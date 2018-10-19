Бывший министр финансов Крыма Павел Токарев разбился в автокатастрофе

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-19T15:37:48+03:00

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Авария случилась утром 17 октября на трассе «Алушта-Симферополь».

По предварительной информации, экс-министр финансов Павел Токарев ехал на работу , за рулем находился водитель, на заднем сидении - сын. Токарев погиб, остальные живы.

Павел Владимирович был родом из Закарпатской области: родился 5 января 1961 года в Мукачево. Работал на местном заводе «Мукачевприбор» регулировщиком электро- и радиоизмерительной аппаратуры, был инженером по нормированию.

После переезда в Крым в 80-х его жизнь была связана с работой в государственных органах. Карьеру начинал со старшего ревизора-инспектора Комитета государственной безопасности г. Ялта, затем был начальником местной государственной налоговой инспекции. В начале 2000-х Павла Токарева назначают советником Председателя Совета министров Крыма. Минфин Крыма он возглавлял с июня 2006 года по ноябрь 2010 года. С марта 2012 года руководил Государственной финансовой инспекцией Крыма. Был депутатом Верховного Совета Крыма 5-го созыва. В последней графе послужного списка Павла Токарева значится: с ноября 2017 года по октябрь нынешнего года являлся советником Председателя Госсовета РК Крыма.

Коллеги отмечают, что Павел Владимирович проявлял себя талантливым руководителем. На протяжении трех лет (с 2014-2017 годы), в период руководства Службой финнадзора Республики Крым, ему приходилось решать сложнейшие задачи по интеграции полуострова в российское правовое поле.

В некрологе, размещенном на сайте Госсовета РК, подчеркивается: «Во время событий Крымской весны, когда наш полуостров находился на грани гражданской войны, его позиция была однозначной - Крым должен воссоединиться с Россией. За ним пошли его коллеги… Добрая память о Павле Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах, сердцах его коллег, друзей, родных и близких».