мог он сам до этого додуматься, не верю.

Другой близкий друг Влада, Витя (имя изменено, - ред.) тоже "грешит" на секту.

- Он постоянно убегал с этих собраний. Ему много чего запрещалось из-за этого - и праздники отмечать, и многое другое, - поделился с "Комсомолкой" парнишка. - Учиться не любил, но мать заставляла. А вот игры компьютерные любил, играл во все, что только можно.

- Влад был очень привязан к маме, - отмечают соседи Росляковых. - Если она останавливалась

ХОТЕЛ НАКАЧАТЬ "БАНКИ"

Корреспондент «КП» побывал и в спортзале, куда ходил Росляков. Там его помнят смутно, будущий «керченский стрелок» особыми спортивными данными не отличался, с другими любителями культуризма практически не контактировал.

- Тупил, на самом деле, - смеются спортсмены. – Ходил и качал только бицуху. А через два месяца спрашивал, почему «банки» не растут, где же масса. Обычные ошибки начинающих. Ни программы системной у него не было, ничего. Тренера не оплачивал, занимался сам. Потом бросил.