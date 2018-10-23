Студенты керченского колледжа впервые после трагедии вышли на учебу

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-23T15:03:18+03:00

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В Керченском политехническом колледже возобновились занятия. Ребята в пайтах и кроссовках потянулись вереницей к своим корпусам. Они обмениваются обычными подростковыми шутками и колкостями, вроде бы даже смеются в ответ. Вот только момент, когда все они вздохнут спокойно и будут просто жить дальше, еще не наступил.

- Если честно, не хотелось возвращаться, - признается одна из студенток, переминаясь с ноги на ногу. - Как-то… не очень. Но у меня четвертый курс, надо уже доучиться, семестр остался.

В сторонке девчонки обнимаются и плачут, еще одна студентка проходит мимо, прихрамывая. Тут же заходит в задние парень - с рукой на перевязи. Студенты напряжены и бросают на журналистов, столпившихся у входа, не слишком приветливые взгляды.

- Нееет, нет, ничего не видели, - отворачиваются они от микрофонов.

В колледже учится около 900 человек. Документы решили забрать только 22 студента. Они не смогли вернуться в эти стены и продолжат учиться в других заведениях. Власти Крыма обещают: поможем оформить все бумаги как можно скорее.

Остальные пойдут на пары, как и обычно. Правда, корпус, где прогремел взрыв, все еще оцеплен, там по-прежнему работают криминалисты. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, следствие будет осматривать здание до конца этой недели.

- После этого сразу же заходят строители, - заявил Аксенов.

Он пообещал не просто восстановить учебное заведение в первозданном виде, но еще и модернизировать его, присвоить новую категорию.

Все пары будут проходить в корпусах колледжа, которые не пострадали. В другие вузы ребят пока переводить не планируется. Нехватку аудиторий намерены решить за счет производственной практики: сотня четверокурсников отправляется на предприятия по профилю обучения.

- Преподаватели и студенты, несмотря на боль трагедии, сразу выразили намерение продолжить учебу в старом здании колледжа, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что руководство колледжа, вопреки распространяющимся слухам, привлекать к ответственности никто не планирует.

- Администрация делала все правильно, какая ответственность? - заявил Аксенов.

Глава республики уверен, что для предотвращения подобных трагедий нужно больше внимания уделять воспитанию молодежи - прививать патриотизм, уважение к старшим, наладить систематическое наблюдение в школах и колледжах, ввести штатных психологов и вооруженную охрану.

- Все думали и рассуждали на одну тему: могли ли расшифровать данное существо заранее. Гарантий никто не даст. Как залезть в голову? Если человек замкнут, кто может сказать, какой специалист даст заключение, что он собирается что-то совершить?.. – Сергей Аксенов пожал плечами в ответ на вопросы журналистов.

На пеньке у третьего корпуса политеха - траурный букет. На парапете у дороги - тоже венок с черной лентой. Неподалеку - мемориал погибшим. Цветы, игрушки, свечи. Мимо снуют машины, город возвращается к нормальной жизни, но вряд ли эта рана затянется с возобновлением занятий в колледже.

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